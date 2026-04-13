Dura menos 96 minutos: el thriller francés que muestra los dos lados del delito y arrasa en Netflix

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“Los huérfanos” es un film de acción y drama que combina tensión constante con un trasfondo emocional marcado por el pasado de sus protagonistas. La película, que dura 96 minutos , fue producida por el mismo equipo detrás de "Bala perdida" y llegó a la plataforma en 2026 tras su paso por los cines franceses.

Dirigida por Olivier Schneider , la película apuesta por un estilo directo, con escenas físicas, persecuciones y enfrentamientos que sostienen el ritmo narrativo.

La historia gira en torno a dos amigos de la infancia que crecieron por caminos completamente distintos: uno eligió la ley y se convirtió en policía , mientras que el otro terminó vinculado al mundo del delito como intermediario.

El reencuentro se produce tras la muerte sospechosa de una mujer clave en sus vidas. A partir de ese momento, ambos se ven obligados a colaborar, sobre todo cuando la hija adolescente de la víctima decide emprender su propia búsqueda de justicia.

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Lo que sigue es una carrera contrarreloj para evitar que la joven se exponga a peligros mayores, mientras los protagonistas intentan desentrañar una red de corrupción y secretos que va mucho más allá de lo que imaginaban.

El elenco de Los huérfanos está encabezado por Alban Lenoir en el papel de Gabriel Stenne, acompañado por Dali Benssalah como Driss, en una dupla protagónica marcada por la tensión y el pasado compartido. Completan el reparto Sonia Faidi como Leïla Lakti, Suzanne Clément en el rol de Christina Rovelli y Anouk Grinberg como Fanny, quienes aportan peso dramático a una historia atravesada por conflictos personales y decisiones límite.