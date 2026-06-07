Victoria Villarruel saludó a los periodistas con un extenso mensaje y marcó diferencias con Milei

Victoria Villarruel aprovechó el Día del Periodista para enviar un mensaje de reconocimiento a los trabajadores de prensa y diferenciarse una vez más de la postura que viene sosteniendo el presidente Javier Milei y su gobierno frente a gran parte de los medios de comunicación.

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La vicepresidente lo hizo a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia de la actividad periodística para la democracia. Milei, por su parte y como era de esperarse, optó por no pronunciarse públicamente en la jornada.

En su publicación, Villarruel aseguró que el Senado mantendrá abiertas sus puertas para los periodistas y la ciudadanía. Además, remarcó que el Congreso debe seguir siendo un espacio de pluralidad, diálogo y convivencia democrática , aun en contextos de fuertes diferencias políticas.

“En el Día del Periodista quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda”, comenzó la funcionaria.

Asimismo, manifestó que “la República Argentina necesita un periodismo que investigue, que pregunte y que incomode cuando haga falta”, rechazando la existencia de profesionales que militen relatos mientras esconden la realidad que viven millones de ciudadanos todos los días.

En el mismo sentido, la titular de la Cámara alta analizó los desafíos actuales del sector de la comunicación y las presiones a las que se enfrentan los cronistas.

“Muchas veces lo más difícil no es decir la verdad, sino sostenerla cuando aparecen las presiones, las campañas de desprestigio o los ataques coordinados contra quien piensa distinto”, reflexionó.

Sobre este punto, la vicepresidenta añadió una consideración personal respecto al escenario mediático y digital vigente: “Lo sé bien. En este tiempo me tocó ver cómo algunos utilizan micrófonos y redes no para informar, sino para deformar, agredir y construir enemigos”.

Sin embargo, contrapuso esta situación al destacar que también conoció a profesionales valientes que, aun en medio de un clima cada vez más hostil, siguen trabajando con honestidad y respeto por la verdad, enviándoles a ellos su reconocimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2063649076000764080?s=20&partner=&hide_thread=false En el Día del Periodista quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda.



La Argentina necesita un periodismo que investigue, que pregunte, que incomode cuando haga falta. No… pic.twitter.com/sYf0uxqoRS — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 7, 2026

La funcionaria nacional ratificó la importancia de la actividad de los medios de comunicación para el sistema político, argumentando que siempre sostuvo que una democracia sana necesita libertad de prensa, pero también responsabilidad, porque informar no es manipular y opinar no debería significar destruir al que está enfrente.

A su vez, puntualizó que las nuevas tecnologías interpelan al periodismo quizás como a ninguna otra profesión, y señaló las pautas éticas que deben guiar la tarea, haciendo alusión a pronunciamientos de la Iglesia Católica.

“Utilizar esas herramientas con ética para subordinarlas al bien común, como escribió el Papa León XIV en su reciente encíclica Magnifica Humanitas, es un gran desafío de esta era y está en sus manos”, sostuvo.

Para finalizar, Villarruel se refirió de modo institucional a la gestión y la apertura de la Cámara que preside de cara a la labor de los cronistas y la sociedad en general.

“Como Presidente del Senado creo profundamente que las instituciones deben tener las puertas abiertas al periodismo y también a la ciudadanía”, enfatizó, al tiempo que fijó una postura de libre acceso a las dependencias oficiales del palacio legislativo.

“Por eso, en esta Casa de las Provincias nunca vamos a limitar el acceso de quienes cumplen la tarea de informar”, garantizó la funcionaria.