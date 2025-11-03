3 de noviembre de 2025 - 22:13

Britney Spears eliminó su cuenta de Instagram y preocupa a sus fans

Antes de borrar su cuenta, la cantante realizó publicaciones inquietantes. Además, su exmarido Kevin Federline había mencionado hace unos días: "El tiempo se acaba".

Britney Spears borró su cuenta de Instagram.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Los fanáticos de Britney Spears están preocupados por el comportamiento de la cantante en las redes sociales. La artista eliminó su cuenta luego de mostrar, semanas atrás, las heridas en su cuerpo producto de una caída.

Su perfil lleva inhabilitado desde ayer y sus seguidores están alarmados por la decisión de la princesa del pop. Antes de darse de baja en Instagram, la estadounidense había desactivado los comentarios de sus últimas publicaciones, en las que aparecía semidesnuda y mencionaba a sus hijos.

Cabe recordar que su exmarido, Kevin Federline, parecía darle un ultimátum hace unas semanas: "El tiempo se acaba". En una de esas publicaciones, el 7 de octubre, la cantante mostraba una serie de lesiones en los brazos, mientras se protegía las manos y las muñecas con vendajes.

Kevin Federline y Britney Spears en Los Angeles, 2006
No obstante, en el pie de foto Spears aseguraba haberse caído por las escaleras. "Me caí por las escaleras en casa de una amiga… fue horrible. A veces se me sale el hueso, no sé si se rompió... ¡Pero por ahora está bien!", detalló en el posteo.

Luego, el 19 de octubre, daba la impresión de que Britney Spears recordaba sus meses en rehabilitación al declarar que sufrió un "daño cerebral". También se comparó con la protagonista de la película Maléfica en otra de esas fotos.

Britney Spears había publicado un video sobre lesión
"Recordad que el rey intentó matarla, pero en su lugar un hombre le quitó las alas en secreto. Pero nada viene del Padre Celestial, el verdadero Padre, al único al que reconozco como mi único amor incondicional... Nada sagrado se olvida jamás", escribió.

Además, la artista ha estado manifestándose en X, donde parecía acusar a Kevin Federline de manipulación psicológica: "Ser amada incondicionalmente y con un corazón tan inocente como el mío, siempre amenazada o haciéndome creer que soy la mala mientras se lucran con mi dolor".

