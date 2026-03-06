Fiesta de la Vendimia 2026: los sorprendentes números del Acto Central

Sin dudas, la Fiesta Nacional de la Vendimia impacta cada año con un enorme despliegue que hace las delicias de mendocinos y turistas. Y esta edición, en la que se celebran los 90 años del icónico festejo popular de Mendoza, pondrá en juego toda su magnificencia.
Los avances tecnológicos, la mayor envergadura que ha adquirido la fiesta a nivel internacional así como la búsqueda de apostar por una puesta superadora, darán como resultado un espectáculo destinado a sorprender. La misma sorpresa que causan los números que se manejan para poner ese inmenso engranaje en funcionamiento.
El Acto Central será el momento cúlmine, cuando este sábado el teatro griego Frank Romero Day se vista de fiesta para la puesta de “90 cosechas de una misma cepa”. Al finalizar, se llevará a cabo la elección de la Reina Nacional de la Vendimia 2026 y la Virreina.
El teatro griego Frank Romero Day
El teatro griego Frank Romero Day, que cada año cobra vida para celebrar la vendimia, es un ícono sorprendente en sí mismo. Fue inaugurado con la Fiesta de la Vendimia de 1963. Aquel sábado 9 de marzo la celebración de la cosecha cumplía 28 años, tras la primera edición en 1936. Este año, esta imponente estructura cumple 63 años.
Las gradas para el público tienen 6 sectores y cada uno lleva el nombre de cepas emblemáticas. El central, del varietal insignia: el Malbec. Con buena accesibilidad, el sector Torrontés es exclusivo para personas con discapacidad y acompañantes. También rodean el escenario otros 4 sectores: Bonarda, Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Chardonnay.
Se espera la asistencia de 30.000 espectadores por noche: 20.000 en el teatro y más de 10.000 en los cerros aledaños.
El espectáculo de Vendimia
Los números del espectáculo son impactantes.
2.600 m2 de escenario total, distribuidos en 6 escenarios
3 actos en 11 cuadros
750 artistas, entre bailarines, actores y músicos
7.500 piezas de vestuario, 70% recuperado de vendimias históricas