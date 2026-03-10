10 de marzo de 2026 - 20:02

Mariano Iúdica explicó por qué le escupió la cara al youtuber Matías Bottero: "Se me nubló todo"

El conductor estalló durante una entrevista viral cuando el influencer cuestionó la adopción de su hijo. "En otro momento le hubiese pegado una piña", aseguró.

Mariano Iúdica explicó por qué escupio a Matías Bottero durante una entrevista&nbsp;

Mariano Iúdica explicó por qué escupio a Matías Bottero durante una entrevista 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Un verdadero escándalo sacudió las plataformas digitales tras la viralización de la entrevista que el youtuber Matías Bottero le realizó a Mariano Iúdica en su ciclo “Entre dos suculentas”.

Leé además

Biasotti habló del conflicto con Andrea del Boca y la denuncia por abuso.

Ricardo Biasotti habló de la denuncia de su hija y apuntó contra Andrea del Boca: "Me da mucha tristeza"
camila mayan respondio con firmeza a un comentario violento tras publicar fotos en bikini en miami: lo peor

Camila Mayan respondió con firmeza a un comentario violento tras publicar fotos en bikini en Miami: "Lo peor"

Lo que comenzó como un intercambio de humor ácido terminó en un momento de máxima tensión cuando el conductor, visiblemente enfurecido, le escupió la cara al entrevistador luego de que este tocara un tema sensible: su vida familiar.

El conflicto se originó por el formato del programa, que busca incomodar a los invitados con preguntas provocadoras. El punto de quiebre ocurrió cuando Bottero lanzó un comentario sobre el hijo adoptivo del conductor: “Tenés un hijo de corazón… ¿No era mejor dejarlo en la calle?”.

Ante esto, Iúdica aseguró que se "nubló" y advirtió que no permitiría bromas sobre temas de padres e hijos, llegando a amenazar con "cagarlo a trompadas".

Embed

Lejos de retroceder, Bottero desafió al conductor a actuar frente a las cámaras. En ese instante, Iúdica utilizó un engaño: le pidió al youtuber que se acercara para ver su nueva dentadura y, cuando lo tuvo cerca, lo escupió directo al rostro.

Tras el incidente, Bottero pidió una servilleta y comparó irónicamente el suceso con un episodio donde Brad Pitt escupió a Zach Galifianakis.

En declaraciones posteriores para explicar su descargo, Iúdica confesó que asistió al programa por una "arenga" de su hijo más chico, quien es fan del youtuber. "Sabía a dónde iba, sabía a dónde estaba yendo, lo tenía claro. También fue una cosa de arenga de mi hijo más chico, al que le encanta Bottero y me dijo 'a que no vas, cagón, no vas a ir'", expresó.

Embed

Si bien reconoció que el humor negro ha sido una herramienta de resiliencia en su historia familiar tras varias tragedias personales, subrayó que el comentario sobre su hijo cruzó un límite intolerable.

“Estoy muy orgulloso de mí, porque en otro momento le hubiese pegado una piña”, sentenció el conductor, descartando que lo sucedido fuera una puesta en escena y reafirmando que su reacción fue una respuesta espontánea ante una falta de respeto.

Por su parte, el video de la entrevista se convirtió en un éxito viral, alcanzando más de 700 mil visitas en tan solo un día.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

detuvieron a una mujer acusada de disparar contra la mansion de rihanna en los angeles

Detuvieron a una mujer acusada de disparar contra la mansión de Rihanna en Los Ángeles

Oprah Winfrey deslumbró en la Semana de la Moda pero despertó preocupación por su aspecto y forma de moverse

Oprah Winfrey despertó preocupación por su aspecto y forma de moverse: "No es ella"

Thylane Blondeau, la niña más linda del mundo anunció su compromiso con un actor francés.

Fue "la niña más linda del mundo" y ahora anunció su compromiso con un actor francés

la nina gallo, obra de teatro inspirada en la desaparicion de johana chacon, vuelve a las tablas mendocinas

"La niña gallo", obra de teatro inspirada en la desaparición de Johana Chacón, vuelve a las tablas mendocinas