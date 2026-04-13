13 de abril de 2026 - 10:43

Dura menos 96 minutos: el thriller francés que muestra los dos lados del delito y arrasa en Netflix

La producción sigue a dos amigos de la infancia, un policía y un ladrón, cuyos caminos se vuelven a cruzar tras un misterioso asesinato.

El thriller francés que explora los dos lados del crimen y es furor en Netflix

El thriller francés que explora los dos lados del crimen y es furor en Netflix

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Mario Casas protagoniza un thriller de 8 capítulos en Netflix.

Con 8 capítulos, de qué trata el thriller español con Mario Cosas que todos están viendo en Netflix
El nuevo thriller de Netflix que destronó a Peaky Blinders 

Intenso e incómodo: el thriller coreano que destronó a Peaky Blinders y es lo más visto en Netflix

“Los huérfanos” es un film de acción y drama que combina tensión constante con un trasfondo emocional marcado por el pasado de sus protagonistas. La película, que dura 96 minutos, fue producida por el mismo equipo detrás de "Bala perdida" y llegó a la plataforma en 2026 tras su paso por los cines franceses.

"Los huérfanos" la nueva película de Netflix.
“Los huérfanos” la nueva película de Netflix.

“Los huérfanos” la nueva película de Netflix.

Dirigida por Olivier Schneider, la película apuesta por un estilo directo, con escenas físicas, persecuciones y enfrentamientos que sostienen el ritmo narrativo.

De qué trata la película francesa tendencia en Netflix

La historia gira en torno a dos amigos de la infancia que crecieron por caminos completamente distintos: uno eligió la ley y se convirtió en policía, mientras que el otro terminó vinculado al mundo del delito como intermediario.

El reencuentro se produce tras la muerte sospechosa de una mujer clave en sus vidas. A partir de ese momento, ambos se ven obligados a colaborar, sobre todo cuando la hija adolescente de la víctima decide emprender su propia búsqueda de justicia.

Embed - LOS HUERFANOS Trailer (2026) SUBTITULADO [HD] Netflix=20 de Febrero

Lo que sigue es una carrera contrarreloj para evitar que la joven se exponga a peligros mayores, mientras los protagonistas intentan desentrañar una red de corrupción y secretos que va mucho más allá de lo que imaginaban.

El elenco de Los huérfanos está encabezado por Alban Lenoir en el papel de Gabriel Stenne, acompañado por Dali Benssalah como Driss, en una dupla protagónica marcada por la tensión y el pasado compartido. Completan el reparto Sonia Faidi como Leïla Lakti, Suzanne Clément en el rol de Christina Rovelli y Anouk Grinberg como Fanny, quienes aportan peso dramático a una historia atravesada por conflictos personales y decisiones límite.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

 Cobró USD 10 millones por pasar canciones en YouTube: Katy Perry y la crítica a Justin Bieber por Coachella

"Cobró 10 millones de dólares por pasar canciones en YouTube": la crítica letal a Justin Bieber por Coachella

Por Redacción Espectáculos
El Encargado estrenará su cuarta temporada en Disney+ el 1° de mayo

Antes de lo previsto: "El Encargado 4" con fecha confirmada de estreno y tráiler en Disney+

Por Redacción Espectáculos
Britney Spears ingresó a rehabilitación voluntariamente: los motivos, el caso judicial y cómo está hoy

Britney Spears ingresó a rehabilitación por drogas: el episodio que encendió alarmas y cómo está hoy

Por Redacción Espectáculos
Harry Potter en HBO Max

Harry Potter en HBO Max: quiénes son los nuevos protagonistas y cuándo se estrena la serie

Por Marianela Panelo