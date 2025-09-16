El video de la tremenda caída de Catherine Fulop en el show de Erreway: "Por suerte estoy viva"

La actriz se tropezó en el escenario, se recuperó rápidamente y se tomó el episodio con humor. El video del tremendo susto que se llevó.

Catherine Fulop sufrió una fuerte caída este martes. El episodio ocurrió durante una función del show de la banda Erreway en el Movistar Arena. La conductora y actriz tropezó durante la presentación y cayó del escenario ante la mirada de los fans. "Por suerte estoy viva", aseguró Fulop con humor, desde el piso.

Todo ocurrió durante una parte del show en la que Fulop simulaba no ver a Camila Bordonaba, quien interpretaba a su hija en la recordada telenovela "Rebelde Way". "¿Dónde estás hijita?" se le escucha decir a Fulop, a lo que su coequiper, desde atrás respondía "estoy acá".

Embed El reencuentro de Camila Bordonaba y Catherine Fulop #ErrewayEnMovistar pic.twitter.com/mC5leETALc — (@wdwxcamila) September 17, 2025 "Te escucho, pero no te..." fue el comienzo de la línea siguiente que Fulop intentó decir, previo a caerse. Un usuario captó el momento en el que la actriz da un paso adelante y cae desde el escenario.

Acto seguido, Bordonaba gritó sorprendida: "¡La put... madre!". La escena fue acompañada por el ruido de los espectadores, que estaban asustados por la salud de la actriz.