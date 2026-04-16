Con cargos "ad honorem": designan al hermano del ministro de Justicia y hay un nuevo secretario de Obras Públicas

Esteban Mahiques será jefe de Gabinete en el ministerio que comanda su hermano Juan Bautista. En tanto, Bernardo Bartolomé Heredia reemplazará en el cargo de secretario de Obras Públicas a Luis Enrique Giovine, quien renunció.

Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación, designó a su hermano Esteban como su jefe de gabinete

El Gobierno nacional oficializó este jueves dos cargos "ad honorem", es decir, que no recibirán remuneración por desempeñar su función. Por un lado, Esteban Mahiques, hermano del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, será el jefe de Gabinete de la misma cartera. Por el otro, Bernardo Bartolomé Heredia será el nuevo secretario de Obras Públicas, quien estará en lugar del ingeniero Luis Enrique Giovine, a quien le aceptó la renuncia y le agradeció los servicios prestados.

El primer cambio en Justicia fue a través del decreto 251/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial. Allí se estableció que Esteban Mahiques será titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia de la Nación, sin generar erogaciones adicionales para el Estado.

El ministro de Justicia y su hermano, ahora jefe de Gabinete de la cartera, pertenecen a una familia con fuerte presencia en el ámbito judicial argentino. Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, preside la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.

Otro cambio "ad honorem" en Obras Públicas El Gobierno también informó a través del decreto 250/2026, : “Desígnase, a partir del 14 de abril de 2026, con carácter ‘ad honorem', en el cargo de secretario de Obras Públicas del Ministerio de Economía al licenciado en Economía Bernardo Bartolomé Heredia”.

Además, en el mismo decreto se le aceptó la renuncia del funcionario a su rol previo como subsecretario de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas y también la dimisión de Luis Enrique Giovine, en Obras Públicas, al que se le agradeció por “los servicios prestados en el desempeño de su cargo”.