16 de septiembre de 2025 - 19:56

Celeste Cid respondió las graves críticas que recibió sobre su supuesta cirugía facial: "Me lastima"

La actriz hizo un gran énfasis en la presión social que sufren las mujeres por su apariencia física.

Celeste Cid
Celeste Cid

Foto:

Por Redacción Espectáculos

La reciente aparición de Celeste Cid en la presentación de la película Papá x 2, donde comparte elenco con Benjamín Vicuña, reavivó el debate en torno a los comentarios sobre su imagen y las especulaciones de supuestas cirugías estéticas. Decidió responder de manera abierta y reflexiva a las críticas.

Leé además

Celeste Cid, la mujer biónica

Celeste Cid elogió a su pareja por el estreno de la segunda temporada de División Palermo

Por Redacción Espectáculos
al borde del incendio: el escandaloso festejo de celeste cid junto a sus suegros

Al borde del incendio: el escandaloso festejo de Celeste Cid junto a sus suegros

Por Redacción Espectáculos
Celeste Cid
Celeste Cid respondi&oacute; a las cr&iacute;ticas sobre su cuerpo.

Celeste Cid respondió a las críticas sobre su cuerpo.

Su respuesta a las críticas sobre su apariencia

En diálogo con el programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Cid expresó que este tipo de comentarios trasciende el ámbito mediático y alcanza a todas las mujeres. “Me parecía bien decir algo al respecto, y siento que es algo que nos pasa a las mujeres en general, más allá de estar expuesto o no. Hoy en día todos estamos expuestos en nuestras redes con mayor o menor caudal de gente, pero la sensación que me deja es, primero, qué fácil, ¿no?, tirar mala onda. Es tiempo de vida de uno que no hay que invertirlo para mi gusto de esa manera”, sostuvo.

La actriz remarcó la necesidad de promover mensajes respetuosos y amorosos, incluso en espacios digitales, donde la distancia suele facilitar la agresión.

Embed

Uno de los puntos que más subrayó fue la expectativa social de que las mujeres mantengan una imagen juvenil de manera indefinida, algo que calificó como dañino y poco realista. “Las mujeres tenemos un tema como de no estar permitido envejecer y eso me hace ruido. Me lastima la expectativa irreal, ¿viste? Porque ya ahora incluso siento que es una época en donde no solo nos comparamos con las personas que vemos en Instagram, que si a mí me ves en Instagram no soy la misma persona. Te ponen una luz que te plancha la cara, te maquilla una maquilladora espectacular. Todo es bárbaro, pero son tres horas para una foto que no es la vida real. Ese anhelo de llegar a lo inalcanzable es absurdo y costoso, porque también hay mucha gente que realmente la pasa mal con eso”, advirtió.

Embed

La repercusión de sus palabras coincidió con un episodio reciente en sus redes sociales, cuando publicó un mensaje tras recibir una oleada de críticas por su aspecto físico. En ese posteo fue tajante: “No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”. Allí también compartió su gratitud hacia quienes la apoyan y celebran su trayectoria: “Me encontré con tantos mensajes hermosos hacia mí y hacia mi trabajo... 30 años, este año, que me llenan de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias, saber que fueron compañía de tantos, en tantos momentos”.

Los comentarios negativos de otras mujeres

La actriz hizo hincapié en la contradicción que implican los comentarios negativos provenientes de otras mujeres, ya que evidencian los mandatos culturales que pesan sobre el género. “El hecho de que además estos comentarios sean escritos por otras mujeres no hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: ‘no se nos está permitido envejecer’”, señaló. Y agregó: “No hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo. Incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, también es tiempo de nuestras propias vidas”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

juntos otra vez: celeste cid y emmanuel horvilleur festejaron el cumpleanos numero 21 de su hijo

Juntos otra vez: Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur festejaron el cumpleaños número 21 de su hijo

Por Redacción Espectáculos
Micaela Leitner y su marido Matías Cienfuegos, son el único dúo latino que queda participando en el programa América’s Got Talent y son grandes candidatos para llegar a la final. 

Una argentina deslumbró en America's Got Talent: así fue su actuación y puede ganar un millón de dólares

Por Redacción Espectáculos
maria valenzuela denuncio por violencia a rodolfo ranni: es un misogino

María Valenzuela denunció por violencia a Rodolfo Ranni: "Es un misógino"

Por Redacción Espectáculos
flor vigna confeso que empezo a hacer terapia con chatgpt: charlo con el chabon

Flor Vigna confesó que empezó a hacer terapia con ChatGPT: "Charlo con el chabón"

Por Redacción Espectáculos