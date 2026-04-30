Reabrieron la calle Patricias Mendocinas tras 4 meses de obras

Luego de más de cuatro meses de obras , un tramo de la calle Patricias Mendocinas volvió a habilitarse al tránsito en el microcentro de la Ciudad de Mendoza . Se trata de aquel lindante con la Plaza Independencia .

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La reapertura fue encabezada por el intendente Ulpiano Suarez , junto a autoridades provinciales y de Aguas Mendocinas (AySaM), en una intervención que combinó mejoras viales con renovación de infraestructura básica.

La obra, que comenzó el 15 de diciembre del año pasado , abarcó el tramo comprendido entre Necochea y Rivadavia , donde se reconstruyeron losas de hormigón deterioradas y se modernizó la red de agua potable . Según destacaron desde el municipio, la intervención forma parte de un plan más amplio de recuperación de calles urbanas .

“Es una muy buena noticia para la Ciudad y para miles de personas que transitan a diario por aquí”, afirmó Suarez durante la habilitación. El jefe comunal subrayó además la importancia del trabajo conjunto con AySaM , que permitió renovar cañerías antiguas mientras se ejecutaban las tareas sobre la calzada.

Impacto en el transporte y la circulación

La reapertura no solo restablece el tránsito vehicular, sino también el transporte público en una zona de alta circulación. En estas cuatro cuadras funcionan 8 paradas de colectivo y circulan alrededor de 1.800 unidades por día, lo que beneficia directamente a unos 8.000 usuarios diarios.

Paradas de micro Plaza Independencia Prensa Ciudad de Mendoza

Desde el municipio indicaron que la obra demandó una inversión cercana a los 260 millones de pesos, en el marco de un plan general que alcanza los 900 millones destinados a infraestructura vial.

Intervención integral

Los trabajos incluyeron la demolición de losas en mal estado, la mejora del suelo de base y la colocación de nuevo pavimento de hormigón. También se realizaron reparaciones en veredas y cordones, además de la demarcación vial completa.

Obras en Patricias Mendocinas Prensa Ciudad de Mendoza

En paralelo, AySaM reemplazó cañerías metálicas de más de 80 años por nuevas tuberías de PVC, junto con la renovación de conexiones domiciliarias. Esta intervención buscó mejorar la presión y calidad del servicio, además de reducir pérdidas.

Nuevas obras en agenda

Durante el anuncio, Suarez anticipó que el plan de obras continuará con intervenciones en calles 9 de Julio y 25 de Mayo, también en coordinación con AySaM. Ambos proyectos contemplan la renovación de calzada y redes en tramos céntricos de alta circulación.

El intendente reconoció que estas obras generan molestias temporales, pero defendió su ejecución: “Son trabajos necesarios cuyos efectos positivos se verán a largo plazo”, dijo. En ese sentido, aseguró que se buscará minimizar el impacto en comercios y vecinos mediante intervenciones por etapas.