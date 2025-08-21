Le soltaron la mano: Gimena Accardi estaría distanciada de sus amigas luego del escándalo con Nico Vázquez

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se transformó en un escándalo mediático marcado por rumores de infidelidad. Según versiones que circularon en redes sociales, el tercero en discordia habría sido Andrés Gil , pareja de Cande Vetrano y amigo cercano del entorno de la pareja.

Aunque tanto él como Accardi negaron estas versiones, el tema se instaló en la opinión pública y empezó a generar tensiones visibles dentro del grupo de amistades, donde aparecen nombres como Lali Espósito, Paula Chaves y Mery del Cerro.

El periodista Fede Flowers aportó un dato que reavivó las especulaciones: “Atentos con este dato: Lali es la mejor amiga de Cande Vetrano , la relación entre las dos con Gimena Accardi era muy buena, ahora, desde junio que ninguna de las dos les da like a sus publicaciones”.

El detalle no pasó inadvertido y fue reforzado por Candela Mazzone , quien en redes sociales mostró capturas que evidenciaban la interrupción de estas interacciones virtuales. Según los registros, el último “me gusta” de Vetrano a Accardi data de finales de junio en una postal de vacaciones, mientras que el de Accardi hacia Vetrano fue en una publicación sobre su papel en la serie de Carlos Saúl Menem . Desde entonces, los likes desaparecieron, lo que muchos interpretaron como un quiebre silencioso.

El distanciamiento no se limitó a ellas. Lali Espósito, cercana tanto a Vetrano como a Accardi , también dejó de interactuar con las publicaciones de la actriz. Su último gesto digital fue a fines de junio en una foto de Accardi celebrando los Martín Fierro de Teatro.

Las tres se conocieron en las producciones de Cris Morena: primero en Rincón de Luz y luego en Casi Ángeles. El último evento donde se mostraron unidas fue en el cumpleaños de Accardi, celebrado a fines de mayo, antes de que trascendieran la ruptura y los rumores de infidelidad.

Las palabras de Andrés Gil

La presión mediática llevó a Andrés Gil a pronunciarse públicamente. “Por todo lo que leí y escuché en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa”, escribió en sus redes sociales el martes por la tarde.

Andrés Gil y Cande Vetrano Andrés Gil junto a Cande Vetrano.

Mientras tanto, Cande Vetrano eligió el silencio. Tras algunos días ausente, regresó a las redes sin hacer referencia directa a la situación y se centró en promocionar proyectos artísticos. En una de sus publicaciones recientes, compartió el afiche de Verano Trippin, ópera prima de Morena Fabbri Quinteros que se estrenará el 11 de septiembre, y expresó: “Se viene este estreno, la ópera prima de mi amiga directora. Todos al cine”.