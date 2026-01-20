20 de enero de 2026 - 21:28

Sabrina Rojas cuestionó el doble discurso sobre el escándalo de Luciano Castro y Griselda Siciliani

En diálogo con Ángel de Brito, la conductora decidió hablar sobre el escándalo de su ex pareja y cómo ha sido abordado por el mundo del espectáculo.

Sabrina Rojas se confesó
Sabrina Rojas se confesó

Foto:

Por Redacción

Sabrina Rojas sacudió al ambiente del espectáculo al poner en debate qué muestran las figuras públicas de su vida privada. El contexto de sus dichos se dio tras la confirmación de la relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro, expareja de Rojas.

Leé además

Matt Damon y Ben Affleck promocionan su nueva película de Hollywood “El botín” . En medio de entrevistas recrean el audio de Luciano Castro. 

El audio de Luciano Castro llegó a Hollywood: Matt Damon y Ben Affleck imitaron el meme del momento

Por Redacción Espectáculos
En medio de rumores de “amantes” y un meme viral, Siciliani y Castro confirmaron la separación y se tomaron distancia.

Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron su separación, en medio de rumores de "amantes" y memes

Por Redacción Espectáculos
La Esperanza de Sabrina Rojas y Luciano Castro
La Esperanza de Sabrina Rojas y Luciano Castro
La Esperanza de Sabrina Rojas y Luciano Castro

Las fuertes declaraciones de Sabrina Rojas

La conductora cuestionó la selectividad con la que algunas figuras deciden cuándo hablar de su intimidad y cuándo negarla, aun cuando previamente la expusieron de manera explícita. “En el momento que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis o siete años. Más íntimo que eso al hablar de tu vida privada. La gente ni se imagina. En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”, afirmó en el programa SQP de América TV.

La polémica se amplificó cuando Rojas profundizó su postura en diálogo con Ángel de Brito en el canal de streaming Bondi. Allí marcó una diferencia clara en el tratamiento mediático según el nivel de popularidad de los protagonistas. “El valor de lo que uno hace depende de la estelaridad. Luciano metió los cuernos y es ‘pobre’, ‘ah, tal vez’. A mí cuando metieron los cuernos era ‘cornuda’, ‘¿qué opinás que sos cornuda?’. Me hicieron mierda”, expresó, al exponer lo que considera una vara desigual entre hombres y mujeres frente a situaciones similares.

Embed

En su análisis, Rojas también apuntó contra el doble estándar dentro del propio ambiente artístico y mencionó actitudes que, según su mirada, dependen de simpatías personales. “Tiene que ver según si estás enojada o no con el novio de Lali o si tenés favoritismos. Cada uno con sus principios”, sostuvo, al deslizar críticas hacia la falta de criterios claros y constantes en la defensa o cuestionamiento de ciertas relaciones.

El debate de la sororidad entre mujeres

El eje de la discusión giró luego hacia la sororidad y su aplicación real en el mundo del espectáculo. “Para mí, tal vez, es no tener principios, meterte todo el tiempo con tipos casados, porque ya, si bien la culpa los tienen los tipos, hay una cosa de no sororidad”, lanzó. Y agregó: “Levantamos el pañuelo verde y la sororidad, pero cuando repetís la misma historia todo el tiempo es porque las mujeres te chupan un huevo”.

Confirmado: Luciano Castro y Sabrina Rojas están separados
Confirmado: Luciano Castro y Sabrina Rojas están separados
Confirmado: Luciano Castro y Sabrina Rojas están separados

Aun así, Rojas aclaró que no cuestiona el derecho a preservar la intimidad. “Me parece espectacular que si vos abriste las puertas de tu intimidad en algún momento, un día las quieras cerrar. Me parece sano y creo que haría lo mismo”, reconoció. Sin embargo, marcó una diferencia entre elegir no hablar y negar haber hablado antes. “Desde el momento que vos estás mostrando un viaje con tu novio, es hablar de tu vida privada. No digas ‘yo no hablo de mi vida privada’, porque sí lo hiciste”, insistió.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

griselda siciliani reaparecio en medio del escandalo y hablo sobre su relacion con luciano castro

Griselda Siciliani reapareció en medio del escándalo y habló sobre su relación con Luciano Castro

Por Redacción Espectáculos
El personaje de Luciano Castro es un boxeador que está en prisión.

Totalmente arrepentido: Luciano Castro sigue en silencio tras la crisis con Griselda Siciliani

Por Redacción Espectáculos
Antonela Roccuzzo será la nueva embajadora de la línea de termos Stanley compuesta por tres productos de edición limitada. 

Antonela Roccuzzo es la nueva embajadora de la marca de termos que más desean los argentinos

Por Redacción Espectáculos
Falleció la actriz Adela Gleijer.

Luto en el espectáculo: murió Adela Gleijer, madre de Andrea Tenuta y actriz de Sos mi vida y Verano del 98

Por Redacción Espectáculos