Estreno en Netflix: el polémico spin-off de "La Casa de Papel" con 8 episodios que anticipa un golpe aún más ambicioso

El universo de “La Casa de Papel” vuelve a expandirse y apuesta otra vez por uno de sus personajes más atrapantes y ambiciosos. Netflix presentó el adelanto oficial de la nueva entrega de su spin-off, con una historia que mezcla arte, engaño y un plan que promete ir más allá de todo lo visto hasta ahora.

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La serie se llama “Berlín y la dama del armiño” y está centrada en el icónico personaje interpretado por Pedro Alonso, que regresa al frente de una operación peligrosa.

La nueva serie de Netflix basada en el universo de "La Casa de Papel".

La nueva serie de Netflix basada en el universo de "La Casa de Papel".

En esta nueva etapa, la trama gira en torno a un encargo de alto nivel, el robo de "La dama del armiño", la reconocida obra de Leonardo da Vinci. El plan, impulsado por el Duque de Málaga, parece simple en la superficie, pero rápidamente deja en claro que es apenas una fachada para algo mucho más ambicioso.

Embed - Berlín y la dama del armiño | Tráiler oficial | Netflix

La historia se traslada a Sevilla, donde Berlín y su equipo despliegan una estrategia que combina precisión quirúrgica, manipulación y una serie de intereses cruzados.

Reparto y nuevas incorporaciones en la serie de Berlín

Michelle Jenner interpreta a Keila, una especialista en ingeniería electrónica dentro del grupo; Tristán Ulloa es Damián, un profesor y mano derecha de Berlín en la planificación del golpe; y Begoña Vargas encarna a Cameron, una figura impredecible y arriesgada dentro de la banda.

Por su parte, Julio Peña Fernández da vida a Roi, un ladrón experto en abrir cerraduras y profundamente leal a Berlín, mientras que Joel Sánchez interpreta a Bruce, el encargado de las tareas más operativas y de acción dentro del equipo.

A Berlín, de "La Casa de Papel", lo acompaña un gran elenco en la nueva serie de Netflix. A Berlín, de "La Casa de Papel", lo acompaña un gran elenco en la nueva serie de Netflix. gentileza

A ellos se suman nuevas figuras que aportan tensión al relato, como Inma Cuesta en el rol de Candela, junto a José Luis García-Pérez y Marta Nieto como el Duque y la Duquesa de Málaga.

Cuándo se estrena el spin-off de La Casa de Papel centrado en Berlín

La segunda temporada de “Berlín y la dama del armiño” llegará a Netflix el 15 de mayo, con estreno global y ocho episodios.