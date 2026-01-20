20 de enero de 2026 - 23:11

Leticia Siciliani rompió el silencio y fue lapidaria con Luciano Castro: "Se mete conmigo"

La actriz quedó inevitablemente involucrada en el escándalo que estalló durante el verano a partir de los audios filtrados.

Leticia Siciliani sorprendió al hablar otro idioma
Leticia Siciliani sorprendió al hablar otro idioma

Foto:

Por Redacción Espectáculos

Leé además

 Adrián Suar y Griselda Siciliani protagonizarán la nueva película de Netflix.

Netflix confirmó la película con Adrián Suar y Griselda Siciliani dirigida por un reconocido cineasta español

Por Redacción Espectáculos
Sabrina Rojas se confesó

Sabrina Rojas cuestionó el doble discurso sobre el escándalo de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Por Redacción

Consultada por un cronista del programa Intrusos, Leticia dejó en claro que, aunque intenta mantenerse al margen, existe un límite que no está dispuesta a tolerar cuando se trata de su familia. “No hablo de ella ni de nadie en particular, pero cualquier persona que hable mal de mi hermana, que diga algo que no es, que mienta, que diga cosas que no me gusten, es como si se metiera conmigo”, afirmó, con un tono firme que reflejó su decisión de salir en defensa de Griselda frente a ciertos comentarios públicos.

Griselda Siciliani

Un escándalo que sigue afectando a la familia Siciliani

Más allá del enojo, la actriz también expuso el costado emocional que le genera la situación. Reconoció que le resulta desgastante ver a su hermana atravesar este momento y admitió su preocupación personal. “Me da fiaca que estén pasando por esto, más allá de sentirme mal si la veo mal a ella”, expresó, dejando en evidencia el impacto familiar que tuvo la crisis mediática.

Embed

En ese sentido, Leticia respaldó sin matices la postura de Griselda de correrse del foco y no seguir alimentando el escándalo. “Pienso que Griselda ya habló demasiado y está perfecto que en este momento elija no hablar”, sostuvo. Luego reforzó su idea al remarcar que no existe ninguna obligación de seguir dando explicaciones públicas. “No tiene nada más que decir y tampoco tiene obligación de estar hablando de su vida privada. Eligió hablar en un momento que lo sintió”, señaló.

La actriz volvió a referirse al tema en una nota concedida al programa A la tarde, donde insistió en la necesidad de respetar los límites de la intimidad. “Es la intimidad de Lu y a mi hermana no le gusta hablar de su intimidad, menos voy a hablar yo de la de ella”, explicó, al ser consultada sobre el presente de la pareja. Ante los rumores de una separación definitiva, optó por un tono más distendido y respondió con ironía: “Al menos yo no me enteré”.

Luciano Castro cumplió 50 años y compartió con su familia, amigos, Griselda Siciliani e hijos (5).jpg

Su opinión sobre Luciano Castro

Sin embargo, el clima cambió cuando la conversación giró hacia el comportamiento de Luciano Castro. Allí, Leticia fue categórica y lanzó una frase que rápidamente se viralizó. “No podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’. Nada más”, sentenció, dejando clara su desaprobación frente a los hechos que salieron a la luz.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El personaje de Luciano Castro es un boxeador que está en prisión.

Totalmente arrepentido: Luciano Castro sigue en silencio tras la crisis con Griselda Siciliani

Por Redacción Espectáculos
Leticia Siciliani contó, por fin, el motivo de su faltazo a “Masterchef celebrity”

Leticia Siciliani cuestionó a Luciano Castro tras la filtración de audios y defendió a su hermana

Por Redacción Espectáculos
Antonela Roccuzzo será la nueva embajadora de la línea de termos Stanley compuesta por tres productos de edición limitada. 

Antonela Roccuzzo es la nueva embajadora de la marca de termos que más desean los argentinos

Por Redacción Espectáculos
Falleció la actriz Adela Gleijer.

Luto en el espectáculo: murió Adela Gleijer, madre de Andrea Tenuta y actriz de Sos mi vida y Verano del 98

Por Redacción Espectáculos