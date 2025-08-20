Qué es la Megalomanía, el trastorno que afirman que tiene Gimena Accardi desde que se separó de Nico Vázquez

Luego de que Gimena Accardi rompiera el silencio sobre su separación con Nico Vázquez y la presencia de una tercera persona en su relación, en redes sociales se hizo tendencia el nombre del trastorno “ megalomanía ”, asegurando que esto tendría relación con algunas actitudes de la actriz.

La megalomanía es un trastorno de la personalidad caracterizado por una percepción distorsionada de la realidad, en la que l a persona se siente superior a los demás y se cree destinada a logros grandiosos.

El término proviene del griego megas (grande) y mania (locura o obsesión) . Una personalidad megalómana suele presentar delirios de grandeza y una necesidad constante de reconocimiento. Este rasgo puede aparecer de manera aislada , pero en algunos casos se asocia a trastornos como el narcisismo patológico o incluso episodios psicóticos.

Gimena Accardi Gimena Accardi tendría un trastorno que podría haber influenciado en su infidelidad. Web

Qué dijo Gimena Accardi sobre la infidelidad

Temprano este martes, Gimena Accardi rompió el silencio: “Estoy angustiada, estoy mal. Me mandé una cagada malísima. Lo que se dijo es cierto pero solo la mitad. En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Matenme, linchenme, hagan lo que quieran, pero del otro lado hubo entendimiento”.

Por sus declaraciones sobre la separación de Nico Vázquez pic.twitter.com/X6K82hXrlX — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 19, 2025

“Soy humana, lo más rasa y básica posible. Lastimé a la persona que amo, que es Nico y era a la última persona que quería lastimar porque no se lo merece y desde hace dos meses se come un hate terrible. La ligó de rebote, lo acusaron de infiel y como es un señor, me cuidó“, aseguró.

En su descargo, Gimena también contó cómo reaccionó Vázquez cuando le confesó la infidelidad: “Yo le di las explicaciones a mi marido, me miró a los ojos, me dijo que me seguía amando y que esto no me definía. Me dijo también que él me seguía amando, fui perdonada y nos abrazamos”.