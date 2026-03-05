5 de marzo de 2026 - 21:15

Qué pasará con Britney Spears tras su arresto por conducir ebria

La cantante de 44 años fue detenida en California este miércoles por la noche tras un control policial. Horas después de ser esposada recuperó la libertad.

Britney Spears fue detenida y luego liberada tras conducir ebria.

Britney Spears fue detenida y luego liberada tras conducir ebria.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La cantante Britney Spears (44) recuperó hoy la libertad luego de haber sido detenida en California por conducir borracha. El episodio ocurrió durante la noche del miércoles en el condado de Ventura Country y generó fuerte repercusión, lo que motivó al recuerdo de algunos escándalos de la vida de la artista.

Leé además

Britney Spears fue detenida y luego liberada tras conducir ebria.

Investigan a Britney Spears: analizan una "sustancia desconocida" hallada en su auto tras su liberación

Por Redacción Espectáculos
Otra vez de vuelta al escándalo: arrestaron a Britney Spears por manejar ebria

Arrestaron a Britney Spears: el nuevo escándalo que recuerda sus peores momentos

Por Redacción Espectáculos

Según informó la policía local, replicada por el sitio de farándula TMZ, la artista fue arrestada durante un control vehícular mientras circulaba bajo los efectos del alcohol. A partir de ese procedimiento, Spears fue demorada y luego quedó detenida mientras los agentes realizaban las actuaciones correspondientes.

El caso volvió a colocar a la intérprete en el centro de la polémica, especialmente porque en los últimos años su vida personal y judicial estuvo marcada por varios episodios. Tras permanecer bajo custodia, finalmente recuperó la libertad durante la madrugada del jueves.

Los videos que Britney sube a Instagram generan siempre preocupación entre sus fans
Los videos que Britney sube a Instagram generan siempre preocupación entre sus fans

Los videos que Britney sube a Instagram generan siempre preocupación entre sus fans

Detención de Britney Spears tras una victoria judicial

Según el parte policial, la cantante fue interceptada alrededor de las 21:30 por agentes de la California Highway Patrol (Patrulla de Carreteras de California). En medio del procedimiento, Spears fue esposada y trasladada bajo custodia durante varias horas.

Los registros oficiales indican que la intérprete recuperó la libertad cerca de las 6 de la mañana del jueves, bajo la modalidad conocida como “citación y liberación”, un procedimiento mediante el cual el acusado queda en libertad pero debe presentarse posteriormente ante la Justicia.

En ese marco, Spears deberá comparecer ante un tribunal por este incidente el próximo 4 de mayo. Por el momento, las autoridades no brindaron más detalles sobre el episodio ni sobre las circunstancias exactas. Tampoco hubo declaraciones públicas por parte de la artista ni de sus representantes.

El episodio ocurrió poco después de que la artista obtuviera una victoria judicial en otro frente personal. Un tribunal le concedió una orden de restricción permanente contra un hombre de Louisiana que apareció en su casa de Los Ángeles tras publicar durante años mensajes inquietantes en redes sociales.

Según el expediente judicial, el hombre de 51 años la habría acosado en internet desde 2013 y fue arrestado en 2025 por ingresar sin autorización a la propiedad de la cantante.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles.

Martín Migueles le propuso casamiento a Wanda Nara en Italia y desató una ola de rumores

Por Redacción Espectáculos
reavivo la polemica: el escandaloso comentario del padre de camila homs contra rodrigo de paul

Reavivó la polémica: el escandaloso comentario del padre de Camila Homs contra Rodrigo de Paul

Por Redacción
Susana Giménez festeja su cumpleaños lejos de su familia.

Susana Giménez grabó una publicidad en traje de baño y generó revuelo: recibió críticas de una diva

Por Redacción Espectáculos
Madonna recreó su escandalosa e histórica actuación de Like a Virgin.

Madonna se vistió de novia y recreó su escandalosa e histórica actuación de "Like a Virgin"

Por Redacción Espectáculos