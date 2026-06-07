El Gobierno busca bajar la tensión interna, pero la disputa entre Caputo y Menem sigue latente

La Libertad Avanza intenta dejar atrás uno de los enfrentamientos más fuertes de los últimos meses. En las últimas semanas bajó la exposición pública de la disputa entre Santiago Caputo y Martín Menem , pero dentro del oficialismo admiten que el conflicto sigue latente y que solo atraviesa una etapa de pausa.

La tensión se desató tras una publicación de la cuenta Periodista Rufus en la red social X, atribuida al presidente de la Cámara de Diputados, y que provocó una reacción del entorno de Caputo . A pesar del tiempo transcurrido, fuentes libertarias sostienen que “no hubo una reconciliación” entre ambos sectores.

Entre los dos protagonistas de esta batalla no se firmó una tregua , a pesar del intento del Gobierno de dejar atrás la tensión. Todo sigue igual entre las partes y no hay lugar para la paz después de todo lo sucedido. Solo existe, dicen aquellos que conocen la naturaleza del conflicto, un “stand by”.

Tanto el consultor como el riojano “fingen demencia” y actúan como si nada hubiese sucedido. Hay “juego limpio” por el momento y atendiendo el momento del oficialismo, en el que está preocupado por instalar que la economía está en buenas condiciones. Y que “lo peor ya pasó” como se encargaron de remarcar tanto Javier Milei como Luis Caputo, ministro de Economía.

En el último encuentro de la mesa política, sucedido hace dos semanas, hubo un reencuentro entre los dos referentes de la administración de La Libertad Avanza. Pero sin chispazos. Como si ese posteo en la red social de microblogging que tenía un link directo al Instagram del titular de la Cámara baja, y despertó la furia de los partidarios de Caputo, no hubiese sido real.

El poderío de Karina Milei en la gestión del Gobiero

En Las Fuerzas del Cielo, la agrupación política cercana al consultor, son conscientes de que pase lo que pase, no habrá castigo para Menem y sus allegados por lo que pasó. Una situación que se repite con cada una de las personas que se encolumnan con Karina Milei, la secretaria general de la presidencia.

La percepción que sobrevuela en la organización es que muchos dirigentes pueden cometer errores. Empero, estar detrás de la hermana del jefe de Estado los ayuda a sostenerse en LLA, a como de lugar.

La prueba está en Manuel Adorni. El jefe de Gabinete se vio involucrado en una causa judicial en el que se lo indaga por supuesto enriquecimiento ilícito ante su evolución patrimonial. Todas las semanas distintos hechos, producto de la causa que indaga Ariel Lijo, lo golpearon directo.

Prometió una declaración jurada que hasta el momento no apareció. Pero la titular de la Libertad Avanza prometió sostenerlo hasta las últimas consecuencias, a como de lugar. No falló.

Solo hay una posibilidad de que la guerra tenga más capítulos a la luz de la vista: que el riojano recargue dardos contra su contrincante. Es uno de los diagnósticos que tienen en el oficialismo que, tras la pelea que encarnó Patricia Bullrich, volvieron a señalar que las diferencias se deben dirimir puertas adentro.

Es una de las frases predilectas de Menem, quien cuando se lo consultó por el tema pidió resolución “en el vestuario y no en la cancha”.