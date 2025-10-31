Se profundiza la crisis de L-Gante: qué dijo sobre su conflicto con Maxi El Brother

La situación profesional de L-Gante atraviesa una fase marcada por tensiones económicas, decisiones contractuales cuestionadas y un clima de reclamos abiertos. El intercambio comenzó a consolidarse cuando el músico eligió relatar su versión de los hechos ante cámaras, lo que permitió observar capas de un conflicto que venía creciendo.

El punto de tensión más visible surgió cuando trascendieron rumores sobre el registro de la marca “L-Gante” y la administración del dinero proveniente de acuerdos discográficos de alto valor. Según sus dichos, se configuró una trama que habría favorecido a terceros en cuestiones clave.

El rumor sobre la inscripción de la marca a nombre de Maxi fue uno de los primeros en emerger . Frente a esa versión, L-Gante sostuvo: “ Eso es completamente erróneo . Lo hice hace muy poco tiempo y esto fue algo que tuvo que ver con falta de atención”. Además, señaló que estaba al tanto del tema y reforzó su postura al mencionar: “ Es mío, completamente ”.

La afirmación operó como un gesto de distanciamiento ante los supuestos movimientos administrativos de su exrepresentante. La tensión se amplificó cuando la discusión alcanzó a figuras televisivas, incluida Flore de la V .

El énfasis del conflicto también se apoyó en los números. El cantante mencionó que “ con la disquera firmé un contrato de tres millones de dólares y, hasta el día de hoy, se efectuó la baja de una suma del dinero que es la mitad de eso”. Cuando se le preguntó si había accedido a ese dinero, respondió: “La verdad que la respuesta para esa pregunta es muy vacía. Estamos intentando encargarnos de eso ”.

Aclaró que los movimientos financieros estaban gestionados por la sociedad integrada por Maxi El Brother y Lourdes. La magnitud de la cifra, sumada a la imposibilidad de manejar directamente los fondos, dejó en evidencia un desbalance entre la producción económica del artista y su acceso a ella.

Los problemas en su vida familiar

El tema económico se extendió hacia su vida familiar. Según los panelistas, la falta de claridad en torno a los montos habría repercutido sobre su hija Jamaica. L-Gante expresó: “Eso es lo que siempre salgo a respaldar y salgo el día a día. No solo por mí, sino por mi hija, mi familia y el hogar que me merezco”.

Al hablar sobre pagos relacionados con la madre de su hija, declaró que su intención apuntaba a que todo quedara documentado: “Esperemos que se resuelva, que tenga un registro de todo lo que fue, una explicación, respuestas… El millón y medio de dólares obviamente lo voy a reclamar, aunque sea mi parte”. Señaló especial preocupación por la construcción de una casa dentro del country San Eliseo: “Me rompí la cabeza y el lomo, pero todavía no la tengo”. Remarcó que su actividad laboral no sufrió detenciones: “Nunca frené de trabajar”.

La administración de sus cuentas

Según explicó, presentó una carta documento que anulaba toda administración sobre sus cuentas bancarias: “Lo que ejecutamos a través de un oficio es una carta documento que anula todo tipo de gestión, administración sobre mis cuentas bancarias”. Manifestó que su expectativa se orientaba a “poder continuar trabajando con normalidad ”.

Cuando se le consultó por qué confió tanto en su exmánager, argumentó que el impacto inicial de su carrera lo tomó en un momento de falta de experiencia: “Yo era muy joven cuando me agarró todo el impacto… quizás, me dejé llevar del confiar y volví a firmar otro contrato que no era el mismo que al anterior”.

Sobre el punto de quiebre, sostuvo que el proceso se extendió “a lo largo de más de un año y meses”. Describió diálogos internos en los que se preguntaba por qué debía depender de alguien sin respuestas concretas: “Che, esto está funcionando mal… Esto no va más…”.