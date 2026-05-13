13 de mayo de 2026 - 10:39

De primera dama a candidata: aseguran que Fátima Flórez fue convocada para La Libertad Avanza

La noticia trascendió en "LAM": sería una movida para contrarrestar la imagen de Manuel Adorni de cara al 2027.

Fátima Florez, cada vez más cerca de la política y junto a Javier Milei

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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Aunque no hubo confirmaciones oficiales, el nombre de la humorista empezó a sonar con fuerza dentro del armado electoral del oficialismo y reavivó el debate sobre el desembarco de figuras del espectáculo en la política argentina.

Ángel de Brito reveló la versión que lleva a Fátima Flórez a la política

La información fue difundida este martes a la noche por el periodista Ángel de Brito, quien aseguró en "LAM" que la humorista “estaría evaluando” una propuesta vinculada a una candidatura legislativa bajo el sello de La Libertad Avanza en 2027. Hasta el momento, ni Flórez ni dirigentes cercanos al Gobierno salieron a confirmar o desmentir el trascendido.

"Convocada la señora Fátima Flórez", dijo De Brito en su programa de América. "No lo hagas", le pidió también.

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El rumor aparece en un contexto complejo para el oficialismo, marcado por tensiones internas, cuestionamientos económicos y debates alrededor de la figura del jefe de gabinete, Manuel Adorni.

Manuel Adorni en conferencia de prensa
Manuel Adorni en conferencia de prensa

Manuel Adorni en conferencia de prensa

Fátima Florez, expareja de Javier Milei

La actriz y humorista mantuvo una relación amorosa con Javier Milei durante los primeros meses de gestión presidencial, una etapa en la que ganó una exposición política inédita. Durante ese período fue vista en distintas ocasiones en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, junto al mandatario en actividades oficiales y eventos públicos.

Javier Milei junto a Fátima Flórez en el teatro Roxy
Javier Milei junto a Fátima Flórez en el teatro Roxy.

Javier Milei junto a Fátima Flórez en el teatro Roxy.

Según trascendió en programas de espectáculos y medios políticos, dentro del oficialismo valorarían especialmente la capacidad de instalación mediática de Florez y su llegada masiva al público.

La imitadora viene de encabezar exitosas temporadas teatrales y se consolidó como una de las artistas más reconocidas de la televisión argentina gracias a sus imitaciones también vinculadas a la política como lo fue Cristina Fernández de Kirchner.

El vínculo actual entre Fátima y Milei

Tiempo atrás, la propia artista había hablado públicamente sobre el vínculo con Milei y la admiración que el presidente sentía por su carrera. “Él es fanático mío, admirador mío hace muchos años. Antes de que nosotros seamos pareja, él ya me expresaba su admiración hacia mis personajes y hacia mi trabajo”, había declarado durante la temporada teatral en Mar del Plata.

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