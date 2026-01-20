Leticia Siciliani rompió el silencio y fue lapidaria con Luciano Castro: "Se mete conmigo"

La actriz quedó inevitablemente involucrada en el escándalo que estalló durante el verano a partir de los audios filtrados.

La polémica que envuelve a Griselda Siciliani y Luciano Castro continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo y esta vez tuvo como protagonista a Leticia Siciliani, quien decidió expresar públicamente su postura en medio de un contexto de alta exposición mediática.

Consultada por un cronista del programa Intrusos, Leticia dejó en claro que, aunque intenta mantenerse al margen, existe un límite que no está dispuesta a tolerar cuando se trata de su familia. “No hablo de ella ni de nadie en particular, pero cualquier persona que hable mal de mi hermana, que diga algo que no es, que mienta, que diga cosas que no me gusten, es como si se metiera conmigo”, afirmó, con un tono firme que reflejó su decisión de salir en defensa de Griselda frente a ciertos comentarios públicos.

Griselda Siciliani Un escándalo que sigue afectando a la familia Siciliani Más allá del enojo, la actriz también expuso el costado emocional que le genera la situación. Reconoció que le resulta desgastante ver a su hermana atravesar este momento y admitió su preocupación personal. “Me da fiaca que estén pasando por esto, más allá de sentirme mal si la veo mal a ella”, expresó, dejando en evidencia el impacto familiar que tuvo la crisis mediática.

LETICIA SICILIANI: "ME DA FIACA QUE GRISELDA Y LUCIANO ESTÉN PASANDO POR ÉSTO", Y DIJO: "CUALQUIER PERSONA QUE HABLE MAL DE ELLA, SE METE CONMIGO" En ese sentido, Leticia respaldó sin matices la postura de Griselda de correrse del foco y no seguir alimentando el escándalo. "Pienso que Griselda ya habló demasiado y está perfecto que en este momento elija no hablar", sostuvo. Luego reforzó su idea al remarcar que no existe ninguna obligación de seguir dando explicaciones públicas. "No tiene nada más que decir y tampoco tiene obligación de estar hablando de su vida privada. Eligió hablar en un momento que lo sintió", señaló.

La actriz volvió a referirse al tema en una nota concedida al programa A la tarde, donde insistió en la necesidad de respetar los límites de la intimidad. “Es la intimidad de Lu y a mi hermana no le gusta hablar de su intimidad, menos voy a hablar yo de la de ella”, explicó, al ser consultada sobre el presente de la pareja. Ante los rumores de una separación definitiva, optó por un tono más distendido y respondió con ironía: “Al menos yo no me enteré”.