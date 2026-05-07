7 de mayo de 2026 - 12:13

Estreno en Netflix: el polémico spin-off de "La Casa de Papel" con 8 episodios que anticipa un golpe aún más ambicioso

La historia seguirá a uno de los personajes más polémicos de la serie española en un nuevo atraco, sofisticado y extremadamente peligroso.

Netflix y el spin-off con un famoso personaje de La Casa de Papel.

Netflix y el spin-off con un famoso personaje de "La Casa de Papel".

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Charlize Theron protagoniza esta película de acción que llega a Netflix.

Charlize Theron homenajea un clásico de Sylvester Stallone en la película de Netflix que arrasa en el mundo
La extrema serie documental de Netflix.

Con más de 10 millones de visualizaciones en 7 días: la serie de Netflix que lleva al extremo el matrimonio

La serie se llama “Berlín y la dama del armiño” y está centrada en el icónico personaje interpretado por Pedro Alonso, que regresa al frente de una operación peligrosa.

La nueva serie de Netflix basada en el universo de "La Casa de Papel".
La nueva serie de Netflix basada en el universo de

La nueva serie de Netflix basada en el universo de "La Casa de Papel".

Un nuevo golpe, más grande y más complejo

En esta nueva etapa, la trama gira en torno a un encargo de alto nivel, el robo de "La dama del armiño", la reconocida obra de Leonardo da Vinci. El plan, impulsado por el Duque de Málaga, parece simple en la superficie, pero rápidamente deja en claro que es apenas una fachada para algo mucho más ambicioso.

Embed - Berlín y la dama del armiño | Tráiler oficial | Netflix

La historia se traslada a Sevilla, donde Berlín y su equipo despliegan una estrategia que combina precisión quirúrgica, manipulación y una serie de intereses cruzados.

Reparto y nuevas incorporaciones en la serie de Berlín

Michelle Jenner interpreta a Keila, una especialista en ingeniería electrónica dentro del grupo; Tristán Ulloa es Damián, un profesor y mano derecha de Berlín en la planificación del golpe; y Begoña Vargas encarna a Cameron, una figura impredecible y arriesgada dentro de la banda.

Por su parte, Julio Peña Fernández da vida a Roi, un ladrón experto en abrir cerraduras y profundamente leal a Berlín, mientras que Joel Sánchez interpreta a Bruce, el encargado de las tareas más operativas y de acción dentro del equipo.

A Berlín, de "La Casa de Papel", lo acompaña un gran elenco en la nueva serie de Netflix.
A Berlín, de

A Berlín, de "La Casa de Papel", lo acompaña un gran elenco en la nueva serie de Netflix.

A ellos se suman nuevas figuras que aportan tensión al relato, como Inma Cuesta en el rol de Candela, junto a José Luis García-Pérez y Marta Nieto como el Duque y la Duquesa de Málaga.

Cuándo se estrena el spin-off de La Casa de Papel centrado en Berlín

La segunda temporada de “Berlín y la dama del armiño” llegará a Netflix el 15 de mayo, con estreno global y ocho episodios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Netflix estrena la segunda temporada de un popular videojuego hecho animé.

Netflix confirmó la temporada 2 de un animé: está basado en un exitoso videojuego y tiene fecha de estreno

La nueva comedia romántica de Netflix, un amor turco.

En 90 minutos: la comedia romántica ambientada en la zona costera de Turquía con una actriz muy querida

Se va de Netflix una película y secuela de una saga de terror. 

En pocos días abandona Netflix una muy buena película de terror: hay que verla sí o sí

Netflix suma las seis temporadas de una popular serie.

Esta noche en Netflix: está completa la serie distópica que marcó una época y nadie debe saltearse