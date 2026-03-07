Vendimia 2026: el director Pablo Perri revela los secretos de "90 cosechas de una misma cepa"

Pablo Perri parece tomar la Vendimia no sólo como un hecho del presente: mira su pasado para imaginar cómo seguirá construyendo el camino en el futuro. El sanmartiniano asume por segunda vez la dirección del Acto Central de la fiesta, titulada este año 90 cosechas de una misma cepa , luego de dirigir en 2024 la fiesta Coronados de historia y futuro.

La pasión por la Vendimia de este escenógrafo y docente parece no tener fin, y asumir el puesto máximo para llevar adelante una fiesta que celebre la industria madre de Mendoza resulta una consecuencia casi natural. Un fanático de la Vendimia como él no podía menos que anotarse en la larga lista de realizadores vendimiales que tiene esta fiesta en sus 90 años.

Fue, justamente, la celebración por las nueve décadas de la fiesta lo que demuestra esa mirada abarcativa de Perri sobre la Vendimia . Y es que, cuando estaba en plena realización del acto central de 2024, el director dijo haber vislumbrado la forma y los temas que debía tratar la fiesta de este año. Con ese empeño, concursó junto con su equipo el año pasado y su propuesta fue finalmente la elegida.

Hoy se realiza el estreno de esa fiesta que el sanmartiniano imaginó, bajo el título 90 cosechas de una misma cepa , en el Teatro Griego Frank Romero Day . En una charla reciente con medios, y con una mezcla de entusiasmo y responsabilidad, el artista desglosó el concepto narrativo y técnico de una puesta que promete ser un puente entre el pasado y el futuro de Mendoza.

Sobre el eje argumental de la obra, Perri explicó que la historia de 90 cosechas de una misma cepa traerá a escena a dos figuras fundamentales de la provincia: el exgobernador Guillermo Cano y su ministro Frank Romero Day . Según el director, estos personajes —impulsores originales del festejo— regresarán en esta ocasión especial para interpelar al pueblo mendocino sobre qué se ha hecho con el legado de la fiesta a lo largo de casi un siglo.

Al ser consultado sobre el clima que se percibe en la comunidad, el director señaló que el público y la comunidad artística están tomando una dimensión real de lo que significa este aniversario. Perri afirmó sentir una "gran expectativa, especialmente en los bailarines", y describió a la fiesta como "algo profundamente instaurado en la idiosincrasia local", notando a la gente “animada” de cara a las funciones del este sábado 7 y el domingo 8 de marzo.

Un despliegue técnico con sabor a nostalgia

En cuanto a lo que se verá específicamente sobre el escenario, el director adelantó que el público se encontrará con sorpresas constantes. Perri destacó que, si bien habrá innovaciones tecnológicas, la puesta rescatará efectos que fueron icónicos en las décadas de los 80 y 90, haciendo especial énfasis en el uso del agua y en el valor patrimonial de la caja lumínica.

Uno de los puntos más llamativos fue el cambio de enfoque en los efectos especiales. Perri aclaró que, sin intención de desmerecer la pirotecnia tradicional, este año se ha optado por efectos mecánicos donde predomine "la mano del hombre".

Según sus palabras, el objetivo es que el espectador no pueda quitar la vista del escenario, ya que sucederán cosas cuadro a cuadro que apelarán constantemente al factor sorpresa.

Equipo elegido para "90 cosechas de una misma cepa", el espectáculo artístico de la Vendimia 2026 Equipo elegido para "90 cosechas de una misma cepa", el espectáculo artístico de la Vendimia 2026 Prensa Gobierno de Mendoza

El trabajo en equipo para esta fiesta de la Vendimia

Respecto a su rol personal, Perri no ocultó que estar al frente de un aniversario “de número redondo” es un sueño cumplido, aunque admitió que la tarea lo mantiene ocupado en cada detalle para no dejar nada al azar. En este sentido, recordó su paso por la dirección en 2024 con Coronados de historia y futuro, experiencia que calificó como un aprendizaje total que hoy le permite “adelantarse a los acontecimientos” y tomar decisiones con mayor seguridad.

Sobre la conformación de su equipo, el director se mostró orgulloso de la calidad profesional de figuras como Paíto Figueroa en la música, Javier “Griego” Falcón en actores y Graciela Ruiz en coreografía, entre otros. Perri definió su metodología como “una mesa de trabajo abierta donde todos aportan ideas”, asegurando que, en muchas ocasiones, “la calidad humana del equipo ha logrado que la realidad supere a la ficción”.

Un mensaje contra el olvido

Para finalizar, Perri reflexionó sobre el propósito último de esta edición. El director planteó que la fiesta debe servir para que los mendocinos se pregunten qué quieren dejarles a las nuevas generaciones para que la tradición trascienda. “Justamente estas 90 cosechas nos hacen plantearnos como mendocinos qué queremos dejar para adelante, qué queremos dejarles a las personas que nos van a seguir. Estos jóvenes, que más adelante seguramente tendrán en sus manos esta fiesta, nos plantean qué dejar para trascender. Si bien nuestra Vendimia sigue viva, porque es el mismo mendocino el que la ha cuidado y la protege, a nosotros a los que hoy nos toca hacerla nos viene bien preguntarnos qué dejarle a esta nueva sociedad. Creo que lo más importante es no caer en el olvido. Creo que un pueblo que olvida sus tradiciones y sus ideales pierde su identidad. Como mensaje es plantearnos, desde el lugar que uno está y el rol que te toque: qué dejar para que esta Vendimia trascienda”, reflexionó.