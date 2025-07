Qué le pasó a la actriz que hizo de Betty en División Palermo: su dura historia

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Santiago Korovsky (@santikorovsky)

“Hace unos días se fue Nilda, la Betty más linda que División Palermo hubiese podido tener. Era una persona brillante, sensible y de las mejores actrices que conocí. Fue mi amiga durante 15 años y al final me pude dar el lujo de actuar con ella. Mientras edito sus escenas de la segunda temporada y escucho sus mensajes de audio donde me hacía reír, me doy cuenta de que la voy a extrañar mucho”, posteó en sus redes Santi Korovsky al enterarse del fallecimiento de la actriz el año pasado.

Betty, la santa de "División Palermo"

Al principio, a Nilda no le gustaba ser Betty. "Es un personajito", decía ella . La recepcionista de la Guardia Urbana se volvió uno de los favoritos del público. Por su humor seco y expresiones, con apenas unas intervenciones, logró arrancar sonrisas y generar empatía.

"Estuve 10 años externada y volví a caer. Salí hace dos años, hice la serie lo más bien y después me agarró EPOC y me deprimí mucho. Sentí que tenía que internarme de nuevo. Y acá estoy. Y no es fácil mantener una carrera así porque estando acá perdí oportunidades de trabajo", contó Nilda en una de sus últimas entrevistas a la revista Cítrica.

La actriz también reveló que gran parte de lo que conforma al personaje viene de la improvisación que le permitía hacer el director en las tomas.

“En algún lugar Nilda se estará riendo, puteando y fumando a la vez. La extrañamos mucho, pero queda la alegría de que la gente va a seguir conociendo su genialidad. A ella le dedicamos la nueva temporada de División Palermo, que la Santa Betty nos acompañe en este estreno”, escribió Korovsky en su Instagram con una foto de una estampita con el rostro de la mujer.