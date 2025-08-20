20 de agosto de 2025 - 11:21

Qué es la Megalomanía, el trastorno que afirman que tiene Gimena Accardi desde que se separó de Nico Vázquez

Afirman que la actríz tiene un raro trastorno que podría ser causal de la infidelidad que terminó con su matrimonio.

Gimena Accardi tendría un trastorno que podría haber influenciado en su infidelidad.

Gimena Accardi tendría un trastorno que podría haber influenciado en su infidelidad.

La megalomanía es un trastorno de la personalidad caracterizado por una percepción distorsionada de la realidad, en la que la persona se siente superior a los demás y se cree destinada a logros grandiosos.

Gimena Accardi
Gimena Accardi viajó para encontrar tranquilidad en medio del duelo por su separación.

Gimena Accardi viajó para encontrar tranquilidad en medio del duelo por su separación.

Qué es la megalomanía, el supuesto trastorno de Gimena Accardi

El término proviene del griego megas (grande) y mania (locura o obsesión). Una personalidad megalómana suele presentar delirios de grandeza y una necesidad constante de reconocimiento. Este rasgo puede aparecer de manera aislada, pero en algunos casos se asocia a trastornos como el narcisismo patológico o incluso episodios psicóticos.

Entre los comportamientos y actitudes más frecuentes se destacan:

  • Sentimiento de superioridad extrema: la persona está convencida de ser más inteligente, capaz o talentosa que los demás.
  • Necesidad constante de admiración: busca validación y elogios, y se frustra si no los obtiene.
  • Delirios de poder o grandeza: cree estar destinada a cumplir misiones extraordinarias o a ocupar posiciones de liderazgo incuestionables.
  • Dificultad para aceptar críticas: suele reaccionar con enojo o desprecio ante cualquier observación negativa.
  • Falta de empatía: le cuesta reconocer las emociones o necesidades de los demás.
  • Exageración de logros o capacidades: tiende a inflar sus méritos o inventar habilidades.
Gimena Accardi
Gimena Accardi tendría un trastorno que podría haber influenciado en su infidelidad.

Gimena Accardi tendría un trastorno que podría haber influenciado en su infidelidad.

Qué dijo Gimena Accardi sobre la infidelidad

Temprano este martes, Gimena Accardi rompió el silencio: “Estoy angustiada, estoy mal. Me mandé una cagada malísima. Lo que se dijo es cierto pero solo la mitad. En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Matenme, linchenme, hagan lo que quieran, pero del otro lado hubo entendimiento”.

“Soy humana, lo más rasa y básica posible. Lastimé a la persona que amo, que es Nico y era a la última persona que quería lastimar porque no se lo merece y desde hace dos meses se come un hate terrible. La ligó de rebote, lo acusaron de infiel y como es un señor, me cuidó“, aseguró.

En su descargo, Gimena también contó cómo reaccionó Vázquez cuando le confesó la infidelidad: “Yo le di las explicaciones a mi marido, me miró a los ojos, me dijo que me seguía amando y que esto no me definía. Me dijo también que él me seguía amando, fui perdonada y nos abrazamos”.

