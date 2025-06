"Cositorto es un poroto": la estafa piramidal y asociación ilícita que se acerca a juicio en Mendoza

El mismo jueves en que García Cobos hizo el pedido de elevación a juicio , por medio de sus abogados, los Caroglio y los otros tres imputados no perdieron el tiempo e insistieron a las víctimas con la posibilidad de un acuerdo extrajudicial y que, justamente, evite llegar al debate . No obstante, las víctimas (hay más de 140 denunciantes ) rechazaron este ofrecimiento.

“El perjuicio de Generación Zoe que cuantificó la Justicia es de 700.000 dólares y un millón de pesos. Los Caroglio y sus socios ya van por 2 millones de dólares y 50 millones de pesos. ¿Se entiende que Cositorto es un poroto al lado de esta estafa? Las victimas queremos justicia, que el daño causado a cada uno de nosotros no quede impune. Sabemos que no tienen intención de devolver el dinero y no la tuvieron nunca, sino no estaríamos en estas instancias”, destacó a Los Andes un grupo de denunciantes en octubre del año pasado. Actualizado a la fecha, el piso de las estafas denunciadas ya ascendió a 4 millones de dólares.