Mariano Iúdica explicó por qué le escupió la cara al youtuber Matías Bottero: "Se me nubló todo"

Un verdadero escándalo sacudió las plataformas digitales tras la viralización de la entrevista que el youtuber Matías Bottero le realizó a Mariano Iúdica en su ciclo “Entre dos suculentas” .

Lo que comenzó como un intercambio de humor ácido terminó en un momento de máxima tensión cuando el conductor, visiblemente enfurecido, le escupió la cara al entrevistador luego de que este tocara un tema sensible: su vida familiar.

El conflicto se originó por el formato del programa, que busca incomodar a los invitados con preguntas provocadoras. El punto de quiebre ocurrió cuando Bottero lanzó un comentario sobre el hijo adoptivo del conductor: “Tenés un hijo de corazón… ¿No era mejor dejarlo en la calle?” .

Ante esto, Iúdica aseguró que se "nubló" y advirtió que no permitiría bromas sobre temas de padres e hijos, llegando a amenazar con "cagarlo a trompadas".

Lejos de retroceder, Bottero desafió al conductor a actuar frente a las cámaras. En ese instante, Iúdica utilizó un engaño: le pidió al youtuber que se acercara para ver su nueva dentadura y, cuando lo tuvo cerca, lo escupió directo al rostro .

"Iúdica" Porque Mariano Iúdica lo cruzó a Matías Bottero porque le hizo un chiste sobre su "hijo de corazón": "Llenan el Movistar Arena y se hacen los Freddie Mercury, te cagaría a trompadas". pic.twitter.com/rkdM3hFqk1

Tras el incidente, Bottero pidió una servilleta y comparó irónicamente el suceso con un episodio donde Brad Pitt escupió a Zach Galifianakis.

En declaraciones posteriores para explicar su descargo, Iúdica confesó que asistió al programa por una "arenga" de su hijo más chico, quien es fan del youtuber. "Sabía a dónde iba, sabía a dónde estaba yendo, lo tenía claro. También fue una cosa de arenga de mi hijo más chico, al que le encanta Bottero y me dijo 'a que no vas, cagón, no vas a ir'", expresó.

Embed Luego del momento viral en #EntreDosSuculentas, donde terminó escupiendo a MATÍAS BOTTERO, MARIANO IÚDICA habló y dio su versión de lo ocurrido pic.twitter.com/8igzpBYz12 — Pretty Little Chismes (@plchismes) March 10, 2026

Si bien reconoció que el humor negro ha sido una herramienta de resiliencia en su historia familiar tras varias tragedias personales, subrayó que el comentario sobre su hijo cruzó un límite intolerable.

“Estoy muy orgulloso de mí, porque en otro momento le hubiese pegado una piña”, sentenció el conductor, descartando que lo sucedido fuera una puesta en escena y reafirmando que su reacción fue una respuesta espontánea ante una falta de respeto.

Por su parte, el video de la entrevista se convirtió en un éxito viral, alcanzando más de 700 mil visitas en tan solo un día.