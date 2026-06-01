El músico Toby Deltín, ex Gauchito Club, presentó su nuevo álbum: dónde se puede escuchar

El músico y productor mendocino por adopción Toby Deltín acaba de lanzar “Aquí nadie podrá matarte” , su segundo álbum de estudio.

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Disponible en todas las plataformas digitales desde este lunes 1 de junio, el trabajo reúne diez canciones que profundizan una búsqueda artística atravesada por la introspección, la sensibilidad y la exploración emocional.

Grabado y mezclado entre 2023 y 2026, el disco se presenta como una obra conceptual que invita a ingresar en un territorio íntimo. Según define el propio artista, “Aquí nadie podrá matarte” fue como un refugio: un espacio seguro y sagrado donde las emociones pueden existir sin filtros.

En ese universo aparecen algunas de las temáticas que atraviesan las canciones: el amor, el desamor, la ausencia, la nostalgia y el deseo de reencontrarse con uno mismo .

El álbum también amplía su paleta sonora a través de diversas colaboraciones. Participan La Skandalosa Tripulación, Alejo y Valentín, Ro Barboza y Gera D'Abundo, Mauricio Jara, Sol Lorenzo y Juan Farré, además de Gonzalo Gorordo y Rodrigo Botacaulli. Cada invitado aporta nuevas texturas y matices a una obra que combina elementos del rock, el folk, la canción de autor y las músicas populares contemporáneas.

El recorrido comienza con “Cámara del Tiempo”, junto a Ro Barboza y Gera D'Abundo, y continúa con temas como “Esquina”, “Tal Vez”, “Pasatiempos”, “Postigos”, “Puerta 22”, “Primaveras”, “El Rayo”, “Niu Lovers” y “Oveja”. Entre ellos se destaca “El Rayo”, canción que cuenta con la participación de Alejo y Valentín y que fue elegida para presentar visualmente esta nueva etapa a través de un videoclip.

Oriundo de Berazategui, provincia de Buenos Aires, Toby Deltín se radicó en Mendoza en 2009 y fue parte fundacional de proyectos fundamentales de la escena local como Gauchito Club y ANIMAUNO. En 2020 decidió impulsar definitivamente su proyecto solista, con el que comenzó a lanzar una serie de sencillos que desembocaron en “Juego de artificio” (2022), su álbum debut.

Aquel primer trabajo giraba en torno al concepto del tiempo y desarrollaba la idea a través de distintas metáforas y estilos musicales. Desde entonces, Deltín compartió escenarios con artistas y bandas como Dillom, No Te Va a Gustar, Conociendo Rusia y Los Pericos.