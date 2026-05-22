Ca7riel y Paco Amoroso: los músicos argentinos que transformaron el caos en un fenómeno internacional

La llegada de Ca7riel y Paco Amoroso a Mendoza este domingo 24 de mayo, en el marco del “Free Spirits World Tour”, encuentra al dúo atravesando el momento más importante de su carrera. El show será en el Arena Maipú Stadium , Emilio Civit y Maza, a las 21. Las entradas continúan disponibles a través de Ticketek.com.ar y boletería oficial.

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Sin embargo, detrás de la expectativa que genera su presentación hay algo bastante más interesante que el simple fenómeno de moda. Porque lo que empezó hace algunos años como una propuesta extraña dentro de la escena urbana argentina terminó convirtiéndose en uno de los proyectos musicales más originales y comentados de Latinoamérica, incluso entre públicos que jamás habían prestado demasiada atención al trap o a las nuevas corrientes musicales nacidas en internet.

Parte de esa curiosidad tiene que ver con que Ca7riel y Paco Amoroso nunca encajaron del todo en ningún molde. Mientras buena parte de la industria musical actual apuesta por fórmulas previsibles, canciones diseñadas para redes sociales y artistas cuidadosamente entrenados para resultar agradables todo el tiempo, ellos eligieron un camino completamente distinto: exagerar, provocar, mezclar estilos y construir una identidad artística que muchas veces parece moverse al borde del absurdo.

“Nos aburrimos rápido. Si hacemos siempre lo mismo, nos queremos matar”, reconoció Paco Amoroso en una entrevista con Rolling Stone Argentina. En otra conversación con Página/12, el músico explicó: “Nos interesa sorprendernos a nosotros mismos. Si no hay riesgo, nos aburrimos”.

Detrás de esa estética exagerada hay dos músicos con una formación muy sólida. Catriel Guerreiro, conocido artísticamente como Ca7riel, tiene una fuerte raíz en el rock y en la guitarra técnica, mientras que Ulises Guerriero, Paco Amoroso, desarrolló una sensibilidad mucho más ligada al funk, al groove y a ciertas influencias del jazz y el pop experimental. Esa combinación terminó dando lugar a una propuesta difícil de clasificar, donde conviven humor, virtuosismo musical, teatralidad y canciones que muchas veces cambian de ritmo y clima de manera inesperada.

“Siempre escuchamos música muy distinta entre nosotros y creo que ahí apareció nuestra identidad”, explicó Ca7riel en una conversación con Billboard Argentina. En la misma línea, Paco Amoroso sostuvo en La Nación: “Nunca pensamos la música como algo puro. Consumimos de todo desde chicos y eso inevitablemente aparece después en lo que hacemos”.

Ca7riel y Paco Amoroso Ca7riel y Paco Amoroso LM Comunicación

De Sting a Jack Black: el salto definitivo hacia la cultura pop global

Si algo terminó de confirmar que Ca7riel y Paco Amoroso dejaron de ser solamente un fenómeno argentino fue la aparición de nombres completamente impensados alrededor de su universo creativo. Primero apareció Sting, convertido casi en una especie de “gurú espiritual” dentro de la narrativa delirante de Free Spirits. Después llegó Jack Black, actor de Hollywood, músico y figura de culto absoluto para varias generaciones, participando en “Goo Goo Ga Ga”, uno de los adelantos más comentados del nuevo disco.

La colaboración sorprendió incluso a seguidores acostumbrados a cualquier nivel de extravagancia estética por parte del dúo. El videoclip muestra a Jack Black dentro del ficticio “Free Spirits Wellness Center”, una especie de centro espiritual absurdo donde Ca7riel y Paco Amoroso mezclan humor, terapia emocional, sátira de la cultura wellness y ciencia ficción ridícula. Sí, suena completamente delirante. Y probablemente esa sea justamente la idea.

De culto under a llenar festivales

Durante bastante tiempo fueron una especie de secreto compartido entre públicos muy distintos. Los escuchaban jóvenes vinculados a la escena trap, pero también músicos formados, seguidores históricos del rock argentino e incluso personas que no simpatizaban demasiado con la música urbana contemporánea, aunque encontraban en ellos algo diferente.

Temas como “Ouke”, “Jala Jala”, “Mi Deseo”, “A Mí No” u “Ola Mina XD” empezaron a circular con fuerza mucho antes de que el gran mercado musical entendiera exactamente qué hacer con una dupla tan poco convencional. Y probablemente allí esté una de las claves del fenómeno: nunca parecieron diseñados por una oficina de marketing.

“Jamás pensamos un proyecto para pegarla. Siempre hicimos lo que nos parecía divertido”, contó Ca7riel en una entrevista con Indie Hoy. Paco Amoroso, por su parte, reconoció en CNN en Español: “Nos gusta incomodar un poco. Cuando todo está demasiado prolijo sentimos que pierde gracia”.

Lo curioso es que, incluso ahora que llenan festivales internacionales y giran por distintos continentes, siguen transmitiendo cierta sensación de desorden creativo, como si todavía conservaran algo del espíritu experimental con el que comenzaron. “La idea nunca fue encajar. Siempre preferimos hacer algo que nos divierta primero a nosotros”, sostuvo Ca7riel en diálogo con Billboard Argentina.

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El Tiny Desk que cambió todo

El verdadero salto internacional llegó a partir de su participación en el Tiny Desk de NPR, el prestigioso ciclo musical producido por la radio pública estadounidense. Para muchos espectadores que no los conocían, aquella presentación funcionó como una carta de presentación completamente distinta a la imagen exagerada y caótica que suelen mostrar en videoclips o redes sociales.

En ese formato íntimo y despojado apareció otra faceta del dúo: una banda sólida, arreglos elaborados y canciones capaces de sostenerse perfectamente sin necesidad de grandes efectos visuales. Fue, para muchos, la confirmación de que detrás del personaje había músicos de enorme nivel.

“Queríamos demostrar que podíamos tocar de verdad y sostener las canciones desde otro lugar”, explicó Paco Amoroso en una entrevista con Indie Hoy después de la enorme repercusión que tuvo aquella sesión. Ca7riel, por su parte, contó en El País de España que el objetivo era “mostrar algo más humano y menos apoyado en el impacto visual”.

La repercusión fue inmediata. A partir de entonces comenzaron las giras por Europa y Estados Unidos, las participaciones en festivales internacionales y una expansión muy fuerte en España, donde encontraron un público especialmente receptivo a esa mezcla de humor, teatralidad y desborde escénico.

“En otros países entendieron perfecto el juego que proponemos”, señaló Paco Amoroso en una entrevista con Rockdelux. Y agregó: “Nunca pensamos demasiado en si éramos exportables o no”.

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El éxito sin abandonar la rareza

También ayudó el hecho de que nunca intentaron suavizar su identidad para resultar más exportables. En una época donde muchos artistas latinoamericanos buscan neutralizar rasgos culturales para sonar “globales”, ellos hicieron exactamente lo contrario: profundizaron todavía más su rareza.

“Nos gusta que haya gente que no entienda nada. Si todo el mundo entiende todo, capaz estamos haciendo algo mal”, dijo Ca7riel en una entrevista publicada por El País. Esa frase resume bastante bien una de las claves de su éxito: jamás intentaron agradarle a todo el mundo.

Con el disco “Baño María”, el dúo ya había comenzado a mostrar una evolución musical importante. Allí aparecían influencias más marcadas del funk, la electrónica y el pop latino, pero también canciones mucho más trabajadas desde lo instrumental y lo compositivo. Detrás del humor y de la provocación empezaba a verse un proyecto artístico bastante más complejo de lo que sugería la superficie.

“Nos interesa hacer discos que podamos volver a escuchar dentro de diez años sin vergüenza”, explicó Ca7riel en Rolling Stone Argentina. Paco Amoroso agregó en Página/12: “No queremos vivir solamente del chiste o de la provocación”.

“Free Spirits”, el disco con el que llegan a Mendoza

Esa búsqueda se profundiza todavía más en “Free Spirits”, el trabajo con el que actualmente recorren escenarios de distintos países. El álbum muestra a dos artistas decididos a no repetirse, mezclando estilos y explorando nuevas formas sonoras en un contexto musical donde gran parte de la industria parece apostar siempre por la fórmula segura.

“Nos interesa cambiar constantemente porque repetirnos sería aburridísimo”, explicó Paco Amoroso en una charla con Página/12. En la misma línea, Ca7riel aseguró en Rolling Stone Argentina: “Preferimos equivocarnos haciendo algo distinto antes que acertar copiándonos a nosotros mismos”.

También hay un componente generacional muy marcado en todo lo que hacen. Ambos crecieron en una época atravesada por internet, donde las referencias culturales aparecen mezcladas permanentemente: rock, anime, jazz, reggaetón, humor absurdo, cultura fitness, videojuegos y música electrónica conviven sin demasiados límites.

“Internet nos enseñó que podíamos mezclar cualquier cosa sin pedir permiso”, señaló Paco Amoroso en una entrevista con CNN en Español. Tal vez por eso resulte tan difícil clasificarlos con categorías tradicionales.

Ca7riel y Paco Amoroso Ca7riel y Paco Amoroso LM Comunicación

Un show pensado desde el exceso

En vivo, toda esa mezcla se vuelve todavía más evidente. Quienes ya los vieron actuar destacan la intensidad física de sus recitales, la teatralidad y una puesta escénica donde el exceso parece formar parte del concepto artístico. Y eso es justamente lo que probablemente vea Mendoza este domingo en el Arena Maipú: no solamente una sucesión de canciones exitosas, sino una experiencia construida alrededor del impacto visual, la energía y cierta sensación permanente de imprevisibilidad.

Porque claro que estarán temas como “Dumbai”, “Pirlo”, “El Único”, “La Que Puede, Puede”, “Sheesh” o “#Tetas”, canciones que ya se transformaron en verdaderos himnos para buena parte del público joven argentino. Pero reducir el fenómeno Ca7riel y Paco Amoroso únicamente a una colección de éxitos sería simplificar demasiado una propuesta bastante más compleja.

“Nos gusta pensar el show como algo teatral, no solamente como tocar canciones”, explicó Ca7riel en una entrevista con Clarín. Paco Amoroso añadió en La Voz del Interior: “Queremos que la gente salga sintiendo que vio algo distinto”.

Una rareza entre la multitud

Lo que vuelve particularmente interesante al dúo es que todavía transmiten la sensación de estar haciendo algo genuinamente propio en un tiempo donde gran parte del pop internacional parece fabricado a partir de moldes repetidos hasta el cansancio. En una industria musical cada vez más dominada por algoritmos, estrategias virales y fórmulas previsibles, ellos eligieron apostar por el riesgo, el humor, la exageración y una identidad artística imposible de domesticar del todo.

Y probablemente ahí esté la verdadera razón de su éxito. Porque más allá de los personajes extravagantes, de los músculos inflables, de la ironía constante y de la estética deliberadamente exagerada, Ca7riel y Paco Amoroso lograron algo bastante difícil de encontrar hoy en la música popular: construir un universo propio.

Algo que, para bien o para mal, se reconoce inmediatamente apenas aparecen sobre un escenario. Y en tiempos donde casi todo parece diseñado para parecerse a otra cosa, eso ya es bastante extraordinario.

Ca7riel y Paco Amoroso Ca7riel y Paco Amoroso presentan Free Spirit Tour. LM Comunicación

El día que el algoritmo perdió contra dos tipos rarísimos

Hay un detalle poco mencionado en el fenómeno de CA7RIEL y Paco Amoroso que quizás explique mejor que cualquier análisis musical por qué terminaron explotando a nivel internacional: nunca parecieron hechos para triunfar en la lógica actual de la industria. De hecho, durante años daban exactamente la impresión contraria.

En una época donde la mayoría de los artistas urbanos construyen carreras obsesionados con las métricas, las tendencias de TikTok y la necesidad de sostener una imagen permanentemente aspiracional, ellos hicieron algo bastante suicida desde el punto de vista comercial: deformaron todo. Se mostraron ridículos, exagerados, incómodos y hasta grotescos. Hablaron de músculos, egos masculinos, ansiedad, sexo, vacío y narcisismo desde un lugar que muchas veces parecía una parodia del propio universo del trap. disY sin embargo funcionó.

Porque mientras gran parte de la escena terminó fabricando artistas intercambiables, CA7RIEL y Paco Amoroso construyeron algo mucho más difícil: identidad. Basta ver cinco segundos de un videoclip o escuchar treinta segundos de una canción para reconocerlos inmediatamente. En la industria musical actual eso vale más que cualquier campaña de marketing multimillonaria.

También ayudó otra cosa: nunca vendieron perfección. En entrevistas, ambos hablaron varias veces del agotamiento mental que les produjo el crecimiento acelerado del proyecto, de la presión de las redes sociales y del absurdo de convertirse en “personajes” permanentes. “A veces sentís que tenés que performear incluso cuando bajás a comprar agua”, dijo Paco Amoroso en una entrevista con El País. Esa sinceridad medio incómoda terminó conectando con una generación saturada de artistas cuidadosamente calculados hasta en la forma de respirar.