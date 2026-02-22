Vendimia 2026: el regreso de elementos icónicos y una experiencia sensorial para el Acto Central

Ya en la recta final hacia los eventos de la Vendimia Central , sin dudas uno de los que genera mayor expectativa es el Acto Central y su imponente espectáculo. En 2026 esto tendrá un plus: es que se celebran 90 años del primer festejo de la cosecha, en 1936, luego transformado en la Fiesta Nacional de la Vendimia , que reconoce a Mendoza a nivel internacional.

La música de la Vendimia 2026: un recorrido por los 90 años de la Fiesta y 50% de composiciones originales

Si hay algo que destacará la puesta “90 Cosechas de una misma cepa” , que se estrenará el 7 de marzo , es justamente la recuperación y puesta en valor de la fiesta que ya forma parte de la identidad de los mendocinos. Es que ha sido mucho el recorrido: cientos de personajes -visibles y no tanto-, tanta música, trajes y en definitiva tanta historia, que justamente recuperar su huella es lo buscará el espectáculo.

Una apuesta que apelará a la conciencia colectiva, a esto de sentirse parte de la esencia mendocina que se plasma cada marzo en el escenario del emblemático teatro Frank Romero Day.

La propuesta estará dirigida por Pablo Perri con guión de Silvia Moyano , quienes para ponerla en escena han buceado en el baúl de los recuerdos vendimiales para llevar al escenario rastros de historia. Por ello, el vestuario traerá nuevamente a la vida antiguos trajes, los músicos llenarán el aire de composiciones dormidas hace décadas y la estética apelará a una combinación entre la avanzada tecnológica de los últimos años y la recuperación de aquello que ha sido parte de la esencia patrimonial de la puesta.

“ Cómo no celebrar los momentos mágicos que sucedieron a lo largo de estas 9 décadas? Para algunos, significará una añoranza; para otros, un aprendizaje; para todos, un festejo que disipa nuestras diferencias y nos hace cosechas de una misma cepa ”, señala la guionista.

Vendimia 2026: juegos con agua en la fuente y una banda "tapada", algunas de las sorpresas para la 90° fiesta

“La fiesta es un puente entre lo que fue y lo que será, un lugar donde la emoción sostiene la memoria. Celebrar Vendimia es elegirnos como comunidad… esto somos, esto venimos construyendo y esto queremos dejar a quienes sigan después de nosotros”, resume Perri.

El escenario tendrá una superficie de 2.600 m2. Será a ese espacio que volverán a la vida dos protagonistas indispensables del surgimiento de la fiesta: Guillermo Cano y Frank Romero Day. El primero fue gobernador de Mendoza entre 1935 y fue quien institucionalizó la Fiesta en 1936. El segundo, fue su ministro de Industrias, Obras Públicas y Riego y parte sustancial de la misma iniciativa. El ingeniero agrónomo fue además el impulsor del teatro griego que hoy lleva su nombre, espacio natural de la celebración de la cosecha local y que surgió de la inspiración de estos personajes en eventos similares europeos. En total, saldrán a escena 750 artistas entre bailarines, actores y músicos.

El regreso de elementos históricos de la Fiesta de la Vendimia

Si hay algo que identifica la puesta vendimial son las cajas lumínicas, quizás muy alejadas de la tecnología actual que ganó territorio pero que siguen siendo parte sustancial de su belleza y su estética y manteniendo su vigencia. Declaradas patrimonio de la provincia, tendrán un mayor despliegue en esta ocasión para venir a reclamar el rol protagónico que les pertenece: habrá 11 paños de cajas lumínicas, dos ubicadas junto a la fuente de agua. En total abarcarán 600 m2.

Además, después de 5 años vuelven los frisos en el frente del escenario, serán 5, también son cajas lumínicas y son 30% más de superficie (180 m2).

Vendimia Vendimia 2026: la puesta “90 cosechas de una misma cepa” tendrá 7.500 prendas. Ya trabaja el equipo de vestuario. Foto: Ramiro Gómez.

Por el contrario, habrá solo una pantalla como parte de la escena y será de gran envergadura: estará en la zona central del escenario y tendrá 26 m de largo x 4 m de alto.

“La idea es que haya una comunión entre la caja lumínica y la pantalla y esta es central porque vamos a rescatar lo que se hizo en el 2021, una vendimia audiovisual (NdeR: por la pandemia). Entonces en dos momentos de la fiesta, es como si el público estuviera viendo cine, va haber dos producciones audiovisuales que van a contextualizar la vendimia”, explicó el director a Los Andes.

Se sumarán las dos pantallas laterales que suele haber para seguir el espectáculo a través de circuito cerrado y una pantalla para que lo vea la corte.

Vuelven las aguas danzantes en un espectáculo sensorial

Después de varios años volverán efectos especiales con mecanismos electrónicos que generaran asombro en los espectadores. Entre esas cuestiones, volverá a verse el espectáculo de aguas danzantes en la tan icónica fuente que antecede al escenario central. Según relató el director, habrá efectos especiales con elementos menos tecnológicos y más hechos “con la mano del hombre”, como antaño.

En particular apuntó que se busca crear una experiencia sensorial integral que sorprenderá. Además, volverá el tango en el agua, pisos iluminados desde abajo y efectos de movimiento en las cajas lumínicas, como la cinta transportadora de botellas y el famoso gaucho brindando.

Puesta en valor de los recuerdos

El vestuario también pondrá en valor antiguas hechuras y pondrá sobre el escenario trajes cuidadosamente resguardados en el archivo vendimial.

La decisión no es solo estética, sino simbólica. “Lo que ha pretendido el director es que sobre el escenario se revalorice ese vestuario que han hecho otros vestuaristas y otras modistas”, señaló Mirta Gimenez, supervisora de vestuario. Por ello, 70% de las 7.500 prendas que se usarán en el Acto Central y su repetición (el 8 de marzo) son vestuarios recuperados de distintas vendimias. Asimismo, algo más de 2.000 prendas serán confeccionadas para la ocasión. Se han requerido 4.862 m de telas y 767.760 m de hilo.

Vendimia Vendimia 2026: la puesta estará dirigida por Pablo Perri con guión de Silvia Moyano.Los trabajos en el teatro griego. Foto:Los Andes

Sin embargo, aseguró que también habrá muchas sorpresas y en particular se destacan 24 faldas que tendrán un rol central en escena

La música también estará atravesada por el recuerdo: 50% de las composiciones serán originales y el resto dialogará con piezas emblemáticas que marcaron la fiesta desde sus orígenes. Será 100% en vivo.

Incluso, el público podrá escuchar la que fue la música de la primera fiesta, allá por el 18 de abril de 1936 y tal cual anticipan, habrá que estar atento porque el espectáculo estará plagado de sorpresas. Habrá 55 músicos en escena que ocuparán un espacio central en el escenario, en un amplio espacio de 18 m de boca por 12 m de profundidad. “La banda está en el medio porque es también el corazón de esto”, definió Perri, quien dijo que se busca que sobre el escenario esté todo integrado. Por eso las 18 candidatas también ocuparán un lugar central, sobre un tonel.

La música vendimial, como la fiesta misma, no es ajena a los cambios de época. Por eso, el director musical, Paíto Figueroa, explicó que se recorrerán las distintas maneras de tocar la música de Vendimia en estos noventa años. “Con distintos estilos, obviamente, por décadas se ha ido cambiando. Hoy el ensamble es más grande, más épico el carácter de la música, más cercano a lo que uno está acostumbrado a ver en las películas”, analizó.

De qué se tratará la fiesta

El argumento hará referencia a la historia de dos espíritus hacedores e inspiradores que regresan a través del tiempo para ver cómo los sueños se hacen realidad: Cano y Romero Day, que se harán presentes vestidos con su reluciente vestimenta de época.

“Estos dos personajes le han preguntado a la memoria del viento Zonda qué ha pasado con la fiesta, porque ellos no lo han vivido. Entonces la memoria los trae esa noche para que puedan experimentarlo. De alguna manera está el famoso dicho: el viento los amontona ¿no?”, resume con humor Perri.

En ese marco se hará referencia al ciclo productivo de una cepa de vid puede extenderse por 40 años o más, dependiendo su longevidad y rendimiento del cuidado, las condiciones del suelo y otros factores. Sin embargo, se referirá que hay una cepa que, con el paso del tiempo, se fortalece aún más. Es capaz de renovar y multiplicar sus frutos haciéndolos abundantes y generosos: es la cepa del pueblo.

Los números de “90 cosechas”