No se guardó nada: Nicolás Vázquez habló tras la confesión de infidelidad de Gimena Accardi

Nicolás Vázquez rompió el silencio luego de que Gimena Accardi confirmara públicamente que le había sido infiel . La actriz reconoció el desliz este martes al aire de Sería Increíble ( Olga ), lo que generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo.

Con gesto serio y visiblemente afectado, Vázquez sostuvo: “ Me da mucha vergüenza estar acá . La verdad es lo que dijo ella. La quiero acompañar desde el lugar que puedo. Para mí es una persona muy importante y siempre va a ser familia ”. También reveló que esa misma jornada había estado con su ex pareja, aunque prefirió evitar detalles: “Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer. Sí aclararles que lo que dijo Gimena es lo que sucedió ”.

El actor lamentó que la situación haya trascendido públicamente y subrayó: “ Me apena la situación , no solamente de lo que ella pasó hoy a la mañana, sino de cómo está terminando de embarrar nuestra relación que fue tan linda”. Al hacer un balance, destacó los años compartidos: “Realmente, fue una historia muy linda. Son 18 años de muchas cosas. Ustedes conocen casi todas , pero no todas, porque hay cosas que pasan dentro de cuatro paredes. Y obviamente, no somos una pareja perfecta como mucha gente pensaba que lo éramos”.

En esa línea, admitió que ambos atravesaban una crisis de pareja que no pudieron superar. Y cerró con palabras de respeto hacia la actriz: “No tengo mucho más para decir, solamente que me parece una mujer con unos ovarios increíbles . Me hubiera gustado no tener que ver nunca el momento que vi hoy, porque verla partida como la vi hoy no me da ninguna gracia y me pone triste”.

Por su parte, Gimena Accardi había sorprendido horas antes con su confesión en vivo. “ Fue un desliz absoluto , estoy arrepentida”, dijo con lágrimas en los ojos. “Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar ”, expresó.

La actriz aclaró que el tercero en discordia no pertenece al medio artístico: “Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, no lo van a encontrar nunca. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto, desapareció”. Además, asumió su responsabilidad sin rodeos.

“Una idiotez de la cual estoy arrepentida. Me hago cargo, lo estoy diciendo acá mirando a cámara cuando no debería ni decirlo, pero tengo que hacerme cargo. Soy humana que comete errores como cualquiera puede cometer en una relación de 18 años”.

Accardi también habló de los rumores que circularon desde la separación, donde se señalaba a Vázquez como protagonista de una supuesta relación con su compañera Mercedes Oviedo. “Hace dos meses se está comiendo un hate gratuito porque la tortilla se dio vuelta. Se empezó a decir que él estaba enamorado de una compañera de trabajo”, explicó. “Estoy muy dolorida por haberlo lastimado a Nico, sobre todo porque se inventan cosas que no son ciertas. La estuvo ligando de rebote y como es un señor, cerró la boca. Me cuidó y nos cuidamos porque así fue siempre nuestra relación”, concluyó.