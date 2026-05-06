En pocos días abandona Netflix una muy buena película de terror: hay que verla sí o sí

El catálogo de Netflix quita de su catálogo una de las películas más nuevas y aterradoras del cine de terror contemporáneo. Es una secuela donde predomina el miedo psicológico y que recibió grandes críticas en su estreno.
El filme de miedo psicológico fue reconocido por los críticos. En especial, por la actuación de la protagonista: Naomi Scott.
El catálogo de Netflix quita de su catálogo una de las películas más nuevas y aterradoras del cine de terror contemporáneo. Es una secuela donde predomina el miedo psicológico y que recibió grandes críticas en su estreno.
Se trata de “Sonríe 2” (Smile 2), la continuación del fenómeno de terror de 2022 que sorprendió en salas y se convirtió en un éxito inesperado. Esta segunda parte retoma el concepto de la “maldición de la sonrisa”, pero lo expande con una historia más ambiciosa y un enfoque distinto.
La película fue escrita y dirigida nuevamente por Parker Finn, el mismo creador de la primera entrega, lo que garantiza continuidad estética y narrativa.
La película sigue a Skye Riley, una estrella pop internacional que, tras atravesar una tragedia personal, comienza a experimentar sucesos cada vez más perturbadores. Lo que parece ser el peso de la fama y su pasado oscuro se transforma en algo mucho más aterrador cuando una presencia sobrenatural empieza a acecharla.
A medida que los episodios se intensifican, la protagonista deberá enfrentarse no solo a la entidad que la persigue, sino también a sus propios traumas para evitar un desenlace fatal.
El film está protagonizado por Naomi Scott, acompañada por Lukas Gage, Rosemarie DeWitt y Kyle Gallner.
Las opiniones sobre la secuela fueron en general positivas. Algunos críticos destacan que logra ser “más intensa y ambiciosa”, con escenas más impactantes y una puesta en escena más grande.
También se valoró especialmente la actuación de Naomi Scott y el enfoque en la presión de la fama, incorporando una lectura social sobre adicciones, salud mental y exposición mediática.
La película "Sonríe 2" estará disponible en Netflix solo por tiempo limitado y dejará la plataforma el lunes 11 de mayo, por lo que quedan pocos días para verla antes de que desaparezca del catálogo.