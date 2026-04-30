Estafas millonarias, phishing y criptomonedas: así nació la billetera virtual para recuperar dinero robado

Ocho personas (algunas de San Rafael, Mendoza ); links engañosos donde ofrecían promociones , descuentos y hasta la posibilidad de pagar la multa por no haber ido a votar , y el robo de información sensible -como datos de tarjetas de crédito - a quienes mordían el anzuelo. Ese es el ardid con que, durante 2023 un grupo de estafadores se hizo con una cifra cercana a los 78.000 dólares .

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Pero, a diferencia de otros tantos casos de estafas virtuales , esta vez el Ministerio Público Fiscal de Mendoza (MPF) ha logrado recuperar parte de ese dinero. Y lo hizo con una herramienta inédita, que fue presentada hace unos días como consecuencia de esta causa: una billetera virtual diseñada para incautar criptoactivos adquiridos como consecuencia de delitos .

Y es que los estafadores transfirieron el dinero que robaron a, al menos, 800 víctimas por medio de la técnica de phishing a sus cuentas propias. Lo hicieron con envíos de montos pequeños en forma de “cafecitos” o “tecitos” (apps populares que se usan para recibir donaciones). Y parte de ese dinero lo destinaron a comprar criptomonedas , que mantenían en sus propias billeteras virtuales . Justamente estos fondos fueron incautados recientemente por el MPF de Mendoza .

“La wallet institucional se planteó en el ámbito de esta investigación para poder efectivizar estas medidas en esta causa, pero ya queda habilitada para futuros casos en los que haya criptoactivos que incautar por estar vinculados a delitos . Cuando en otro caso se advierta que hay movimientos sospechosos, se puede ordenar la incautación y esos activos quedan en la wallet a nombre del Ministerio Público Fiscal , y en custodia”, resumió la fiscal de Delitos Económicos , Gabriela García Cobos .

Phishing es una estafa informática que es utilizada para conseguir datos personales y bancarios. Phishing es una estafa informática que es utilizada para conseguir datos personales y bancarios.

En ese sentido, trazó un paralelismo entre lo que ocurre con el dinero en efectivo que es incautado en diferentes procedimientos. Mientras que los billetes físicos quedan depositados en una cuenta del Banco Nación (sucursal Tribunales) a nombre del expediente de esa causa -y en custodia hasta tanto finalice la investigación-, los criptoactivos quedarán en una situación similar, aunque en la billetera virtual a nombre del MPF.

Junto a Santa Fe y CABA, el MPF de Mendoza es uno de los únicos tres en el país que cuenta con esta herramienta para recuperar dinero que haya sido malhabido y con el que, a posteriori, se hayan comprado criptomonedas. Además de la billetera virtual, existe un protocolo paso a paso para recurrir a su implementación durante la instrucción de cualquier causa en la que existan estos recursos.

Estafas por 78.000 dólares con links engañosos: el caso que impulsó la wallet mendocina

Las estafas que investiga García Cobos datan de 2023 y, puntualmente, están centradas en el período de un solo mes de ese año (aunque no descartan que haya más casos). Los involucrados están domiciliados en San Rafael, Buenos Aires y otras provincias (están todos identificados, pero no han sido imputados en su totalidad aún), y la fiscal ha enfocado el caso como asociación ilícita en concurso real con numerosas estafas.

En pocas palabras, para García Cobos hay pruebas contundentes de que los involucrados montaron todo un esquema y un equipo para concretarlas.

Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza Marcelo Álvarez / Los Andes

Por medio de links para ingresar a sitios -que, en definitiva, eran engañosos-, los estafadores captaron a más de 800 personas. Lo hicieron con promesas de promociones, descuentos y hasta la posibilidad de ingresar a la web para pagar la multa por no haber ido a votar en las elecciones. Incluso, recurrían a distintas estrategias para que estos resultados quedaran posicionados entre las primeras opciones que ofrecían los buscadores web ante la consulta de la gente.

Esta técnica, conocida como phishing, fue central para la concreción de las estafas. Porque, al ingresar a estos sitios, en los celulares se descargaba un malware que robaba datos bancarios y personales.

“Fue una investigación larga que se inició internamente en el sector Antifraude de Mercado Libre (porque las estafas se hicieron en cuentas de Mercado Pago). Con la información recolectada desde la empresa, hicieron la denuncia en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza y allí se inició la investigación”, agregó la fiscal, quien destacó que en casos de ciberdelitos siempre es fundamental el trabajo conjunto entre la fiscalía, las plataformas de pago, entidades financieras y bancos.

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Ya al intervenir el MPF de Mendoza con su propia investigación -a partir de la información recibida de las plataformas-, se identificó a los artífices de las estafas y sus domicilios.

Transferencias por “cafecitos” y “tecitos”: el trabajo hormiga

Ya identificado el delito, se procedió a hacer el seguimiento detallado de todo el dinero robado por medio de los links maliciosos. Allí se observaron múltiples transferencias de pequeños montos a diferentes cuentas de “cafecito” y “tecito”.

“Cuando los montos son pequeños, tienen la particularidad de que no llaman la atención. Y esto vulnera a las víctimas, porque -por lo general- la gente que analiza su resumen de tarjeta solo mira los montos altos o en dólares; el resto es un paneo general, sobre todo con gastos chicos”, describió la fiscal.

De esta manera, al tratarse de montos bajos, para muchas víctimas pasó desapercibido. En ese sentido, García Cobos recomendó siempre revisar detalladamente el resumen de la tarjeta, por mínimos que sean los gastos.

Compra de criptomonedas e incautación con billetera virtual

Al analizar la trazabilidad del dinero en los ocho involucrados, se confirmó que parte fue destinada a gastos personales y viajes. No obstante, un porcentaje fue direccionado a la compra de criptomonedas. Y es aquí donde entró en juego la flamante billetera virtual.

“Cuando detectamos adquisición de criptomonedas, al momento de los allanamientos ordenamos también la apertura de los celulares. El uso más común de las wallets es desde el celular, y en segundos se puede vaciar una billetera y hacer múltiples operaciones. Con esa apertura, se pudo verificar in situ si había billeteras instaladas y acceder a ellas”, explicó la fiscal.

García Cobos 2 La fiscal de Delitos Económicos, Gabriela García Cobos. Gentileza

La investigación lleva años y se desarrolló de forma silenciosa. Durante todo el proceso, la fiscalía se enfocó en entender el circuito completo: cómo captaban los datos, cómo los utilizaban, cómo se hacían del dinero y cómo circulaba en las distintas operaciones, además de la vinculación entre los implicados.

Para avanzar con la incautación de criptomonedas, el MPF de Mendoza debió abrir una wallet institucional en la plataforma de intercambio Binance, a nombre del organismo. Además, se avanzó en una organización interna y se firmó una resolución que habilita formalmente su uso.

En términos simples, la herramienta permite a los fiscales congelar dinero digital en tiempo real, evitando que desaparezca en la red. Y en un entorno donde las transacciones son rápidas, descentralizadas y difíciles de rastrear, esa capacidad puede marcar la diferencia en una investigación.

Dentro del 80% de los pagos que hoy se realizan de manera digital en la provincia, casi un 30% corresponde al uso de billeteras virtuales. La fiscal de Delitos Económicos, Gabriela García Cobos. Archivo

A diferencia de una billetera común, esta billetera virtual institucional está diseñada específicamente para el ámbito judicial. Su objetivo es asegurar los activos digitales ilícitos y mantenerlos bajo custodia mientras avanza una causa penal.

Cómo funciona la wallet del MPF

El funcionamiento de esta herramienta se apoya en tres pilares: identificación, intervención y resguardo.

Primero, los investigadores detectan una maniobra sospechosa -como una estafa digital- y rastrean el flujo del dinero. Si determinan que esos fondos fueron convertidos en criptomonedas, solicitan las medidas judiciales correspondientes.

Una vez autorizadas, los activos digitales son transferidos a la wallet oficial del MPF, donde quedan inmovilizados y bajo control judicial.

Este proceso no solo evita que los delincuentes sigan utilizando esos fondos, sino que también garantiza que el dinero pueda ser recuperado o utilizado como prueba en el proceso penal.