La canción que Lali le dio a una concursante de La Voz Argentina y fue su debut desconocido en TV

Giuliana Piccioni interpretó un tema de una popular novela en los playoffs, ¿le alcanzó para pasar de ronda?

Lali recordó su primera canción en televisión en La Voz Argentina.

Lali recordó su primera canción en televisión en La Voz Argentina.

Giuliana Piccioni ingresó al estudio donde ensayan las canciones que harán en el escenario. Allí la recibió Lali y el coach invitado Joaquín Levinton, quienes le anunciaron que iba a hacer un tema “muy popular”: “Cambio dolor”, de Natalia Oreiro y el tema principal de la telenovela "Muñeca Brava".

La primera vez que me presenté en televisión tenía seis años, en el programa de Caramelito me pinté toda, me hice el lunar de Natalia Oreiro y canté ‘Cambio dolor’”, contó la estrella pop, quien agregó que no hay tape de ese momento.

Giuliana venía cantando temas más intensos, por lo que celebró la elección y remarcó que podía mostrar otra faceta de ella.

¿Cómo le fue a Giuliana con “Cambio dolor” en los playoffs?

Con unas guitarras flamencas y unos pasos de baile a juego, una desinhibida Giuliana interpretó la melodía de Natalia Oreiro con mucha confianza y miradas hipnóticas a las cámaras y el público.

“Impresionante Giuliana. Fue maravilloso porque pudiste demostrar que, más allá del show, sos una cantante de la ostia. Me parecieron muy atinadas tus decisiones”, remarcó Soledad Pastorutti.

Por su parte, Lali celebró que haya podido mostrarles otra faceta a los jueces y al público. “Fue una apuesta, te quiero agradecer porque no solo la aceptaste sino que la elevaste”, remarcó a pesar de haber hecho un tema que estaba por fuera de su repertorio.

A pesar de los elogios “Cambio dolor” no le alcanzó a Giuliana para ser elegida por Lali y ahora enfrenta el teléfono junto a cinco compañeros más de equipo. La concursante batalla para ganarse uno de los tres lugares a elección del público.

