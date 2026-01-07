"Les duele que sea un libertario real": el concejal que manejó ebrio mantuvo su banca y disparó contra Cambia Mendoza

El concejal sanrafaelino Martín Antolín (ex Partido Libertario) , detenido en noviembre pasado por conducir con 1,15 gramos de alcohol en sangre en la calle Arístides Villanueva de Ciudad, logró el archivo del proyecto de remoción que impulsaba Cambia Mendoza contra él. La bancada del PJ votó en contra de la iniciativa y ratificó su continuidad en el cuerpo.

El radicalismo impulsó la creación de una comisión investigadora para tratar la remoción de Antolín, que recayó en la Comisión de Legislación, que preside la concejal Pamela Torres (PJ) , tiene mayoría peronista y además cuenta con el propio Antolín como integrante.

Allí el PJ impulsó un despacho de mayoría en el que rechazó la iniciativa, señalando que “los hechos denunciados han sido debidamente abordados y sancionados en el ámbito correspondiente, sin que se configure una afectación institucional que justifique la apertura de un proceso político de carácter excepcional”.

Entonces, llegados a la sesión del HCD de este martes por la tarde, el radicalismo preveía que no tenía los números y denunció que hubo “reuniones secretas” de la comisión, en las que no fue citada la única integrante de ese bloque: la concejal Romina Giordano.

De este modo, se puso en consideración un dictamen en minoría impulsado por ella y la votación nominal dejó expuesta la defensa del PJ sobre Antolín: 7 a 5 en contra del proceso. A favor votó la bancada de Cambia Mendoza y en contra, en su totalidad, el peronismo , incluido el presidente del HCD, Samuel Barcudi.

El propio concejal acusado, en vez de abstenerse, optó por el rechazo y lanzó chicanas contra el radicalismo, mientras que los ediles del PJ no omitieron opiniones durante la sesión.

Las chicanas de Antolín para defenderse

El concejal pidió la palabra en la sesión y, en principio, lanzó con sorna: “Casi que nos vamos a Tribunales, me olvidé de que estábamos en el Concejo Deliberante. Yo creo que esto ya está solucionado, como siempre me ajusté a derecho”.

“Es más, para el fuero contravencional esto ya está terminado. Yo pagué la multa, se terminó lo que tenía que pasar y hoy nos encontramos acá en una simple discusión a la que no le veo ninguna razón”, comentó el edil.

Y apuntó contra una “doble vara” del radicalismo: “Acá hay una doble vara que no se ve, porque si tuviesen tanto énfasis en que yo renuncie, deberían renunciar Garay, Dalmau y Burgoa, que son parte de ellos”.

“Yo entiendo por qué quieren que renuncie o echarme: es simplemente porque quien me acompaña en segundo lugar es de ellos y, si me voy, ganan una banca”, acusó el edil, que fue expulsado del Partido Libertario por el que llegó al HCD.

“Sinceramente, esto está terminado. Yo ya me ajusté a derecho, entiendo que me quieren sacar y entiendo que a los suyos no los miden con la misma situación. Les duele que sea un libertario real y que esta banca sea opositora a los dos bloques. Así que, bueno, tendría mucho más para decir, pero ya es suficiente”, completó Antolín.