5 de marzo de 2026 - 11:48

Arrestaron a Britney Spears: el nuevo escándalo que recuerda sus peores momentos

La cantante de 44 años fue detenida en California el miércoles por la noche. Los motivos.

Otra vez de vuelta al escándalo: arrestaron a Britney Spears por manejar ebria

Otra vez de vuelta al escándalo: arrestaron a Britney Spears por manejar ebria

Los videos que Britney sube a Instagram generan siempre preocupación entre sus fans

Los videos que Britney sube a Instagram generan siempre preocupación entre sus fans

Instagram
Britney Spears atravesó duros momentos de salud mental en 2007 que marcaron su vida

Britney Spears atravesó duros momentos de salud mental en 2007 que marcaron su vida

Archivo
Los Andes | Redacción Espectáculos
Redacción Espectáculos

La cantante Britney Spears (44) fue arrestada el miércoles por la noche en el condado de Ventura County, en California, acusada de conducir bajo los efectos del alcohol, según informaron fuentes policiales al sitio de farándula estadounidense TMZ.

De acuerdo con los reportes, la superestrella del pop fue detenida por efectivos de la California Highway Patrol alrededor de las 21.30. Spears fue esposada y trasladada a una dependencia local, aunque horas después recuperó la libertad, según los registros del Ventura County Sheriff's Office.

El episodio ocurrió poco después de que la artista obtuviera una victoria judicial en otro frente personal. Un tribunal le concedió una orden de restricción permanente contra un hombre de Louisiana que apareció en su casa de Los Ángeles tras publicar durante años mensajes inquietantes en redes sociales.

Los videos que Britney sube a Instagram generan siempre preocupación entre sus fans
Según el expediente judicial, el hombre de 51 años la habría acosado en internet desde 2013 y fue arrestado en 2025 por ingresar sin autorización a la propiedad de la cantante.

Britney en Instagram: viral por comportamientos extraños

Mientras tanto, Spears continúa muy activa en Instagram, donde suele publicar videos bailando o grabaciones personales.

En varios de esos posteos, algunos seguidores volvieron a expresar preocupación por su estado emocional, pese a que la artista ya no se encuentra bajo la tutela legal de su padre, que se extendió entre 2008 y 2021 y estuvo rodeada de fuertes disputas judiciales. Recordados son los escándalos de Britney en fiestas o en ataques a la prensa, que la obligaron a tomar un descanso en su exitosa carrera musical y le jugaron en contra en su vida familiar.

En las últimas semanas también circularon rumores sobre un posible regreso de Spears a los escenarios, incluso con versiones que la ubicaban en un megaconcierto en Copacabana, en Río de Janeiro.

Sin embargo, esas versiones resultaron falsas: el espectáculo finalmente será encabezado por Shakira, en una serie de eventos masivos que en años recientes también tuvieron como protagonistas a Lady Gaga y Madonna.

