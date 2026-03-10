Ricardo Biasotti habló de la denuncia de su hija y apuntó contra Andrea del Boca: "Me da mucha tristeza"

Ricardo Biasotti , padre de Anna Chiara del Boca , volvió a referirse al conflicto judicial que lo enfrentó con su hija y con la actriz Andrea del Boca. En una entrevista radial, sostuvo que la joven habría presentado una denuncia por abuso sexual en su contra por “lealtad” hacia su madre y aseguró que él fue víctima de una extorsión .

El empresario afirmó que la situación generó profundas consecuencias en su vida personal y profesional. Además señaló que la principal perjudicada por el conflicto fue su hija.

Durante una entrevista en el programa “Basta Baby”, conducido por Baby Etchecopar en Radio Rivadavia, Biasotti explicó que durante años evitó hablar públicamente del tema. “Era preferible no hablar y no alimentar el movimiento mediático de mentiras y falsedades” , señaló.

Según sostuvo, decidió mantenerse en silencio con la esperanza de que el conflicto se desactivara con el tiempo. En ese marco, aseguró que la principal víctima de la situación fue su hija. “ La víctima fue nuestra hija y me da mucha tristeza ver el daño que viene de la persona que la tendría que amar y motivar a tener vínculos con su familia paterna”, expresó.

Biasotti también se refirió a la denuncia por abuso sexual que fue presentada en su contra y afirmó que lo sorprendió porque, según dijo, llevaba varios años sin tener contacto con su hija. “La última denuncia me sorprendió porque yo no tenía contacto con mi hija desde hacía nueve años” , explicó.

Además, sostuvo que antes de esa acusación se produjo un intento de extorsión vinculado con la causa judicial. Según relató, el abogado de Andrea del Boca le habría planteado la posibilidad de realizar una denuncia si no renunciaba a sus derechos como padre.

“Pretendían que renunciara a cualquier derecho sobre mi hija”, afirmó.

El impacto personal y laboral

El empresario aseguró que las acusaciones tuvieron un fuerte impacto en su vida profesional y económica. Según explicó, debió dejar su empleo en una entidad bancaria luego de que el caso tomara estado público.

Ricardo Biasotti fue sobreseído de la causa de su Anna Chiara del Boca. / Gentileza

“Tuve que renunciar a mi empleo. Pensé que a los seis meses se iba a aplacar todo, pero nunca más pude conseguir trabajo”, afirmó. Biasotti agregó que también sufrió consecuencias en su vida social y familiar, debido a la exposición mediática del conflicto.

En relación con Anna Chiara, el empresario señaló que no está seguro de que la joven haya estado plenamente convencida de las acusaciones en su contra. Según dijo, podría haber existido un “conflicto de lealtades” que la llevó a realizar la denuncia.

A pesar del conflicto, Biasotti aseguró que no tiene intención de iniciar nuevas acciones judiciales vinculadas con el caso. Cabe mencionar que además de la entrevista radial, Ricardo Biasotti también brindó detalles del caso al programa El diario de Mariana, por América.