Qué fue de la vida de Melissa Joan Hart, la inolvidable Sabrina, la bruja adolescente

La actriz de 49 años, saltó a la fama en los años 90, formó una familia y se lanzó al mundo empresarial

La protagonista de "Sabrina, la bruja adolescente" está por cumplir 50 años. 

La actriz, que en abril del 2026 cumplirá 50 años, ya había estado previamente en una ficción del mismo canal: entre 1991 y 1994 interpretó a Clarissa Darling, una adolescente inteligente, sarcástica y realista, en Clarissa. En la serie, su personaje narraba los problemas típicos de los adolescentes. Dos años más tarde, terminó de consagrarse mundialmente encarnando a la bruja adolescente.

Sabrina Spellman era una joven que a sus 16 años descubrió que tenía poderes, por lo que cuenta todos sus desafíos siendo adolescente y bruja a la vez. Esto hizo que se distinguiera por sobre otras series, así como la química que había entre el elenco, el cual compartía con Caroline Rhea y Beth Broderick, quienes interpretaban a sus tías brujas. Debido a su éxito logró estar hasta el 2003.

Cómo es la vida actual de Melissa Joan Hart

En abril del año 2003, cuando la tira terminó, la carrera de Melissa entró en decadencia, sin embargo, logró mantener su popularidad gracias a los leales fanáticos de su papel y del canañ.

Luego de Sabrina, la bruja adolescente, participó de distintas producciones como: “Melissa & Joey”, “Drive Me Crazy”, “Holiday in Handcuffs” y “No Good Nick”. En simultáneo, dirigió algunos episodios y produjo proyectos con su empresa Hartbreak Films. A su vez, se lució últimamente en películas navideñas.

Por muchos años, se creyó que la también cantante había constituido una productora llamada MiLu Productions orientada a "contenidos positivos para toda la familia de marcado carácter cristiano", pero esto fue desmentido. Sin embargo, se ha mostrado activa benéficamente.

En cuanto a lo personal, después de terminar la serie adolescente, se casó con Mark Wilkerson, el cantante de Course of Nature, con quien tuvo a sus tres hijos: Mason (2006), Braydon (2008) y Tucker (2012). Actualmente siguen casados.

