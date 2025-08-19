Andrés Gil rompió el silencio tras ser señalado como "el tercero" entre Gime Accardi y Nico Vázquez

El actor compartió un comunicado en su cuenta de Instagram en el que se refirió por primera vez a los rumores de romance con Gimena Accardi.

Andrés Gil decidió hablar públicamente luego de ser señalado como “el tercero en discordia” en la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. El actor utilizó sus redes sociales para despejar dudas y rechazar de manera categórica las versiones que lo involucraron en medio del escándalo.

Andrés Gil negó haber tenido una relación con Gimena Accardi “Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, expresó con firmeza en un comunicado que compartió en sus historias.

Gil aseguró sentirse afectado por las especulaciones que, según él, empañaron un proyecto profesional que lo había marcado de manera positiva. “Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento”, agregó, en referencia a la pieza teatral que lo unió en el escenario con la pareja.

El actor recalcó que su preocupación no solo radica en el plano laboral, sino también en el personal, ya que la situación salpicó a su círculo íntimo. “Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa”, sostuvo, visiblemente molesto por el rumbo que tomó la historia.

image Andrés Gil habló luego de que Gimena Accardi admitió la infidelidad a Nico Vázquez El descargo de Gil apareció luego de que Gimena Accardi hablara en televisión y reconociera haber cometido una infidelidad, aunque aclaró que no fue con la persona que se la vinculaba. La actriz, entre lágrimas, negó haber tenido una relación con él y remarcó que se trató de un “random total” sin vínculo con el medio artístico.