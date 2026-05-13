Con capítulos cortos: Netflix confirmó la segunda temporada una de sus series de romance más vistas

Netflix confirmó la segunda temporada de una de las series románticas juveniles más impactantes de los últimos años. Con una trama atravesada por el amor, la competencia deportiva y los conflictos emocionales , la producción logró mantenerse durante semanas entre las más vistas del catálogo.

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“Bailando sobre hielo” (Finding Her Edge) es el drama romántico canadiense que conquistó a millones con episodios cortos, una intensa historia sentimental y el universo del patinaje artístico como escenario principal.

La ficción tiene nueve capítulos, está inspirada en la novela de Jennifer Iacopelli y combina romance adolescente, rivalidades deportivas y dramas familiares. Tras los rumores sobre su continuidad, Netflix finalmente confirmó la segunda temporada. Sin embargo, aún no hay fecha confirmada de estreno.

La historia sigue a Adriana Russo, una joven patinadora que intenta reconstruir su carrera luego de atravesar momentos difíciles tanto dentro como fuera de la pista. En medio de su regreso competitivo aparece Brayden Elliott , su nuevo compañero de patinaje, con quien deberá fingir una relación para atraer patrocinadores y salvar el histórico centro de entrenamiento familiar.

"Bailando sobre hielo", regresará con una segunda temporada a Netflix.

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Sin embargo, todo cambia con el regreso de Freddie O’Connell, el antiguo amor y excompañero de Adriana , que reabre heridas del pasado y complica todavía más el vínculo entre los protagonistas. El triángulo amoroso se convierte así en uno de los ejes centrales de la serie.

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La producción está dirigida por Shamim Sarif y Jacqueline Pepall, mientras que Jeff Norton participa como showrunner y productor ejecutivo. El elenco principal está integrado por Madelyn Keys, Cale Ambrozic, Olly Atkins, Alexandra Beaton y Millie Davis.

La presión dentro del deporte de alto rendimiento

Además del romance, "Bailando sobre hielo" explora la presión del alto rendimiento, las expectativas familiares y la exposición constante en redes sociales. Ese equilibrio entre drama juvenil y competencia deportiva fue uno de los puntos más valorados por el público de Netflix.

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De qué tratará la segunda temporada de "Bailando sobre hielo"

El showrunner Norton explicó que la serie fue pensada para mostrar cómo el amor y los vínculos personales se ven atravesados por la presión del alto rendimiento deportivo y los conflictos emocionales. De cara a la segunda temporada, adelantó que la historia profundizará tanto en los romances como en las tensiones familiares que atraviesan a los protagonistas, con nuevos conflictos dentro y fuera de la pista bajo la producción de Netflix y WildBrain.