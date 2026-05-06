En pocos días abandona Netflix una muy buena película de terror: hay que verla sí o sí

El catálogo de Netflix quita de su catálogo una de las películas más nuevas y aterradoras del cine de terror contemporáneo. Es una secuela donde predomina el miedo psicológico y que recibió grandes críticas en su estreno.

Esta noche en Netflix: está completa la serie distópica que marcó una época y nadie debe saltearse

En 90 minutos: la comedia romántica ambientada en la zona costera de Turquía con una actriz muy querida

Se trata de “Sonríe 2” (Smile 2), la continuación del fenómeno de terror de 2022 que sorprendió en salas y se convirtió en un éxito inesperado. Esta segunda parte retoma el concepto de la “maldición de la sonrisa”, pero lo expande con una historia más ambiciosa y un enfoque distinto.

Se va de Netflix una película, secuela de una saga de terror: "Sonríe 2"

Se va de Netflix una película, secuela de una saga de terror: "Sonríe 2"

La película fue escrita y dirigida nuevamente por Parker Finn , el mismo creador de la primera entrega, lo que garantiza continuidad estética y narrativa.

La película sigue a Skye Riley, una estrella pop internacional que, tras atravesar una tragedia personal , comienza a experimentar sucesos cada vez más perturbadores. Lo que parece ser el peso de la fama y su pasado oscuro se transforma en algo mucho más aterrador cuando una presencia sobrenatural empieza a acecharla .

A medida que los episodios se intensifican, la protagonista deberá enfrentarse no solo a la entidad que la persigue, sino también a sus propios traumas para evitar un desenlace fatal.

Embed - Sonríe 2 | Tráiler Oficial (DOBLADO) – Naomi Scott, Lukas Gage | Octubre 17, solo en cines

El film está protagonizado por Naomi Scott, acompañada por Lukas Gage, Rosemarie DeWitt y Kyle Gallner.

Críticas: ¿Smile 2 supera a la primera?

Las opiniones sobre la secuela fueron en general positivas. Algunos críticos destacan que logra ser “más intensa y ambiciosa”, con escenas más impactantes y una puesta en escena más grande.

smile-2-resena-pelicula La película de terror "Sonríe 2", que se estrenó el 17 de octubre de 2024, ahora disponible en Netflix. gentileza

También se valoró especialmente la actuación de Naomi Scott y el enfoque en la presión de la fama, incorporando una lectura social sobre adicciones, salud mental y exposición mediática.

Cuándo se "Sonríe 2" de Netflix

La película "Sonríe 2" estará disponible en Netflix solo por tiempo limitado y dejará la plataforma el lunes 11 de mayo, por lo que quedan pocos días para verla antes de que desaparezca del catálogo.