Más de 8 mil personas festejaron el 209° aniversario de San Martín y esta noche habrá Vendimia

Más de 8.000 vecinos participaron de los festejos por el 209° aniversario del departamento de General San Martín , en una jornada que combinó música de primer nivel, identidad cultural y propuestas gastronómicas y vínicas que colmaron el centro del departamento. Esta noche se realizará la Fiesta de la Vendimia departamental y elegirán a la reina, entre 16 candidatas.

San Martín vive su "Vendimia en sueño Bonarda" y elige a su reina esta noche

Las dos grandes atracciones de la celebración fueron, por un lado, el concierto de la Orquesta Escuela de General San Martín —junto a su Coro, Orquesta Infantil y Juvenil— y, por otro, el Paseo del Bonarda , que reunió a cientos de personas alrededor del vino, la gastronomía y la música.

El acto protocolar estuvo encabezado por el intendente Raúl Rufeil, acompañado por funcionarios municipales y legislativos, la reina departamental de la Vendimia, Jennifer Priscila Gómez, y las 16 candidatas distritales al cetro vendimial. En ese marco, el jefe comunal destacó la calidad del espectáculo musical y anunció una noticia muy esperada por la comunidad artística.

“Es un espectáculo importante, realmente a la altura de los acontecimientos. La calidad musical y los shows que brindan son superlativos”, expresó Rufeil, quien además adelantó que “en un tiempo no muy lejano la Orquesta y el Coro contarán con un espacio físico para ensayar en la Escuela de Oficios Manuel Belgrano”, anuncio que fue recibido con aplausos por el público presente.

La Orquesta Escuela de General San Martín fue una de las grandes protagonistas de la noche, en el marco de la celebración de sus 15 años de trayectoria. Bajo la dirección de Hugo Arcidiácono, el conjunto ofreció un concierto pensado para toda la familia.

“En este nuevo aniversario de nuestra querida Orquesta Escuela y del departamento presentamos el show ‘15 años de melodías en clave de rock… Rapsodia para bohemios’”, explicó Arcidiácono, quien destacó la participación de músicos invitados y algunas sorpresas especialmente preparadas para la ocasión.

La Orquesta Infantil interpretó clásicos del rock nacional, mientras que el Coro y la Orquesta Juvenil se lucieron con un repertorio centrado en el rock de los años 80 y 90, en una propuesta de rapsodia que combinó distintos géneros, tempos, timbres y dinámicas, logrando una respuesta entusiasta del público.

San Martín 3 209° aniversario del departamento de General San Martín.

Reconocimientos

Durante un impasse del concierto, se realizó un emotivo reconocimiento a la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, por su destacada trayectoria en la Suprema Corte de Justicia, donde se desempeñó entre 1983 y 2010.

“Mi padre fue un gran hacedor de la cultura de esta ciudad y siento que todo lo que él entregó se ha recibido y hoy se está devolviendo absolutamente enriquecido”, expresó la jurista, visiblemente emocionada.

Posteriormente, el intendente Rufeil, junto a los concejales Sergio Dubé y Cristian Milio, y el exintendente Jorge Omar Giménez, entregaron al director Hugo Arcidiácono la declaración de Interés Departamental, Cultural y Educativo por el 15° aniversario de la Orquesta Escuela de General San Martín, distinción aprobada por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante.

San Martín 4 209° aniversario del departamento de General San Martín.

El Paseo del Bonarda, otro imán de público

En paralelo a las actividades artísticas, el Paseo del Bonarda convocó a una multitud que recorrió los stands de las 30 bodegas participantes, con más de 130 etiquetas disponibles para degustación, acompañadas por propuestas gastronómicas y música en vivo.

La iniciativa tuvo como objetivo acercar el vino a la comunidad y fortalecer el vínculo entre las bodegas locales y el público. En el stand municipal se ofrecía un ticket promocional de 15.000 pesos, que incluía la copa oficial y tres degustaciones iniciales.

La noche cerró con un clima festivo al ritmo de los cuatro DJs más reconocidos de las décadas del 80 y 90 en la Zona Este: Víctor Yordano, Oscar “Black” Sívori, Iván de Dominicis y Daniel Pellegrini, quienes hicieron bailar al público hasta el final de la celebración.