Oprah Winfrey despertó preocupación por su aspecto y forma de moverse: "No es ella"

La presentadora de televisión estadounidense, Oprah Winfrey, se hizo presente en la Semana de la Moda de París y llamó la atención con su nueva apariencia. La mediática de 72 llegó al desfile de la marca Chloe donde se la notó mucho más delgada y diferente.
La magnate de los medios llegó luciendo unos jeans vaqueros de talle alto, una chaqueta corta marrón y un top de color crema. Sin embargo, su nuevo aspecto desató comentarios en las redes sociales, no sólo por su peso, sino por su manera de caminar.
Recientemente, se viralizaron algunos videos en donde se puede ver a Winfrey caminando despacio y con dificultad, además de observar un aspecto mucho más delgado en su cuerpo y rostro. Tras las imágenes, cientos de fanáticos se mostraron preocupados por la artista. "No parece Oprah", "¿Qué pasa con las posturas de Oprah?", "¿Por qué caminan así?", "Se ve fabulosa, pero su movilidad parece limitada. ¿Está bien?", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en TikTok e Instagram.
Asimismo, algunos usuarios expresaron que la mediática luciría de esa manera por el posible consumo de Ozempic, un medicamento muy conocido por su efecto para bajar de peso. "Oprah parece estar tomando Ozempic para el desayuno, el almuerzo y la cena", expresó una usuaria en X
La polémica sobre el uso de Ozempic
En el año 2023, la presentadora habló abiertamente sobre el control de su peso y admitió que tomaba medicamentos de la familia GLP-1 como parte de su tratamiento. En diferentes entrevistas, la mediática explicó que luchó durante años con el sobrepeso, por lo que decidió probar con este tipo de medicamentos, incluyendo el Ozempic.
Tanto Oprah como otros artistas que confesaron abiertamente consumir Ozempic, abrieron la polémica y el debate entre el público sobre la eficiencia de estos fármacos o si se trataría de un método para evadir los tratamientos adecuados para adelgazar.