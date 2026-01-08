Milei pone en marcha su gira por las provincias: cuándo vendría a Mendoza

El presidente Javier Milei comenzará una gira por el interior del país con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027. Con la intención de fortalecer el sello de La Libertad Avanza en las provincias , el mandatario iniciará su recorrida en Córdoba y luego continuará por la provincia de Buenos Aires .

Milei afina su discurso para Davos: respaldo a Trump y defensa del mundo occidental

Milei es el político con mayor protagonismo digital: impulso externo, pero la agenda local lo desgasta

De este modo, el dirigente libertario pondrá en marcha un plan que prevé visitar al menos dos provincias por mes . Desde el Gobierno aseguran que el presidente “disfruta” del contacto con la gente y destacan que suele saludar a las multitudes durante los actos y actividades que encabeza.

Con esa premisa, en La Libertad Avanza apuestan a multiplicar su presencia en el interior del país e incluso evalúan replicar las reuniones de equipo en distintas provincias.

En concreto, el próximo viernes 16 de enero, Milei inaugurará su agenda del año en la ciudad de Jesús María , en el norte de Córdoba, donde participará del tradicional festival de folclore .

Hacia finales de mes, el jefe de Estado participará del Foro Económico de Davos , que se desarrollará del 19 al 23 de enero en Mar del Plata . Allí está previsto que el libertario encabece una recorrida por la zona céntrica de la ciudad, escoltado por Karina Milei y los diputados nacionales Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio .

El presidente Javier Milei en su última visita a Córdoba en 2025.

“La idea es fortalecer los armados en los lugares clave, pero también agradecerle a la gente el respaldo”, señalaron dirigentes de La Libertad Avanza.

Desde una mirada política, no resulta casual que los primeros destinos de la gira sean Córdoba y la provincia de Buenos Aires. En ambos distritos, los gobernadores Martín Llaryora y Axel Kicillof han mantenido una relación compleja con la Casa Rosada, especialmente el mandatario bonaerense ha sido entre los más críticos de la gestión nacional.

Por este motivo, en las filas libertarias ya se mueven con vistas a las elecciones de 2027, tanto a nivel presidencial como provincial.

Si bien la hoja de ruta se encuentra en plena elaboración, los próximos viajes del presidente continuarían en febrero, cuando visite La Rioja, provincia de origen del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y uno de los hombres de mayor confianza de Milei. Luego, la gira seguiría por Jujuy, distrito que el mandatario aún no visitó desde su asunción.

Milei saludó a la militancia en Mendoza Milei saludó a la militancia en Mendoza en medio del caos de gente en calle Garibaldi, en pleno centro. Marcelo Rolland / Los Andes

Por el momento, Mendoza no figura en la agenda del jefe de Estado. No obstante, algunos dirigentes nacionales no descartan que pueda ser incorporada en marzo, cuando se celebren los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Cabe recordar que Milei tenía previsto asistir a la edición del año pasado, pero a raíz del temporal que afectó a Bahía Blanca, canceló su visita a Mendoza para trasladarse a la ciudad bonaerense.