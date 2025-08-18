Un "compañero de trabajo": el supuesto tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

Así lo informó Ángel de Brito, al brindar varios detalles sobre la supuesta infidelidad de la actriz al actor.

Nico Vázquez y Gime Accardi se separaron en buenos términos, pero desde la LAM ahondaron en el tema. Este lunes, Ángel de Brito aseguró que una infidelidad de la actriz fue el verdadero detonante de la ruptura. Sin dar nombres, desde el programa adelantaron detalles sobre el tercero en discordia.

Las especulaciones iniciales habían apuntado incluso al actor de “Rocky” como el posible infliel, pero De Brito desmintió esa versión y confirmó que la infidelidad fue de Gime hacia Nico. "Nico Vázquez comprobó que Gime Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo", aseguró el periodista de espectáculos.

Según cuentan en #LAM Nico Vazquez y Gime Accardi se habrían separado por una infidelidad.

Además, el conductor afirmó que esta información "es un secreto a voces" y el "verdadero motivo de la separación". Aunque Ángel de Brito no reveló directamente el nombre del presunto tercero en discordia, ni confirmó si la relación aún persiste, su compañera Yanina Latorre deslizó que "todo indicaría que siguen" juntos.

Presionado por sus compañeros, el periodista lanzó una pista clave sobre la identidad del tercero en discordia: sería "un compañero de trabajo". Sin dar más detalles, su colega de panel añadió que la persona señalada "es casado".