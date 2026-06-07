Política en Off: los intendentes de Petri, el polémico memo de Tadeo y cómo saldrá la elección de la UNCuyo

La "guerra fría" en el oficialismo mendocino se está intensificando. Las definiciones electorales en serio se empezarán a producir después del mundial de fútbol, pero en el medio, las figuras con aspiraciones para el año que viene disputan "amistosos" y buscan anotarse algún gol en la previa. Cuando lo logran, festejan.

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Luis Petri fue el que más celebró esta semana: le levantó la mano Patricia Bullrich en su visita a la provincia . Y más que nada, lo reubicó después en el centro del ring el propio Javier Milei , a través de las redes sociales. Entre el Presidente y el diputado mendocino de La Libertad Avanza hay línea directa y Milei acaba de confirmar el deseo de que su pupilo dé batalla por la gobernación en las elecciones de Mendoza, el año que viene.

El impacto se sintió en el arco del cornejismo , que lleva meses golpeando a Petri para tratar de que llegue "en una pierna" a la campaña. Si así fuera, prácticamente su único problema sería elegir a la figura radical más apta para la sucesión, ya sea por acuerdo o en una primaria. Pero si Petri es candidato por los libertarios, las definiciones serán menos sencillas.

Envalentonados, en el petrismo advierten que, además de Milei , Petri tiene el apoyo de dos intendentes del propio radicalismo mendocino . Estos jefes comunales ya le habrían prometido que lo acompañarán en 2027, pero mantendrán silencio por ahora. "Si se llega a saber quiénes son, los van a castigar con los fondos , y hoy los intendentes tienen mucha dependencia", dicen las fuentes ¿Quiénes serán?

Balotaje a la vista en la UNCuyo

La UNCuyo definirá este martes a sus autoridades por los próximos cuatro años. En la categoría de rector, cuatro fórmulas competirán para suceder a la actual gestión de Esther Sánchez, en un escenario que, puertas adentro, ya se descuenta con final abierto y una segunda vuelta prácticamente asegurada.

Si bien los cuatro espacios apuestan a consolidar su desempeño en esta primera instancia, en el campus nadie se anima a hablar de definiciones en una sola vuelta. Incluso entre los propios equipos circula una lectura consensuada: la elección derivaría en un balotaje el próximo 22 de junio.

En los pasillos universitarios, las calculadoras no descansan. Entre proyecciones cruzadas y encuestas internas de las distintas listas, empieza a perfilarse un escenario en el cual el oficialismo aparece al frente.

La fórmula de Gabriel Fidel y María Flavia Filippini, bajo el sello “Sumar Universidad”, encabezaría la contienda con un piso estimado por encima del 40%. Un número alto, aunque insuficiente para evitar la segunda vuelta si no logra superar el 50% más uno que exige el estatuto.

Detrás se ubicaría un espacio opositor de raíz peronista. Ese segundo puesto, en caso de balotaje, equivale casi a un triunfo. Lo disputarían la lista “Encuentro Plural” (Adriana García y Ana Sisti) y la de “Proyecto Universidad Abierta” (Javier Ozollo-Fernanda Bernabé). Se cree que la primera puede tener una pequeña ventaja.

Candidatos a recotres UNcuyo La Universidad Nacional de Cuyo tendrá cuatro listas que competirán por el rectorado por los próximos cuatro años. Los Andes.

En cuarto orden se ubicaría “Trayectoria y Renovación”, el binomio de Ismael Ferrando y Jimena Estrella.

Si el escenario de segunda vuelta se confirma, las dos listas más votadas tendrán menos de dos semanas para negociar apoyos y reordenar el tablero. En ese juego de transferencias, algunos dan por hecho que los votos de Ferrando y Estrella podrían inclinarse hacia Fidel, mientras que la lista filo-justicialista que gane recibiría el apoyo de la otra.

Adaro se jugó por la jueza Michelli

Cuando el Gobierno nacional intentaba retirar del Senado el pliego de María Verónica Michelli para el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata y su nombre comenzaba a ocupar titulares en los medios nacionales, un ministro de la Corte de Mendoza se jugó por ella. JusLab, el laboratorio de innovación judicial e Inteligencia Artificial que preside el ministro Mario Adaro, difundió un comunicado en el que expresó su "solidaridad" con la magistrada y cuestionó indirectamente el trato que estaba recibiendo su candidatura.

La gente de Adaro pasó en el medio otro dato que relaciona a la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon con Mendoza. Michelli cursó en forma online, en 2023, una diplomatura en Innovación y Gestión Judicial Tecnológica que dictan JusLab y la Universidad Champagnat. La jueza "demostró un fuerte compromiso con la formación continua y el fortalecimiento de las instituciones", difundieron en el laboratorio de Innovación. Este antecedente académico de la postulante se hizo público en medio del debate de los senadores respecto de su pliego.

Adaro, muy ajeno políticamente a Milei, aprovechó para bajar línea en el comunicado de JusLab. "Es fundamental que los procesos de selección y evaluación de magistrados se desarrollen con transparencia, objetividad y pleno respeto por las personas involucradas. Le hacemos llegar nuestro acompañamiento, reafirmando nuestro compromiso con los valores republicanos y la mejora permanente de la justicia", expresó en un comunicado el laboratorio tecnológico de la Corte.

Finalmente, el Senado aprobó el pliego de Michelli con los votos de los tres senadores por Mendoza. Pero en los días previos a la votación, el respaldo emitido desde una institución encabezada por Adaro sumó una voz mendocina a la discusión.

El memo de Tadeo que mete ruido en Godoy Cruz

Un caso particular se está dando en una escuela pública del departamento de Godoy Cruz. El club Godoy Cruz Antonio Tomba tiene permiso para usar las instalaciones del gimnasio del colegio técnico 4-109 Álvarez Condarco. El deporte que se practica cada día allí es el vóley, entre las 19 y las 23,30. Todas las categorías, desde inferiores hasta mayores, lo usan.

Si bien el club aportó luminarias y pintó los pisos del gimnasio en el marco del acuerdo, hay personas a las que la autorización que recibió de la DGE les hace ruido. "Ningún otro colegio puede ser usado por clubes para la práctica de deportes, está prohibido hace mucho", comentan. El palo es para el actual director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, quien viene de ser intendente del departamento y tiene su base política allí.

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Incluso hay quienes comentan que el Tomba accedió a este "privilegio" gracias a un simple memo que habría enviado directamente García Zalazar a las autoridades de la escuela ¿Será por amor al Tomba o habrá alguna otra razón?

Ojo con las mochilas, Luis

Todo candidato debe tener su tropa, pero uno de sus desafíos también es evitar que se le cuelgue gente que, en lugar de favorecerlo, pueda convertirse en una mochila.

En este sentido, en la semana que finaliza comenzaron a surgir algunos apoyos un poco polémicos para Luis Petri. Uno fue el del concejal sanrafaelino Martín Antolín. Se trata del edil que fue detenido por conducir alcoholizado en el centro de la Ciudad de Mendoza, y a quien, posteriormente, multaron e inhabilitaron tras ser filmado manejando una lancha en Los Reyunos pese a su sanción.

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Antolín parece que se convirtió al petrismo y no se priva de destacar el respaldo de Milei al sanmartiniano. En sus redes, el concejal todavía tiene también una foto junto al presidente Milei, a pesar de que el propio Partido Libertario le soltó la mano después de sus conflictos con la ley.

El otro dirigente es un poco menos conocido. Se trata de Carlos Soloa Vacas, el primer conductor del PAMI Mendoza de la era Milei.

Soloa Vacas duró pocos meses en el cargo y se tuvo que ir en medio de un escándalo de acusaciones cruzadas con quien lo había colocado en ese puesto: la diputada Lourdes Arrieta.

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Lourdes Arrieta ya no pertenece al mileismo y el escribano que pasó por el PAMI en 2024 se acaba de anotar en el petrismo. Entonces ha pasado de posar en fotos con Martín Menem a exhibirse feliz junto al diputado mendocino de La Libertad Avanza ¿Qué pensará Luis?