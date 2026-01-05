Vendimia 90 años: la ley que convierte a 2026 en un año clave para la fiesta más emblemática de Mendoza

Con la llegada de 2026, Mendoza empieza a palpitar un año muy especial en lo que tiee que ver con la Fiesta Nacional de la Vendimia . No se trata solo de una nueva edición de la fiesta máxima, sino de una cifra que pesa y emociona: 90 años de historia, trabajo y celebración . En ese contexto, la Legislatura provincial sancionó una ley que busca que ese aniversario atraviese toda la vida institucional de la provincia durante 2026.

El 16 de diciembre de 2025 , las cámaras de senadores y de diputados de Mendoza aprobaron la Ley 9.689 , impulsada por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. La norma declara oficialmente al 2026 como el “Año del 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia” , al tiempo que dispone que esa leyenda sea incorporada en la documentación oficial de la provincia.

De este modo, a lo largo de todo el año, cada papel, expediente, comunicado o archivo digital del Estado mendocino llevará una referencia directa a la celebración más importante de la identidad local. Una decisión que busca hacer visible, en cada acto administrativo, aquello que define a Mendoza ante el país y el mundo .

La Fiesta Nacional de la Vendimia no es solo un evento turístico ni un show artístico. Es, desde hace nueve décadas, una expresión viva del trabajo vitivinícola , de la cultura del esfuerzo, del vínculo entre la tierra y quienes la trabajan. Por eso, la ley sancionada pone el acento en el valor histórico, cultural y productivo de la Vendimia como emblema de la provincia.

Este aniversario número 90 llega con un lema que sintetiza ese recorrido: “90 cosechas de una misma cepa” , una frase que conecta pasado, presente y futuro, y que remite a la continuidad de una tradición que se renueva año tras año sin perder su esencia.

Vendimia 2026

Desde la Vendimia Central hasta los actos departamentales -pasando por el turismo-, la economía regional y la proyección internacional del vino argentino, la celebración atraviesa múltiples dimensiones de la vida mendocina. La ley busca reforzar esa idea: la Vendimia no ocurre una noche, sino todo el año.

Qué establece la Ley de las 90 Vendimias

De acuerdo a la ley, durante todo el 2026, la Administración Pública Provincial, tanto centralizada como descentralizada, deberá incluir en su documentación —gráfica y digital— la leyenda “Año del 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia”.

La obligación alcanza también a los entes autárquicos dependientes del Estado provincial, lo que garantiza una aplicación amplia y uniforme. El objetivo es que la conmemoración no quede limitada a los actos oficiales o a los eventos culturales, sino que esté presente en la comunicación cotidiana del Estado con la ciudadanía.

Además, el artículo tres de la flamante ley invita formalmente a los municipios mendocinos a adherir a la iniciativa y a utilizar la gráfica correspondiente en sus propios documentos y comunicaciones oficiales. De este modo, se apunta a construir una conmemoración unificada en todo el territorio provincial, más allá de los límites administrativos.

Identidad mendocina, también en los papeles

Incorporar esta leyenda en la documentación oficial es una forma de marcar agenda simbólica, de recordar -una y otra vez- qué es lo que identifica a una comunidad. En este caso, la Vendimia aparece como hilo conductor de una historia compartida que combina producción, cultura, turismo y sentido de pertenencia.

Fiesta de la Vendimia de Guaymallén 2026 Fiesta de la Vendimia de Guaymallén 2026 Municipalidad de Guaymallén

Cada documento que circule durante 2026 llevará implícito ese mensaje: Mendoza celebra 90 años de su fiesta más representativa. Una manera de reforzar la identidad provincial también puertas adentro, en la gestión diaria del Estado, y puertas afuera, en cada comunicación que trasciende las fronteras locales.

Un año para celebrar, recordar y proyectar

El 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia no solo invita a mirar hacia atrás y valorar el camino recorrido. También propone pensar el futuro de la vitivinicultura, del turismo y de la cultura mendocina en un contexto desafiante, donde las tradiciones necesitan reinventarse para seguir vigentes.

Con esta ley, Mendoza convierte a 2026 en un año temático, atravesado por una de sus expresiones más profundas. Una decisión que transforma la celebración en política pública y que reafirma que la Vendimia no es solo una fiesta: es una forma de contar quiénes somos.