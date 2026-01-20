Sabrina Rojas cuestionó el doble discurso sobre el escándalo de Luciano Castro y Griselda Siciliani

En diálogo con Ángel de Brito, la conductora decidió hablar sobre el escándalo de su ex pareja y cómo ha sido abordado por el mundo del espectáculo.

Sabrina Rojas sacudió al ambiente del espectáculo al poner en debate qué muestran las figuras públicas de su vida privada. El contexto de sus dichos se dio tras la confirmación de la relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro, expareja de Rojas.

La Esperanza de Sabrina Rojas y Luciano Castro La Esperanza de Sabrina Rojas y Luciano Castro Las fuertes declaraciones de Sabrina Rojas La conductora cuestionó la selectividad con la que algunas figuras deciden cuándo hablar de su intimidad y cuándo negarla, aun cuando previamente la expusieron de manera explícita. “En el momento que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis o siete años. Más íntimo que eso al hablar de tu vida privada. La gente ni se imagina. En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”, afirmó en el programa SQP de América TV.

La polémica se amplificó cuando Rojas profundizó su postura en diálogo con Ángel de Brito en el canal de streaming Bondi. Allí marcó una diferencia clara en el tratamiento mediático según el nivel de popularidad de los protagonistas. “El valor de lo que uno hace depende de la estelaridad. Luciano metió los cuernos y es ‘pobre’, ‘ah, tal vez’. A mí cuando metieron los cuernos era ‘cornuda’, ‘¿qué opinás que sos cornuda?’. Me hicieron mierda”, expresó, al exponer lo que considera una vara desigual entre hombres y mujeres frente a situaciones similares.

En su análisis, Rojas también apuntó contra el doble estándar dentro del propio ambiente artístico y mencionó actitudes que, según su mirada, dependen de simpatías personales. "Tiene que ver según si estás enojada o no con el novio de Lali o si tenés favoritismos. Cada uno con sus principios", sostuvo, al deslizar críticas hacia la falta de criterios claros y constantes en la defensa o cuestionamiento de ciertas relaciones.

El debate de la sororidad entre mujeres El eje de la discusión giró luego hacia la sororidad y su aplicación real en el mundo del espectáculo. “Para mí, tal vez, es no tener principios, meterte todo el tiempo con tipos casados, porque ya, si bien la culpa los tienen los tipos, hay una cosa de no sororidad”, lanzó. Y agregó: “Levantamos el pañuelo verde y la sororidad, pero cuando repetís la misma historia todo el tiempo es porque las mujeres te chupan un huevo”.