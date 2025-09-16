16 de septiembre de 2025 - 22:19

María Valenzuela denunció por violencia a Rodolfo Ranni: "Es un misógino"

La actriz había anunciado su regreso al teatro junto a Ranni. Sin embargo, a raíz de su denuncia, decidió dar de baja su participación.

María Valenzuela quedó internada en un centro de salud mental (2).jpg
Por Redacción Espectáculos

María Valenzuela había anunciado su regreso al teatro con La Noche de la Basura, obra en la que compartiría escenario con Rodolfo Ranni. Sin embargo, en marzo de ese año decidió bajarse del proyecto sin dar explicaciones públicas. Meses más tarde trascendió que había iniciado acciones legales contra el actor.

Su regreso finalmente se concretó recién ahora con Viudas e Hijas, junto a María Fernanda Callejón, Nora Cárpena, Sofía Gala Castiglione y Gonzalo Urtizberea.

María Valenzuela quedó internada en un centro de salud mental (1).jpg

El testimonio de María Valenzuela

La actriz eligió a Daniel Ambrosino, de América TV, para dar su testimonio, que luego fue reproducido en A la tarde. Allí acusó a Ranni de ejercer maltrato en los ensayos: “El Tano es un misógino. Practicó violencia verbal, no solo conmigo, sino con el apuntador, con el productor ejecutivo y abusó de poder. Golpeaba con el libro en la mesa. Yo vivía a los sobresaltos en cada ensayo y me di cuenta que me iba a enfermar. De hecho, me enfermé. Estuve internada, en tres años, dos veces”.

Valenzuela explicó que esa situación afectó directamente su salud y su estabilidad económica: “Hoy todo lo que estoy viviendo es por culpa de este tipo. No facturé nunca más, porque cuando me bajé de la obra me quedé sin trabajo. Ya estaban todos los elencos armados y tuve que empezar a pedir dinero para poder vivir. Y hoy tengo deudas y trabajo para pagar mis deudas. Es una mala persona. A mí me gritó una vez y le paré el carro y después no se metió más, pero sus actitudes para con los demás y para el proyecto eran horribles”.

Su denuncia sobre Rodolfo Ranni

Sobre el estado de la denuncia, detalló que la causa está en manos de una abogada de la Sociedad Argentina de Actores. Según relató, ya se realizó una primera instancia de conciliación, pero ni Ranni ni el productor se presentaron: “Si no van a la cita tienen que pagar una pena y creo que después ya le mandan la demanda o lo que sea por AFIP, para ubicarlos porque no tienen las direcciones”.

El conflicto no solo frenó su regreso artístico, también dejó huellas emocionales. Valenzuela confesó sentirse frágil y pidió respeto frente a la exposición pública: “En este momento estoy frágil y necesito que me cuiden, así que no voy a hablar más del tema”.

Ya en una primera entrevista con Catalina Dlugi en La OnceDiez, la actriz había evitado profundizar sobre el caso y se limitó a confirmar que estaba judicializado: “Eso está en la justicia y no es momento para hablar. En este momento, siendo un tema tan delicado y yo estando frágil, prefiero que eso lo maneje la abogada. Hubo una primera instancia y no se presentaron y ahora van a pedir una segunda. Veremos adónde llegamos y cómo termina esto. Pero la verdad, la verdad más verdadera es que me destrozó. Me hizo mucho daño, mucho daño porque yo al Tano lo quería y lo conozco de toda la vida, y me hizo mucho daño. Es más, me enfermé”.

