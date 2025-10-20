20 de octubre de 2025 - 11:14

L-Gante quedó envuelto en un escándalo tras ser acusado de "robar" una moto policial

El cantante de Cumbia 420 generó revuelo en Roque Pérez después de un show que realizó en esa localidad bonaerense.

L-Gante
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

L-Gante volvió a quedar en el centro de la polémica luego de ser acusado de haberse llevado una moto policial tras brindar un show en la localidad bonaerense de Roque Pérez, hace algunas semanas atrás. El hecho ocurrió después de su presentación ante unas 9.000 personas por el 112º aniversario del tren en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires.

L-Gante hizo maniobras con una moto policial

Según consta en el parte policial, al finalizar el recital el artista se subió a su auto BMW y comenzó a circular a alta velocidad, lo que motivó la intervención de la Superintendencia de Seguridad Región Interior Centro. El documento indica que el músico “circuló a alta velocidad y protagonizó una maniobra con una moto policial”.

La camioneta en la que se desplazaba se detuvo en la intersección de las calles Gutiérrez y Soler. Allí, L-Gante “descendió y se subió a una moto Rouser para avanzar unos metros y luego retornar a su auto”.

L-Gante (2)

Sin embargo, el episodio no terminó ahí, ya que cuando la zona ya había sido despejada por la Policía, Elian Valenzuela “se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone” y logró avanzar varios metros con el vehículo.

A partir de ese momento, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, a cargo de Luciano Di Grasia, inició actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa.

L-Gante no dio declaraciones sobre lo ocurrido en Roque Pérez

De acuerdo con la información policial, el show se desarrolló con normalidad y sin incidentes dentro del predio, aunque los problemas comenzaron una vez finalizado el espectáculo, cuando el cantante dejó el lugar.

El hecho generó un fuerte revuelo en la localidad y volvió a poner al artista en el foco mediático. Hasta el momento, no trascendieron declaraciones oficiales por parte de L-Gante ni de su entorno respecto de lo ocurrido.

