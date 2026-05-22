Sabrina Rojas cuestionó el premio a Wanda Nara y reavivó la polémica en los Martín Fierro: "Hay que esperar"

La entrega de los premios Martín Fierro volvió a quedar envuelta en la polémica después de las declaraciones de Sabrina Rojas sobre el reconocimiento que recibió Wanda Nara en la categoría de conducción. Durante su participación como conductora invitada en el programa SQP, Rojas cuestionó abiertamente la decisión de APTRA.

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La actriz sostuvo que, si bien le gusta Wanda Nara como conductora , todavía considera que le falta recorrido dentro del medio para recibir una distinción de ese nivel. Sus palabras rápidamente instalaron nuevamente el debate sobre los criterios que utiliza la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas al momento de premiar a las figuras de la pantalla nacional.

Uno de los puntos más fuertes de las declaraciones de Sabrina Rojas fue la comparación con Georgina Barbarossa, a quien mencionó como ejemplo de trayectoria y permanencia en televisión.

“ Me gusta como conductora pero es muy nueva para llevarse un premio, sobre todo cuando tenés a una Georgina que lleva 27 años en la conducción y todavía no tuvo premio. Hay que esperar un poco más ”, expresó en vivo.

La referencia a Barbarossa puso sobre la mesa una discusión recurrente dentro del ambiente artístico: el valor de la experiencia frente al impacto mediático o la popularidad actual. Para muchos integrantes del medio, el reconocimiento a Wanda Nara dejó relegadas a figuras con décadas de trabajo continuo en televisión.

La frase sobre Wanda Nara que sorprendió al panel

La tensión aumentó cuando Sabrina Rojas recordó una declaración previa de Luis Ventura, presidente de APTRA, sobre la posibilidad de que Wanda Nara condujera una futura edición de los Martín Fierro.

“¡No le va a ir nadie!”, lanzó Rojas al aire, generando sorpresa inmediata entre los integrantes del programa y una rápida repercusión en redes sociales.

La frase se convirtió en uno de los momentos más comentados posteriores a la ceremonia y volvió a dividir opiniones entre quienes apoyan el crecimiento televisivo de Wanda Nara y quienes consideran que todavía no alcanzó el nivel profesional de otras conductoras históricas.

Wanda Nara en ¿Quieres ser mi hijo? Wanda Nara en ¿Quieres ser mi hijo? Gentileza NA

El silencio de Wanda Nara frente a las críticas

Hasta el momento, Wanda Nara evitó responder públicamente a las declaraciones de Sabrina Rojas y al resto de las críticas surgidas tras la entrega de premios. La conductora y empresaria se mantiene alejada de los medios desde la ceremonia y no realizó comentarios sobre la polémica.

Ese silencio alimentó aún más la expectativa alrededor del tema, mientras distintos programas y panelistas continúan discutiendo si el premio fue merecido o prematuro.

Sabrina Rojas José Chatruc

El debate sobre cómo se reconocen las trayectorias en la televisión argentina

Más allá de los nombres propios, la controversia abrió nuevamente una discusión profunda dentro de la televisión argentina: qué peso tienen la trayectoria, la popularidad y el impacto mediático al momento de entregar reconocimientos.

El caso de Georgina Barbarossa aparece para muchos como símbolo de carreras extensas que no siempre reciben el reconocimiento esperado dentro de la industria. Frente a eso, la consagración de Wanda Nara quedó asociada a una nueva lógica televisiva donde la exposición pública y la repercusión generan un lugar cada vez más importante.

Sabrina Rojas intentó bajar el tono de sus críticas

Aunque mantuvo su postura crítica, Sabrina Rojas también buscó aclarar que sus declaraciones no estaban dirigidas contra Wanda Nara a nivel personal.

“La quiero a Wanda pero siento que le falta un recorrido en la conducción”, explicó hacia el final de su intervención.