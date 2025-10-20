La operación a la que tendrá que someterse Catherine Fulop tras su fuerte caída viral

Un mes después de la caída que sufrió en pleno escenario durante el show de Erreway, Catherine Fulop deberá someterse a una operación en el hombro . La actriz venezolana, que se mostró siempre positiva tras el accidente, finalmente confirmó se lesionó y que fue más grave de lo que imaginaba.

El video de la tremenda caída de Catherine Fulop en el show de Erreway: "Por suerte estoy viva"

Fue Pía Shaw quien contó en el programa A la Barbarossa que Fulop decidió realizarse la cirugía por un motivo muy especial. “ Quiero poder cargar a mi nieta ”, le confesó la actriz, quien actualmente se encuentra en Los Ángeles junto a su esposo, Osvaldo Sabatini , en reposo y preparándose para la intervención .

“ ¿Se acuerdan de la imagen de la caída? ”, comenzó Shaw al recordar el episodio que se viralizó en redes sociales. “Al otro día hablamos con ella, dijimos ‘Cathy, no pasó absolutamente nada’. Estaba bárbara, incluso hizo un video contando esto”, relató la periodista.

Sin embargo, con el correr de los días, la situación cambió por completo. “Les voy a decir algo, me lo contó Cathy: todo está muy mal. El 27 de noviembre tiene que operarse del hombro”, añadió.

Según el relato, Fulop pensó en un principio que el golpe no había tenido consecuencias. “ Tiene un umbral de dolor muy elevado y en ese momento no sintió nada. Incluso tres días después viajó a Japón con Marley para Por el mundo”, explicó Shaw. Pero durante ese viaje comenzó a notar molestias y pérdida de fuerza.

Urgente: Operan a Catherine Fulop por su caída



Mirá #ALaBarbarossa en vivo en https://t.co/2ECurz6Kmn pic.twitter.com/LBAgKGGTHz — telefe (@telefe) October 20, 2025

En un mensaje que le envió a la periodista, Fulop describió cómo descubrió la gravedad de la lesión: “Al final me rompí el hombro. Pensé que no me había pasado nada, pero en Japón me empezó a doler y a perder fuerza. Cuando llegué me lo hice ver por un especialista”. Los estudios confirmaron un desprendimiento de tendones y ligamentos, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica en las próximas semanas.

A pesar del mal momento, Fulop mantiene su habitual actitud positiva. “Me dijo que es por lo más lindo: ‘porque quiero poder cargar a mi nieta, por eso prefiero hacérmelo ahora. Tengo mucha actitud’”, contó Shaw.

La palabra de Catherine Fulop en #PuroShow sobre su operación tras la caída en un recital.@puroshowok pic.twitter.com/m5AzNUaJWU — eltrece (@eltreceoficial) October 20, 2025

Cómo fue la fuerte caída de Catherine Fulop

El accidente había ocurrido el pasado 16 de septiembre, durante la quinta función del show de Erreway en el Movistar Arena. Fulop, que había retomado su papel de Sonia Rey, tropezó en el escenario mientras buscaba a su “hija” en la ficción, Marizza Pía Spirito.

“¡La p*** madre! Mamá, no lo puedo creer esto. Está bien. No me dejaste ni agarrarte de la mano”, improvisó Camila Bordonaba mientras la actriz intentaba levantarse.

A los pocos minutos, Fulop volvió al escenario y tranquilizó al público: “Por suerte estoy viva”. Más tarde, en sus redes sociales, llevó calma a sus seguidores: “Mi gente bella. Les juro que estoy bien y no me pasó nada. Estoy entera. No pasó nada y ya está. Alivianada. Hice un papelón. Encima preocupé a todos en el teatro porque caí como en cámara lenta”.