10 de marzo de 2026 - 19:28

Oprah Winfrey despertó preocupación por su aspecto y forma de moverse: "No es ella"

El cambio físico de la reconocida presentadora de televisión generó una ola de comentarios en redes y hay quienes resaltaron su manera de caminar.

Oprah Winfrey deslumbró en la Semana de la Moda pero despertó preocupación por su aspecto y forma de moverse

Oprah Winfrey deslumbró en la Semana de la Moda pero despertó preocupación por su aspecto y forma de moverse

Foto:

Marie Claire
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La presentadora de televisión estadounidense, Oprah Winfrey, se hizo presente en la Semana de la Moda de París y llamó la atención con su nueva apariencia. La mediática de 72 llegó al desfile de la marca Chloe donde se la notó mucho más delgada y diferente.

Leé además

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet en el ojo de la tormenta: sus polémicas declaraciones le podrían hacer perder el Oscar

Por Redacción Espectáculos
Jimmy Kimmel apuntó contra Trump tras su discurso: Aspirante a rey chiflado

Jimmy Kimmel apuntó contra Donald Trump tras su discurso: "Aspirante a rey chiflado"

Por Redacción Mundo

La magnate de los medios llegó luciendo unos jeans vaqueros de talle alto, una chaqueta corta marrón y un top de color crema. Sin embargo, su nuevo aspecto desató comentarios en las redes sociales, no sólo por su peso, sino por su manera de caminar.

Embed

Recientemente, se viralizaron algunos videos en donde se puede ver a Winfrey caminando despacio y con dificultad, además de observar un aspecto mucho más delgado en su cuerpo y rostro. Tras las imágenes, cientos de fanáticos se mostraron preocupados por la artista. "No parece Oprah", "¿Qué pasa con las posturas de Oprah?", "¿Por qué caminan así?", "Se ve fabulosa, pero su movilidad parece limitada. ¿Está bien?", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en TikTok e Instagram.

Asimismo, algunos usuarios expresaron que la mediática luciría de esa manera por el posible consumo de Ozempic, un medicamento muy conocido por su efecto para bajar de peso. "Oprah parece estar tomando Ozempic para el desayuno, el almuerzo y la cena", expresó una usuaria en X

La polémica sobre el uso de Ozempic

En el año 2023, la presentadora habló abiertamente sobre el control de su peso y admitió que tomaba medicamentos de la familia GLP-1 como parte de su tratamiento. En diferentes entrevistas, la mediática explicó que luchó durante años con el sobrepeso, por lo que decidió probar con este tipo de medicamentos, incluyendo el Ozempic.

Oprah, sueño americano para millones de desesperados
Oprah habló abiertamente sobre su sobrepeso y confesó consumir Ozempic

Oprah habló abiertamente sobre su sobrepeso y confesó consumir Ozempic

Tanto Oprah como otros artistas que confesaron abiertamente consumir Ozempic, abrieron la polémica y el debate entre el público sobre la eficiencia de estos fármacos o si se trataría de un método para evadir los tratamientos adecuados para adelgazar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Britney Spears fue detenida y luego liberada tras conducir ebria.

Qué pasará con Britney Spears tras su arresto por conducir ebria

Por Redacción Espectáculos
Thylane Blondeau, la niña más linda del mundo anunció su compromiso con un actor francés.

Fue "la niña más linda del mundo" y ahora anunció su compromiso con un actor francés

la nina gallo, obra de teatro inspirada en la desaparicion de johana chacon, vuelve a las tablas mendocinas

"La niña gallo", obra de teatro inspirada en la desaparición de Johana Chacón, vuelve a las tablas mendocinas

se realizara una gran pena folclorica en el espacio arizu de godoy cruz: como comprar las entradas

Se realizará una Gran Peña Folclórica en el Espacio Arizu de Godoy Cruz: cómo comprar las entradas