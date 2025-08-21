Cómo es el divorcio exprés que firmarán Gimena Accardi y Nicolás Vázquez: todos los detalles

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez atraviesa un nuevo capítulo. Tras la repercusión que tuvieron las declaraciones de la actriz sobre su infidelidad , la pareja decidió acelerar el proceso legal y optar por un divorcio exprés .

Según contó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (SQP), los actores resolvieron ponerle un cierre inmediato a una relación que se extendió durante 18 años. Paula Varela, por su parte, amplió la información en Lape Club Social y aseguró que este jueves ambos se encontrarían para firmar el documento que pondrá fin a su matrimonio.

“Cuando apenas se separan, cuando él sale a hablar con las dos compañeras de trabajo, ya en ese momento habló de divorcio ”, recordó la panelista, en contraste con lo dicho por Accardi, quien en su momento había afirmado que “no estaba pensado en el divorcio”.

“ Se aceleraron los trámites , parece que sí es importante, por lo menos poner la firma y ponerle un fin a esta sociedad”, sostuvo Paula Varela.

Sobre los bienes, aclaró que la división quedará para más adelante: “La división de bienes la harían después . Lo que me dicen que esto no sería problema, van a dividir todo 50 y 50 , Nico le va a dar todo”. Finalmente, adelantó que “van a ir las dos partes, de forma presencial a firmar, un momento fuerte”.

Cómo es el divorcio exprés que eligieron Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

El divorcio exprés en Argentina, la vía que eligieron los actores, es un trámite que permite disolver el matrimonio de forma rápida, sin necesidad de un proceso judicial largo ni de explicarle a un juez las razones de la separación.

Desde la reforma del Código Civil en 2015, ya no se exige un plazo mínimo de casados ni presentar causales. Basta con que uno o ambos cónyuges presenten la solicitud y un acuerdo sobre los puntos básicos, como la división de bienes o cuestiones relacionadas con hijos si los hubiera.

En casos como el de Accardi y Vázquez, cuando existe consenso, la homologación judicial suele ser inmediata y todo se resuelve en cuestión de días. De esta forma, los actores no solo sellarán el final de su vínculo sentimental, sino también el legal, en un paso que marca el cierre definitivo de su historia en común.