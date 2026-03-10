Oprah Winfrey despertó preocupación por su aspecto y forma de moverse: "No es ella"

El cambio físico de la reconocida presentadora de televisión generó una ola de comentarios en redes y hay quienes resaltaron su manera de caminar.

Oprah Winfrey deslumbró en la Semana de la Moda pero despertó preocupación por su aspecto y forma de moverse

La presentadora de televisión estadounidense, Oprah Winfrey, se hizo presente en la Semana de la Moda de París y llamó la atención con su nueva apariencia. La mediática de 72 llegó al desfile de la marca Chloe donde se la notó mucho más delgada y diferente.

La magnate de los medios llegó luciendo unos jeans vaqueros de talle alto, una chaqueta corta marrón y un top de color crema. Sin embargo, su nuevo aspecto desató comentarios en las redes sociales, no sólo por su peso, sino por su manera de caminar.

Embed Oprah looking like she's taking Ozempic for breakfast lunch and dinner pic.twitter.com/6WrQe0APcp — Sara Rose (@saras76) March 6, 2026 Recientemente, se viralizaron algunos videos en donde se puede ver a Winfrey caminando despacio y con dificultad, además de observar un aspecto mucho más delgado en su cuerpo y rostro. Tras las imágenes, cientos de fanáticos se mostraron preocupados por la artista. "No parece Oprah", "¿Qué pasa con las posturas de Oprah?", "¿Por qué caminan así?", "Se ve fabulosa, pero su movilidad parece limitada. ¿Está bien?", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en TikTok e Instagram.

Asimismo, algunos usuarios expresaron que la mediática luciría de esa manera por el posible consumo de Ozempic, un medicamento muy conocido por su efecto para bajar de peso. "Oprah parece estar tomando Ozempic para el desayuno, el almuerzo y la cena", expresó una usuaria en X

La polémica sobre el uso de Ozempic En el año 2023, la presentadora habló abiertamente sobre el control de su peso y admitió que tomaba medicamentos de la familia GLP-1 como parte de su tratamiento. En diferentes entrevistas, la mediática explicó que luchó durante años con el sobrepeso, por lo que decidió probar con este tipo de medicamentos, incluyendo el Ozempic.