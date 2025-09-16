Celeste Cid respondió las graves críticas que recibió sobre su supuesta cirugía facial: "Me lastima"

La reciente aparición de Celeste Cid en la presentación de la película Papá x 2, donde comparte elenco con Benjamín Vicuña, reavivó el debate en torno a los comentarios sobre su imagen y las especulaciones de supuestas cirugías estéticas. Decidió responder de manera abierta y reflexiva a las críticas.

Celeste Cid Celeste Cid respondió a las críticas sobre su cuerpo. Su respuesta a las críticas sobre su apariencia En diálogo con el programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Cid expresó que este tipo de comentarios trasciende el ámbito mediático y alcanza a todas las mujeres. “Me parecía bien decir algo al respecto, y siento que es algo que nos pasa a las mujeres en general, más allá de estar expuesto o no. Hoy en día todos estamos expuestos en nuestras redes con mayor o menor caudal de gente, pero la sensación que me deja es, primero, qué fácil, ¿no?, tirar mala onda. Es tiempo de vida de uno que no hay que invertirlo para mi gusto de esa manera”, sostuvo.

La actriz remarcó la necesidad de promover mensajes respetuosos y amorosos, incluso en espacios digitales, donde la distancia suele facilitar la agresión.

Uno de los puntos que más subrayó fue la expectativa social de que las mujeres mantengan una imagen juvenil de manera indefinida, algo que calificó como dañino y poco realista. "Las mujeres tenemos un tema como de no estar permitido envejecer y eso me hace ruido. Me lastima la expectativa irreal, ¿viste? Porque ya ahora incluso siento que es una época en donde no solo nos comparamos con las personas que vemos en Instagram, que si a mí me ves en Instagram no soy la misma persona. Te ponen una luz que te plancha la cara, te maquilla una maquilladora espectacular. Todo es bárbaro, pero son tres horas para una foto que no es la vida real. Ese anhelo de llegar a lo inalcanzable es absurdo y costoso, porque también hay mucha gente que realmente la pasa mal con eso", advirtió.

María Laura Santillán con Celeste Cid: "Conozco matrimonios de muchísimos años con faltas de respeto, sin compañía. Si ese es el precio… yo llego a cuatro años, pero llego bien"

La repercusión de sus palabras coincidió con un episodio reciente en sus redes sociales, cuando publicó un mensaje tras recibir una oleada de críticas por su aspecto físico. En ese posteo fue tajante: "No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz". Allí también compartió su gratitud hacia quienes la apoyan y celebran su trayectoria: "Me encontré con tantos mensajes hermosos hacia mí y hacia mi trabajo... 30 años, este año, que me llenan de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias, saber que fueron compañía de tantos, en tantos momentos".