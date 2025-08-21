21 de agosto de 2025 - 14:17

Cómo es el divorcio exprés que firmarán Gimena Accardi y Nicolás Vázquez: todos los detalles

Yanina Latorre y Paula Varela dieron los detalles del divorcio de los artistas, el que se aceleró luego de que salió a la luz que ella le fue infiel al protagonista de Rocky.

Gimena Accardi y Nico Vázquez separados
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Gimena Accardi confirmó en vivo que le fue infiel a Nico Vázquez: Me mandé una cagada

Gimena Accardi admitió su infidelidad a Nico Vázquez y dijo con quién la cometió

Por Redacción Espectáculos
Gimena Accardi tendría un trastorno que podría haber influenciado en su infidelidad.

Qué es la Megalomanía, el trastorno que afirman que tiene Gimena Accardi desde que se separó de Nico Vázquez

Por Agustín Zamora

Según contó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (SQP), los actores resolvieron ponerle un cierre inmediato a una relación que se extendió durante 18 años. Paula Varela, por su parte, amplió la información en Lape Club Social y aseguró que este jueves ambos se encontrarían para firmar el documento que pondrá fin a su matrimonio.

“Cuando apenas se separan, cuando él sale a hablar con las dos compañeras de trabajo, ya en ese momento habló de divorcio”, recordó la panelista, en contraste con lo dicho por Accardi, quien en su momento había afirmado que “no estaba pensado en el divorcio”.

Embed - LA SEPARACIÓN DE GIME ACCARDI Y NICO VÁZQUEZ: Divorcios exprés y millonarios

Se aceleraron los trámites, parece que sí es importante, por lo menos poner la firma y ponerle un fin a esta sociedad”, sostuvo Paula Varela.

Sobre los bienes, aclaró que la división quedará para más adelante: “La división de bienes la harían después. Lo que me dicen que esto no sería problema, van a dividir todo 50 y 50, Nico le va a dar todo”. Finalmente, adelantó que “van a ir las dos partes, de forma presencial a firmar, un momento fuerte”.

Cómo es el divorcio exprés que eligieron Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

El divorcio exprés en Argentina, la vía que eligieron los actores, es un trámite que permite disolver el matrimonio de forma rápida, sin necesidad de un proceso judicial largo ni de explicarle a un juez las razones de la separación.

Desde la reforma del Código Civil en 2015, ya no se exige un plazo mínimo de casados ni presentar causales. Basta con que uno o ambos cónyuges presenten la solicitud y un acuerdo sobre los puntos básicos, como la división de bienes o cuestiones relacionadas con hijos si los hubiera.

En casos como el de Accardi y Vázquez, cuando existe consenso, la homologación judicial suele ser inmediata y todo se resuelve en cuestión de días. De esta forma, los actores no solo sellarán el final de su vínculo sentimental, sino también el legal, en un paso que marca el cierre definitivo de su historia en común.

Gimena Accardi
Gimena Accardi viajó para encontrar tranquilidad en medio del duelo por su separación.

Gimena Accardi viajó para encontrar tranquilidad en medio del duelo por su separación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

estallo contra todos: el hijo de martin demichelis opino sobre el divorcio de su padre

Estalló contra todos: el hijo de Martín Demichelis opinó sobre el divorcio de su padre

Por Redacción Espectáculos
Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años. 

Millones de dólares en juego: las cifras del divorcio entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Por Redacción Espectáculos
el rock de los 70 a toda orquesta: la sinfonica de la uncuyo propone dos noches que erizaran la piel

El rock de los '70 a toda orquesta: la Sinfónica de la UNCuyo propone dos noches que erizarán la piel

Por Daniel Arias Fuenzalida
Emilia Mernes, por primera vez, opinó de política.

Emilia Mernes explicó por qué no quiere dar su opinión sobre las políticas de Javier Milei

Por Redacción Espectáculos