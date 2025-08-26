Al borde del incendio: el escandaloso festejo de Celeste Cid junto a sus suegros

Celeste Cid protagonizó un momento de tensión durante un festejo en su casa junto a su novio Santiago Korovsky, los padres de él y sus dos hijos, André Horvilleur y Antón Noher . Lo que debía ser una velada tranquila terminó convirtiéndose en un episodio inesperado.

La situación se complicó cuando el plato no salió como esperaba y, en medio del proceso, casi se produce un incendio . El humo y las llamas encendieron la alarma en la cocina, lo que obligó a Celeste a reaccionar rápido para salvar la preparación y evitar que el percance pasara a mayores.

Lejos de ocultar lo ocurrido, s u hijo André grabó el momento y lo compartió en Instagram , registrando la mezcla de nerviosismo y risas que atravesó la familia en ese instante.

Con humor, Cid decidió repostear el video y escribir sobre la experiencia. “ Cuando invitás a la mamá y al papá de tu novio a comer un plato que aprendiste en una clase de cocina”, comentó entre risas. Y cerró con una frase que desdramatizó el episodio: “ Puede fallar ”. La actriz se mostró divertida a pesar del susto y hasta bromeó sobre sus supuestos “peligros culinarios”.

En las imágenes difundidas, se la ve tratando de apagar las llamas mientras todos observaban expectantes. Finalmente, la situación se resolvió sin consecuencias graves y terminó como una anécdota graciosa que rompió el hielo en la mesa. Lo que comenzó como una cena formal se transformó en un recuerdo compartido en familia. La espontaneidad de Celeste Cid generó un clima que tuvo gran repercusión en redes sociales.

Cuándo comenzó la relación entre ambos

La confirmación de la relación entre Celeste Cid y Santiago Korovsky se consolidó en el marco del cumpleaños número 41 de la actriz. El protagonista de División Palermo eligió homenajearla con un gesto público en redes sociales: “Feliz cumple”, escribió en sus stories junto a una foto de Celeste sonriendo rodeada de plantas, y acompañó el mensaje con un corazón celeste. Con el correr de los días, el actor fue sumando fragmentos de su intimidad y bromas sobre el vínculo, dejando en evidencia la química y complicidad que los une.

Entre los momentos digitales que más repercusión generaron se destacó una ocurrencia de Korovsky: publicó una foto de las sombras de ambos abrazados y superpuso la portada del libro El segundo robo del siglo. La imagen provocó risas y alimentó las interpretaciones de los seguidores de la pareja. Celeste, fiel a su estilo, respondió con ironía y picardía: “Señor y señora Smith”, en alusión a la película de Brad Pitt y Angelina Jolie.