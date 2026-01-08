Milei recibió a empresarios del proyecto Vicuña por las inversiones en cobre en San Juan

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a los principales ejecutivos de Vicuña Corp . para repasar el estado de avance y las inversiones previstas en el proyecto de cobre que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la provincia de San Juan . Del encuentro participó también el canciller Pablo Quirno.

Por parte de la empresa estuvieron presentes Jack Lundin, CEO de Lundin Mining y miembro del directorio de Vicuña; Carlos Ramírez, vicepresidente de BHP y presidente del directorio de la compañía; Ron Hochstein, CEO de Vicuña; y José Luis Morea, country director en la Argentina, según informó el Diario de Cuyo.

Durante el encuentro se abordó el plan de desarrollo integral del proyecto, que unifica ambos depósitos en San Juan bajo una misma estructura operativa y apunta a consolidar un emprendimiento minero de escala internacional.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la inversión total requerida oscilaría entre US$15.000 millones y US$17.000 millones a lo largo de más de una década, lo que podría convertirlo en una de las mayores inversiones extranjeras directas de la Argentina en los últimos años .

En ese marco, a fines de diciembre pasado la compañía presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) , dentro de la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) . La presentación inicial contempla una inversión de US$2.000 millones correspondiente a los primeros dos años de ejecución , mientras se avanza en la adecuación normativa vinculada a la Ley de Glaciares.

Potencial del cobre

Desde el Gobierno nacional destacaron la relevancia estratégica del cobre para la economía argentina, tanto por su potencial exportador como por su rol clave en la transición energética, y subrayaron el interés oficial en ofrecer previsibilidad y seguridad jurídica para emprendimientos de gran envergadura.

Vicuña Corp. es una empresa conjunta controlada en partes iguales por BHP y Lundin Mining, que unificó bajo un mismo sello corporativo la operación de Josemaría y Filo del Sol. Con esta integración, cada socio posee el 50% de ambos depósitos y ya fueron designadas las autoridades de la nueva compañía.

Los recursos combinados posicionan al proyecto Vicuña entre los diez mayores depósitos de cobre, oro y plata a nivel mundial. En particular, Filo del Sol se destaca como el mayor descubrimiento greenfield de cobre de las últimas tres décadas, según S&P Global.

El plan de desarrollo proyecta un horizonte de varias décadas y un impacto significativo en la economía de San Juan, con generación de empleo, desarrollo de proveedores y fortalecimiento de la cadena de valor minera.

“Nuestra solicitud al RIGI refleja la magnitud de la inversión requerida para el Proyecto Vicuña y nuestra confianza en Argentina como socio de largo plazo”, afirmó en diciembre Ron Hochstein, CEO de la compañía, quien remarcó la importancia de contar con un marco estable que permita un desarrollo responsable y con beneficios compartidos.

Filo del Sol Filo del Sol, parte de Vicuña, en San Juan

Qué son los PEELP

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es un esquema creado por el Gobierno nacional para promover proyectos de gran escala que requieran fuertes desembolsos de capital y tengan un impacto estructural en la economía argentina.

Dentro del RIGI, los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) constituyen una categoría especial pensada para emprendimientos con un marcado perfil exportador y una vida útil extendida en el tiempo, habituales en sectores como minería, energía, infraestructura estratégica e industrias básicas. Entre sus características principales están:

Requieren montos de inversión muy elevados , generalmente superiores a los US$10.000 millones, y largos períodos de maduración .

Tienen capacidad de generar exportaciones significativas y sostenidas durante varias décadas .

Se consideran proyectos estructurales para la economía nacional, por su potencial para aportar divisas, empleo y encadenamientos productivos.

Los PEELP acceden al paquete general de beneficios del RIGI, que incluye:

Estabilidad fiscal por 40 años .

Reducciones impositivas y exenciones a las importaciones .

Un régimen de IVA mejorado .

Posibilidad de arbitraje internacional.

Además, incorporan un enfoque específico para proyectos que demandan previsibilidad regulatoria de muy largo plazo y cuyas etapas de inversión se desarrollan de manera progresiva a lo largo de décadas, con volúmenes de exportación capaces de incidir en la balanza comercial del país.