13 de mayo de 2026 - 10:07

Encuesta regional: el incómodo lugar que ocupó Javier Milei tras una nueva caída en su imagen

El mandatario argentino registró 34,8% de aprobación y quedó en el puesto 16 de 18 en el relevamiento elaborado por CB Global Data.

El jefe de Estado argentino acumula cuatro meses consecutivos de caída en su imagen positiva

El jefe de Estado argentino acumula cuatro meses consecutivos de caída en su imagen positiva

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La consultora CB Global Data publicó un nuevo ranking sobre la imagen de los presidentes de América Latina sobre el mes de mayo y el resultado dejó un saldo negativo para Javier Milei, quien cayó al puesto 16 entre los 18 mandatarios evaluados en la región.

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El jefe de Estado argentino quedó ubicado entre los tres presidentes con peor imagen pública del continente. Sólo aparecen por debajo Delcy Rodríguez, de Venezuela, y José María Balcázar, de Perú. Por encima de Milei se ubicaron Bernardo Arévalo, de Guatemala, y Daniel Noboa, de Ecuador.

La medición fue realizada entre el 5 y el 9 de mayo en 18 países de América Latina mediante encuestas online a 40.459 personas mayores de 18 años. Según informó la consultora dirigida por el analista Cristian Buttié, las muestras nacionales oscilaron entre 1.988 y 2.674 casos por país, con un margen de error de entre 1,9% y 2,2%.

CB Global Data —ex CB Consultora Opinión Pública— comenzó a elaborar rankings de gobernadores e intendentes en Argentina y posteriormente amplió sus mediciones a presidentes de América Latina. A fines de 2024, Milei había llegado a liderar rankings sudamericanos y, en febrero de este año, ocupaba el octavo puesto en la tabla regional.

Milei, entre los presidentes con peor imagen

En el relevamiento de mayo, Milei obtuvo un 34,8% de imagen positiva y un 63% de imagen negativa, lo que lo dejó en el puesto 16 del ranking regional. La valoración positiva se compone de un 27,1% de opiniones “muy buenas” y un 7,7% de “buenas”, mientras que la negativa se divide entre un 52,6% de “muy malas” y un 10,4% de “malas”.

Además, el mandatario argentino acumula cuatro meses consecutivos de caída en su imagen pública. En febrero registraba 46,8% de aprobación y ocupaba el octavo lugar; en marzo descendió al 42,3%; en abril cayó al 36,2% y quedó 14°; mientras que en mayo volvió a retroceder hasta el 34,8%.

Imagen Javier Milei mayo - CB Consultora

El informe de CB Global Data destacó que los tres presidentes mejor valorados del mes son Claudia Sheinbaum, de México, con 67,8% de aprobación; Nayib Bukele, de El Salvador, con 67,5%; y Luis Abinader, de República Dominicana, con 60,2%.

En el otro extremo del ranking quedaron José María Balcázar, de Perú, con 20,5% de imagen positiva; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 24,1%; y Javier Milei, con 34,8%.

Cómo quedó el ranking regional

Ordenados según la valoración positiva obtenida en sus respectivos países, los mandatarios quedaron divididos en tres grupos.

Entre los seis presidentes mejor valorados aparecen Claudia Sheinbaum (México), Nayib Bukele (El Salvador), Luis Abinader (República Dominicana), Rodrigo Paz (Bolivia), Laura Delgado (Costa Rica) y Lula da Silva (Brasil).

Imagen presidentes mayo - CB Consultora

En el grupo intermedio se ubicaron Daniel Ortega (Nicaragua), Santiago Peña (Paraguay), José Kast (Chile), Nasry Asfura (Honduras), Yamandú Orsi (Uruguay) y Gustavo Petro (Colombia).

Por último, el segmento de los seis presidentes con peor valoración quedó integrado por Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), José Mulino (Panamá), Javier Milei (Argentina), Delcy Rodríguez (Venezuela) y José María Balcázar (Perú)

El informe

PRESIDENTES (RANKING LATAM) - MAYO 2026

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