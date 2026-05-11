Netflix elimina de su catálogo 2 de las películas más aclamadas de la historia y queda poco tiempo para verlas

Netflix ejecuta esta semana una de sus rotaciones de catálogo más drásticas del año. La salida de producciones que definieron géneros enteros obliga a los suscriptores a revisar sus listas de pendientes antes de que las licencias de exhibición caduquen de forma definitiva en las próximas horas.

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Una de las pérdidas más significativas involucra a una pieza de 2019 que aborda la lucha por los derechos civiles y la justicia penal en el sur profundo de Estados Unidos. Se trata de un drama basado en una historia real que capturó la atención de la crítica mundial por su crudeza narrativa.

La cinta, protagonizada por Michael B. Jordan, Jamie Foxx y Brie Larson, narra el trabajo de un abogado que defiende a condenados a muerte en Alabama. Esta obra, titulada Buscando justicia, dejará de estar disponible el domingo 10 de mayo, dejando poco margen para quienes aún no han visto este relato ganador del Premio a la libertad de expresión.

Apenas dos días después, el catálogo perderá una de las mejores películas bélicas de todos los tiempos. Dirigida por Steven Spielberg, esta obra de 1998 es famosa por su retrato del desembarco en Normandía y su profundidad emocional en medio del conflicto.

Rescatando al soldado Ryan tiene fecha límite el 12 de mayo

Protagonizada por Tom Hanks, Rescatando al soldado Ryan obtuvo 11 nominaciones al Oscar, logrando cinco estatuillas y dos Globos de Oro. La película sigue al capitán John Miller en una misión desesperada tras el Día D para localizar a un paracaidista que ha perdido a sus tres hermanos en combate.

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El éxodo de contenidos no se limita a estas dos superproducciones. La lista de bajas para el resto del mes incluye géneros variados, desde el terror hasta comedias. Títulos como Sonríe 2 y Superinteligencia tienen sus días contados en la plataforma, desapareciendo el 11 y 12 de mayo respectivamente.

Series como White Gold y producciones como Millennials también dejarán de estar disponibles en las próximas semanas. La rotación de licencias responde a la llegada de nuevos estrenos previstos para mayo, como la esperada Berlín y la dama de armiño. El proceso de eliminación de este mes culminará el 31 de mayo con la salida de la serie Dirty John.