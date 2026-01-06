Qué dice una encuesta sobre el bolsillo de los mendocinos para este 2026 y cómo impacta a la imagen de Milei

Una encuesta realizada en el Gran Mendoza por la consultora Rubén Zavi , a pocos días del comienzo de 2026, permite observar cómo conviven un clima económico atravesado por el contraste entre el malestar presente y expectativas abiertas hacia el futuro. A eso se suma un particular apoyo a la imagen del presidente Javier Milei .

El estudio se realizó entre el 29 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, sobre un total de 1.300 casos efectivos. La muestra fue ajustada por sexo, edad, nivel educativo y departamento, y se controló la consistencia del voto emitido en 2023, con el objetivo de reflejar patrones electorales reales.

Uno de los principales hallazgos de la encuesta es la convivencia de una evaluación negativa de la situación económica actual con expectativas mayoritariamente positivas a mediano plazo , un fenómeno que la consultora identifica como una “ tolerancia condicionada ” al ajuste.

La percepción sobre la situación económica actual se inclina mayoritariamente hacia una valoración negativa. El 44,5% de los encuestados considera que la economía está en un mal momento , mientras que el 32,2% la evalúa como buena y el 23,3% como regular.

Sin embargo, al proyectar la mirada hacia los próximos doce meses, el clima cambia. El 52,1% cree que los costos económicos actuales tendrán una recompensa futura y el 51,7% sostiene que la situación mejorará dentro de un año , frente a un 42,8% que anticipa un deterioro.

Milei con alto índice de confianza

La figura del presidente Javier Milei conserva niveles de confianza superiores a los que obtiene su gestión. Según la encuesta, el 53,0% manifiesta tener mucha confianza en el mandatario, mientras que apenas el 5,9% afirma no confiar en el dirigente libertario.

Al analizar la gestión del Gobierno nacional, las opiniones se muestran más equilibradas: el 54,24% la califica de manera positiva y el 45,76% de forma negativa.

Esta diferencia indica que el respaldo al liderazgo personal opera como un factor de contención política frente a una evaluación más crítica de las políticas implementadas.

El cruce de los datos con el voto presidencial de 2023 expone una división marcada del electorado. Entre quienes acompañaron a Milei, predominan las percepciones positivas sobre la economía, la dirección del país y el futuro inmediato.

Índice de confianza de Javier Milei - Encuesta de Rubén Zavi

En este grupo, más de la mitad evalúa la economía como buena, casi ocho de cada diez consideran que el país avanza en la dirección correcta y una proporción similar se muestra optimista de cara a 2026, además de respaldar mayoritariamente una eventual reelección.

El panorama es opuesto entre los votantes de Sergio Massa, donde la evaluación económica negativa, el pesimismo sobre el rumbo del país y el rechazo al Presidente y a su comunicación alcanzan niveles muy elevados.

La encuesta muestra así que la polarización no solo persiste, sino que se estabiliza como rasgo estructural del escenario político.

Consultados sobre la dirección general de la Argentina, el 47,5% de los encuestados considera que el país avanza en el sentido correcto, mientras que el 43,6% opina lo contrario y un 8,9% no define una postura.

Esa distribución se replica al analizar la posibilidad de una reelección presidencial. El 50,0% se muestra a favor, el 44,5% en contra y un 5,5% considera que aún es prematuro tomar una posición.

Los datos sugieren que el apoyo al oficialismo existe, pero no se encuentra consolidado y podría modificarse según la evolución del contexto económico.

Reelección de Javier Milei - Encuesta de Ruben Zavi

Mejor comunicación presidencial

La comunicación del Presidente aparece como un factor que genera interpretaciones divergentes.

Mientras el 30,5% afirma que le transmite confianza, la mitad de los encuestados señala que le provoca rechazo, un 19,5% señala que la entiende, aunque no siempre la comparte.

El contraste entre electorados es marcado: entre los votantes de Milei predomina la valoración positiva de su estilo comunicacional, mientras que entre los votantes de Massa el rechazo es casi total.

El dato refuerza la idea de que el desafío no reside en la comprensión del mensaje, sino en su capacidad para trascender al núcleo propio de apoyo.