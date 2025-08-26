Qué fue de la vida de Melissa Joan Hart, la inolvidable Sabrina, la bruja adolescente

La actriz de 49 años, saltó a la fama en los años 90, formó una familia y se lanzó al mundo empresarial

El rostro de Melissa Joan Hart se convirtió en uno de los más recordados de los años 90, gracias a su exitoso papel protagónico en Sabrina, la bruja adolescente. Esta serie de Nickelodeon la hizo ser amada por el público debido a su carisma y llegada a los fans.

La actriz, que en abril del 2026 cumplirá 50 años, ya había estado previamente en una ficción del mismo canal: entre 1991 y 1994 interpretó a Clarissa Darling, una adolescente inteligente, sarcástica y realista, en Clarissa. En la serie, su personaje narraba los problemas típicos de los adolescentes. Dos años más tarde, terminó de consagrarse mundialmente encarnando a la bruja adolescente.

Melissa Joan Hart La protagonista de "Sabrina, la bruja adolescente" está por cumplir 50 años. Web Sabrina Spellman era una joven que a sus 16 años descubrió que tenía poderes, por lo que cuenta todos sus desafíos siendo adolescente y bruja a la vez. Esto hizo que se distinguiera por sobre otras series, así como la química que había entre el elenco, el cual compartía con Caroline Rhea y Beth Broderick, quienes interpretaban a sus tías brujas. Debido a su éxito logró estar hasta el 2003.

Cómo es la vida actual de Melissa Joan Hart En abril del año 2003, cuando la tira terminó, la carrera de Melissa entró en decadencia, sin embargo, logró mantener su popularidad gracias a los leales fanáticos de su papel y del canañ.

Luego de Sabrina, la bruja adolescente, participó de distintas producciones como: “Melissa & Joey”, “Drive Me Crazy”, “Holiday in Handcuffs” y “No Good Nick”. En simultáneo, dirigió algunos episodios y produjo proyectos con su empresa Hartbreak Films. A su vez, se lució últimamente en películas navideñas.