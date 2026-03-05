Arrestaron a Britney Spears: el nuevo escándalo que recuerda sus peores momentos

La cantante de 44 años fue detenida en California el miércoles por la noche. Los motivos.

Los videos que Britney sube a Instagram generan siempre preocupación entre sus fans

Otra vez de vuelta al escándalo: arrestaron a Britney Spears por manejar ebria

La cantante Britney Spears (44) fue arrestada el miércoles por la noche en el condado de Ventura County, en California, acusada de conducir bajo los efectos del alcohol, según informaron fuentes policiales al sitio de farándula estadounidense TMZ.

De acuerdo con los reportes, la superestrella del pop fue detenida por efectivos de la California Highway Patrol alrededor de las 21.30. Spears fue esposada y trasladada a una dependencia local, aunque horas después recuperó la libertad, según los registros del Ventura County Sheriff's Office.

El episodio ocurrió poco después de que la artista obtuviera una victoria judicial en otro frente personal. Un tribunal le concedió una orden de restricción permanente contra un hombre de Louisiana que apareció en su casa de Los Ángeles tras publicar durante años mensajes inquietantes en redes sociales.

Los videos que Britney sube a Instagram generan siempre preocupación entre sus fans Los videos que Britney sube a Instagram generan siempre preocupación entre sus fans Instagram Según el expediente judicial, el hombre de 51 años la habría acosado en internet desde 2013 y fue arrestado en 2025 por ingresar sin autorización a la propiedad de la cantante.

Britney en Instagram: viral por comportamientos extraños Mientras tanto, Spears continúa muy activa en Instagram, donde suele publicar videos bailando o grabaciones personales.