Fiesta de la Vendimia 2026: los sorprendentes números del Acto Central

Esta edición, en la que se celebran los 90 años del icónico festejo popular de Mendoza, pondrá en juego toda su magnificencia.

&nbsp;La Fiesta Nacional de la Vendimia impacta cada año con un enorme despliegue&nbsp;

 La Fiesta Nacional de la Vendimia impacta cada año con un enorme despliegue 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Sin dudas, la Fiesta Nacional de la Vendimia impacta cada año con un enorme despliegue que hace las delicias de mendocinos y turistas. Y esta edición, en la que se celebran los 90 años del icónico festejo popular de Mendoza, pondrá en juego toda su magnificencia.

Vendimia 2026: los músicos ya ensayan para el Acto Central. | Fotos: Ramiro Gómez / Los Andes

La música de la Vendimia 2026: un recorrido por los 90 años de la Fiesta y 50% de composiciones originales

Por Verónica De Vita
Si algo destacará la puesta “90 Cosechas de una misma cepa” es la recuperación y puesta en valor de la Fiesta que forma parte de la identidad de los mendocinos. | Foto: Los Andes

Vendimia 2026: el regreso de elementos icónicos y una experiencia sensorial para el Acto Central

Por Verónica De Vita

Los avances tecnológicos, la mayor envergadura que ha adquirido la fiesta a nivel internacional así como la búsqueda de apostar por una puesta superadora, darán como resultado un espectáculo destinado a sorprender. La misma sorpresa que causan los números que se manejan para poner ese inmenso engranaje en funcionamiento.

Vendimia 2026: la puesta estará dirigida por Pablo Perri con guión de Silvia Moyano.Los trabajos en el teatro griego. Foto:Los Andes

Vendimia 2026: la puesta estará dirigida por Pablo Perri con guión de Silvia Moyano.Los trabajos en el teatro griego. Foto:Los Andes

El Acto Central será el momento cúlmine, cuando este sábado el teatro griego Frank Romero Day se vista de fiesta para la puesta de “90 cosechas de una misma cepa”. Al finalizar, se llevará a cabo la elección de la Reina Nacional de la Vendimia 2026 y la Virreina.

El teatro griego Frank Romero Day

El teatro griego Frank Romero Day, que cada año cobra vida para celebrar la vendimia, es un ícono sorprendente en sí mismo. Fue inaugurado con la Fiesta de la Vendimia de 1963. Aquel sábado 9 de marzo la celebración de la cosecha cumplía 28 años, tras la primera edición en 1936. Este año, esta imponente estructura cumple 63 años.

Vendimia 2026: la puesta “90 cosechas de una misma cepa” tendrá 7.500 prendas. Foto: Ramiro Gómez.

Vendimia 2026: la puesta "90 cosechas de una misma cepa" tendrá 7.500 prendas. Foto: Ramiro Gómez.

Las gradas para el público tienen 6 sectores y cada uno lleva el nombre de cepas emblemáticas. El central, del varietal insignia: el Malbec. Con buena accesibilidad, el sector Torrontés es exclusivo para personas con discapacidad y acompañantes. También rodean el escenario otros 4 sectores: Bonarda, Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Chardonnay.

Se espera la asistencia de 30.000 espectadores por noche: 20.000 en el teatro y más de 10.000 en los cerros aledaños.

El espectáculo de Vendimia

Los números del espectáculo son impactantes.

  • 2.600 m2 de escenario total, distribuidos en 6 escenarios
  • 3 actos en 11 cuadros
  • 750 artistas, entre bailarines, actores y músicos
  • 7.500 piezas de vestuario, 70% recuperado de vendimias históricas
  • 100% música en vivo
  • 55 músicos en escena
  • 600m2 cajas lumínicas, recurso escénico declarado patrimonio provincial
  • 97m2 de pantallas
  • 900 luminarias, entre fijas y móviles
  • 11 módulos esféricos manipulados por 6 actores
